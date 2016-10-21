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Миниатюрная страна чудес в Гамбурге
Пизанская башня и другие достопримечательности ИталииФото: Daniel Reinhardt/dpa/picture alliance
ТуризмГермания

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге - мир в масштабе 1:87

Фредерике Мюллер | Максим Нелюбин

Эта необычная достопримечательность Гамбурга внесена в Книгу рекордов Гиннеса. | 14 фотографий

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Миниатюрная страна чудес (Miniatur Wunderland) - очень популярная достопримечательность не только Гамбурга, но и Германии в целом. Необычную экспозицию начали создавать здесь в бывшем складском квартале Шпайхерштадт в двухтысячном году. Менее чем через полтора десятилетия гамбургская Страна чудес была внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире действующая железнодорожная модель.

Гамбург в Гамбурге

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге
Архитектурные достопримечательности ГамбургаФото: Markus Scholz/dpa/picture alliance

По состоянию на конец 2021 года общая длинна путей уже превысила здесь 16 тысяч метров, общая площадь макетов всех разделов - полторы тысячи квадратных метров. Всего здесь насчитывается более 1100 миниатюрных составов, управляемых с помощью специального программного обеспечения.

Миниатюрный экспресс

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге
Немецкий экспресс ICEФото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Первые части были посвящены Австрии и Средней Германии. Помимо этих ландшафтов посетителей также ожидал вымышленный город Кнуффинген. В первый день работы сюда пришло около двухсот человек. Сейчас ежегодное число посетителей превышает миллион.

Прекрасная Италия

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге
Побережье ЛигурииФото: Miniatur Wunderland Hamburg

Площадь Италии в Миниатюрной стране чудес составляет около двухсот квадратных метров. Модели поездов, курсирующие здесь по самому большому в мире железнодорожному макету, делают остановки на побережье Лигурии, около достопримечательностей Рима и Везувия. "Bella Italia" в масштабе 1:87 - тематический раздел, завершенный в 2016 году.

Филармония 

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге
Эльбская филармония с открывающимся фасадомФото: Markus Scholz/dpa/picture alliance

Эльбская филармония - новый архитектурный символ Гамбурга. В реальности строительство этого комплекса значительно затянулось, а стоимость проекта заметно увеличилась, составив около 865 миллионов евро. Однако в Миниатюрной стране чудес она стоила дешевле и готова была раньше - украшает макет в окружении других достопримечательностей этого города.

Американская мечта

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге
Огни Лас-ВегасаФото: Miniatur Wunderland Hamburg

Поезда в гамбургской стране чудес ездят по восьми… государствам. Для американского ландшафта создатели выбрали Большой каньон и Лас-Вегас, который в темное время миниатюрных суток светится здесь ярче всего. Чтобы убедиться в этом, долго ждать не приходится - день и ночь меняют друг друга каждые четверть часа. Для создания таких эффектов во всей экспозиции используется 385 тысяч светодиодов.

Швейцарские горы

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге
Швейцарские АльпыФото: Miniatur Wunderland Hamburg

Перейти через Альпы? Пожалуйста! Швейцария занимает целых два этажа бывшего складского здания, в котором размещается Миниатюрная страна чудес. В стоимость входного билета включено, так сказать, восхождение на Маттерхорн - одну из самых высоких альпийских вершин.

Скандинавский снег

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге
Зима в Стране чудесФото: Miniatur Wunderland Hamburg

Своя миниатюрная Скандинавия появилась в Гамбурге в 2005 году. До сих пор она является здесь одним из самых больших тематических разделов. Посетителям рекомендуется внимательно присматриваться к деталям, тогда можно обнаружить много юмористических и забавных сценок. Например, трех пингвинов, ожидающих поезда с чемоданами и собакой на поводке.

Чудо техники 

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге
Пингвины-путешественники с белым медведем на поводкеФото: Miniatur Wunderland Hamburg

Кстати, вот они… Помимо разных железнодорожных составов здесь также действующие модели кораблей и автомобилей. Для управления всеми этими системами задействовано полсотни компьютеров.

Аэропорт 

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге
Взлетно-посадочная полосаФото: Miniatur Wunderland

Самой крупной инвестицией до сих пор оказался Кнуффингенский аэропорт, образцом для которого послужили воздушные ворота Гамбурга. Чтобы четыре десятка мини-самолетов могли подниматься в небо и садиться на взлетно-посадочную полосу, создателям пришлось разработать специальную механическую систему.

Всемирное наследие 

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге
Бывший складской квартал в Гамбурге Фото: Miniatur Wunderland Hamburg

Квартал Шпайхерштадт, в котором расположена экспозиция, в 2015 году получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так он сам выглядит в Миниатюрной стране чудес.

Рио-де-Жанейро

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге
Статуя Иисуса Христа над Рио-де-ЖанейроФото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance
Миниатюрная страна чудес в Гамбурге
Пляж КопакабанаФото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance
Миниатюрная страна чудес в Гамбурге
Карнавальное шествие в Рио-де-ЖанейроФото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Один из новых разделов, открытый в Миниатюрной стране чудес (www.miniatur-wunderland.de) в конце 2021 года, посвящен Рио-де-Жанейро. На создание этой части экспозиции ушло несколько лет. Стоимость проекта составила полтора миллиона евро.

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Аэропорт в миниатюре

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