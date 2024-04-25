Князь и княгиня Монако неожиданно приехали в Гамбург

Князь Альбер II и княгиня Шарлен в четверг, 25 апреля, прибыли в Гамбург. Визит королевских особ в ганзейских город организовывался под грифом "совершенно секретно". Дело в том, что речь идет не об официальном визите, а о частной инициативе. Королевскую семью в Гамбург пригласили основатели Миниатюрной страны чудес (Miniatur Wunderland) Фредерик и Геррит Брауны (Frederik und Gerrit Braun). На уровне Сената Гамбурга встреч с королевской семьей не планировалось.

Мир в масштабе 1:87 - теперь со своей Формулой-1

Князь Альбер II и княгиня Шарлен вместе с детьми посетили одну из самых популярных достопримечательностей города - Миниатюрную страну чудес в Гамбурге. Они прибыли в музей в складском квартале Шпайхерштадт после того, как раздали автографы перед размещением в отеле. Экскурсию для монаршей четы по миру в масштабе 1:87 провели лично братья-близнецы.

Княгиня Шарлен в Гамбурге перед посещением Миниатюрной страны чудес Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Приглашение князя Альбера II и княгини Шарлен было приурочено к открытию Формулы-1 в миниатюрном Монако в Гамбурге. Первый заезд Гран-при в Монако стартовали именно они под чутким руководством создателей музея. С 26 апреля это новинку экспозиции смогут увидеть уже все желающие. Как сообщает музей у себя на сайте, работа над строительством миниатюрной Формулы-1 заняла 11 лет. Всего на создание Миниатюрной страны чудес братья уже потратили более 40 миллионов евро.

Об истории музея рассказывает документальный фильм "Страна Чудес - от детской мечты до всемирного успеха" ("Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg"), который вышел в Германии на большие экраны 7 марта 2024 года.

Самая известная достопримечательность Гамбурга

Гамбургская страна чудес была внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире действующая железнодорожная модель, на ее счету - шесть мировых рекордов. В одном из самых популярных музеев Гамбурга можно увидеть в миниатюре самые красивые ландшафты и популярные места на разных континентах - от лавандовых полей в Провансе до казино в Лас-Вегасе, а теперь и княжество Монако.

Монастырь Сенанк (в Провансе, Франция) в миниатюре Фото: xim.gs/picture alliance

Территорию страны чудес пересекают более 16,5 километров железнодорожных путей, по которым ездят более 1100 поездов (10 тысяч вагонов), а из оживленного аэропорта, напоминающего воздушные ворота Франкфурта, взлетают и совершают посадку самолеты, управляемые с помощью специального программного обеспечения. Заселяют этот волшебный мир более 260 тысяч миниатюрных фигурок. Как DW заверили в музее, королевская чета сможет найти и себя - естественно, в миниатюре.