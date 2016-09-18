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Миниатюрная страна чудес
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Миниатюрная страна чудес в Гамбурге - одна из самых популярных достопримечательностей в Германии.
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Контекст
Мини-корпоратив на 300 сотрудников
Мини-корпоратив на 300 сотрудников
Повсюду - локдаун, но в Гамбурге организовали вечеринку с дискотекой, буфетом и без масок.
Туризм
16.12.2020
16 декабря 2020 г.
10 причин любить Гамбург
10 причин любить Гамбург
Прогулка по вольному и ганзейскому городу от Эльбской филармонии до Репербана.
Туризм
20.10.2017
20 октября 2017 г.
В Гамбурге теперь есть свои Помпеи
В Гамбурге теперь есть свои Помпеи
В гамбургской Миниатюрной стране чудес появился новый экспонат.
Туризм
18.09.2016
18 сентября 2016 г.
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