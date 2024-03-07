В Германии выходит фильм о детской мечте в 40 млн евро

Историю о воплощении детской мечты, которая привела братьев-близнецов к мировой славе и стоила десятки миллионов евро, теперь можно увидеть в кино. С 7 марта фильм о Миниатюрной стране чудес появится на больших экранах.

Фильм "Страна Чудес - от детской мечты до всемирного успеха" ("Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg") выходит в Германии на большие экраны 7 марта. Над фильмом более двух лет работали создатели популярной документальной ленты о Михаэле Шумахере (Michael Schumacher), собравшей уже более 35 млн просмотров на Netflix.

Сотворение мира в масштабе 1:87

Плакат документального фильма, который выходит 7 марта в Германии Фото: B14 FILM/TOBIS

Главные герои фильма - основатели Миниатюрной страны чудес (Miniatur Wunderland) в Гамбурге Фредерик и Геррит Брауны (Frederik und Gerrit Braun). Документальный фильм рассказывает историю "сотворения мира" в масштабе 1:87. Зрителю уже с первых минут становится ясно, что музей, открывшийся в Гамбурге летом 2001 года, на самом деле зародился намного раньше.

Как рассказывают в фильме сами братья, еще детьми они "постоянно играли, создавая в детской комнате миры, которые существуют в реальности". Каждые десять дней им нужна была новая игрушка, они постоянно находились в поиске новых проектов. Больше всего мальчики любили играть в "несчастные случаи". "Мы просто сходили с ума по пожарным машинам", - вспоминает Фредерик.

Главный принцип: "Есть идея - делай"

Решив построить в Гамбурге мир в миниатюре, близнецы начали поиски экспертов по моделестроению и других специалистов, которые были бы в состоянии воплотить в жизнь их мечту. Но довольно быстро они осознали, что строить придется самим.

Сегодня Миниатюрная страна чудес в Гамбурге - успешно работающий бизнес, в котором, по словам самих сотрудников, работают только сумасшедшие. Общие расходы на воплощение детской мечты достигли уже 40 млн евро - именно эта цифра приводится в последнем кадре фильма.

Главный принцип Фредерика и Геррита Брауна заключается во фразе "Есть идея - делай". И такой подход себя оправдал. Фредерик отвечает за креативную часть предприятия, Геррит, скорее, реалист. "Геррит - гений. Если говоришь ему, что у тебя есть идея, то через минуту у него уже будет решение", - говорит Фредерик Браун о своем брате-близнеце.

Свою модель бизнеса братья называют довольно неэффективной - в любом случае, работает она точно не по экономическим законам. Каждый год музей посещают более 1,4 миллиона человек. Братья рассказывают, что и дня не проходит без того, чтобы к ним не поступило предложение создать такой же миниатюрный мир где-то в другом месте. Однако они твердо решили, что будут "строить только свою страну чудес".

Фильм рассказывает очень личную историю братьев Браунов

В фильме довольно подробно рассказывается об сотрудничестве братьев Браунов со специалистами из Аргентины. Интересно, что любовь к Миниатюрной стране чудес у аргентинской семьи, увлеченной моделестроением, родилась после просмотра документального фильма о музее братьев Браунов в Гамбурге, который снимала DW. Так в Аргентине появились настоящие фанаты братьев Браунов. Близнецы встретятся с ними на открытии музея миниатюр в Нью-Йорке. Это знакомство приведет к многолетнему сотрудничеству, благодаря которому в Гамбурге появится своя Южная Америка - в миниатюре.

Фредерик и Геррит еще детьми играли в миниатюрную страну Фото: B14 FILM/TOBIS

Документальный фильм состоит из интервью и рассказов, но в нем есть и анимационный элемент. Близнецы отправляются в путешествие по своей Миниатюрной стране чудес. Они гуляют по вымышленному городу Кнуффинген, наблюдают за поездами и самолетами. Геррит и Фредерик снова - дети: они играют в свой придуманный мир. На самом деле за этой сбывшейся детской мечтой стоит очень грустная история. Папа близнецов, который также рассказывает о них в фильме, ушел из семьи, когда мальчикам было всего два года. Их мама рано умерла. "Страх потери - всегда внутри нас", - признаются братья.

6 мировых рекордов, 1,4 миллиона посетителей ежегодно

Миниатюрная страна чудес - популярная достопримечательность не только в Гамбурге, но и в Германии. Необычную экспозицию показывают в бывшем складском квартале Шпайхерштадт. Гамбургская страна чудес была внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире действующая железнодорожная модель, на ее счету шесть мировых рекордов. В одном из самых популярных музеев Гамбурга можно увидеть в миниатюре самые красивые ландшафты и популярные места на разных континентах - от лавандовых полей в Провансе до казино в Лас-Вегасе.

Территорию страны чудес пересекают более 16,5 километров железнодорожных путей, по которым ездят более 1100 поездов (10 тысяч вагонов), а из оживленного аэропорта, напоминающего воздушные ворота Франкфурта, взлетают и совершают посадку самолеты, управляемые с помощью специального программного обеспечения. Заселяют этот волшебный мир более 260 тысяч миниатюрных фигурок. Как шутят в Гамбурге, премьеры фильма ждут не только основатели музея, но и его крошечные жители.