  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси

Книга рекордов Гиннесса

Публикации по теме

Справочник "Всемирная книга рекордов".

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Уроженец Украины Игорь Вовковинский в американском штате Миннесота

В США скончался самый высокий житель страны

В США скончался самый высокий житель страны

Рост американского актера с украинскими корнями Игоря Вовковинского составлял 235 см. Он скончался в возрасте 38 лет.
Общество24 августа 2021 г.
Акция на стадионе "Мерседес-Бенц Арена" в Берлине

10 тысяч гильз от туалетной бумаги

10 тысяч гильз от туалетной бумаги

Обычно эти гильзы от туалетной бумаги выбрасывают в мусор или контейнеры для макулатуры.
Туризм30 ноября 2020 г.
Петер Гере в своей мастерской

Немецкий художник написал 192-метровую картину

Немецкий художник написал 192-метровую картину

Петер Гере работал над проектом почти 20 лет. Сейчас сделал последний штрих и поставил подпись.
Туризм13 октября 2020 г.
В ассортименте - братвурст спагетти-болоньезе (Spaghetti-Bolognese-Bratwurst)

Немецкий мясник раскрыл секрет своей колбасы-виагры

Немецкий мясник раскрыл секрет своей колбасы-виагры

Если вы увидите на прилавке зеленую колбасу, не торопитесь вызывать потребительскую инспекцию.
Туризм24 сентября 2020 г.
Британский ветеран Второй мировой войны Томас Мур

Ветеран Второй мировой поднялся на вершины британских чартов

Ветеран Второй мировой поднялся на вершины британских чартов

Британец Томас Мур собрал более 30 млн евро для борьбы с SARS-CoV-2 и возглавил чарт с песней "You'll never walk alone".
Общество25 апреля 2020 г.
Титэцу Ватанабэ с сертификатом Книги рекордов Гиннесса

В Японии скончался старейший в мире мужчина

В Японии скончался старейший в мире мужчина

Житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабэ умер на 113-м году жизни. Он был признан старейшим мужчиной мира.
Здоровье25 февраля 2020 г.
Показать больше