Миниатюрная страна чудес в Гамбурге - мир в масштабе 1:87
Фредерике Мюллер | Максим Нелюбин
Эта необычная достопримечательность Гамбурга внесена в Книгу рекордов Гиннеса. | 14 фотографий
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Миниатюрная страна чудес (Miniatur Wunderland) - очень популярная достопримечательность не только Гамбурга, но и Германии в целом. Необычную экспозицию начали создавать здесь в бывшем складском квартале Шпайхерштадт в двухтысячном году. Менее чем через полтора десятилетия гамбургская Страна чудес была внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире действующая железнодорожная модель.
Гамбург в Гамбурге
По состоянию на конец 2021 года общая длинна путей уже превысила здесь 16 тысяч метров, общая площадь макетов всех разделов - полторы тысячи квадратных метров. Всего здесь насчитывается более 1100 миниатюрных составов, управляемых с помощью специального программного обеспечения.
Миниатюрный экспресс
Первые части были посвящены Австрии и Средней Германии. Помимо этих ландшафтов посетителей также ожидал вымышленный город Кнуффинген. В первый день работы сюда пришло около двухсот человек. Сейчас ежегодное число посетителей превышает миллион.
Прекрасная Италия
Площадь Италии в Миниатюрной стране чудес составляет около двухсот квадратных метров. Модели поездов, курсирующие здесь по самому большому в мире железнодорожному макету, делают остановки на побережье Лигурии, около достопримечательностей Рима и Везувия. "Bella Italia" в масштабе 1:87 - тематический раздел, завершенный в 2016 году.
Филармония
Эльбская филармония - новый архитектурный символ Гамбурга. В реальности строительство этого комплекса значительно затянулось, а стоимость проекта заметно увеличилась, составив около 865 миллионов евро. Однако в Миниатюрной стране чудес она стоила дешевле и готова была раньше - украшает макет в окружении других достопримечательностей этого города.
Американская мечта
Поезда в гамбургской стране чудес ездят по восьми… государствам. Для американского ландшафта создатели выбрали Большой каньон и Лас-Вегас, который в темное время миниатюрных суток светится здесь ярче всего. Чтобы убедиться в этом, долго ждать не приходится - день и ночь меняют друг друга каждые четверть часа. Для создания таких эффектов во всей экспозиции используется 385 тысяч светодиодов.
Швейцарские горы
Перейти через Альпы? Пожалуйста! Швейцария занимает целых два этажа бывшего складского здания, в котором размещается Миниатюрная страна чудес. В стоимость входного билета включено, так сказать, восхождение на Маттерхорн - одну из самых высоких альпийских вершин.
Скандинавский снег
Своя миниатюрная Скандинавия появилась в Гамбурге в 2005 году. До сих пор она является здесь одним из самых больших тематических разделов. Посетителям рекомендуется внимательно присматриваться к деталям, тогда можно обнаружить много юмористических и забавных сценок. Например, трех пингвинов, ожидающих поезда с чемоданами и собакой на поводке.
Чудо техники
Кстати, вот они… Помимо разных железнодорожных составов здесь также действующие модели кораблей и автомобилей. Для управления всеми этими системами задействовано полсотни компьютеров.
Аэропорт
Самой крупной инвестицией до сих пор оказался Кнуффингенский аэропорт, образцом для которого послужили воздушные ворота Гамбурга. Чтобы четыре десятка мини-самолетов могли подниматься в небо и садиться на взлетно-посадочную полосу, создателям пришлось разработать специальную механическую систему.
Всемирное наследие
Квартал Шпайхерштадт, в котором расположена экспозиция, в 2015 году получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так он сам выглядит в Миниатюрной стране чудес.
Рио-де-Жанейро
Один из новых разделов, открытый в Миниатюрной стране чудес (www.miniatur-wunderland.de) в конце 2021 года, посвящен Рио-де-Жанейро. На создание этой части экспозиции ушло несколько лет. Стоимость проекта составила полтора миллиона евро.