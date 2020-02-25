Книга рекордов Гиннесса

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Контекст
В США скончался самый высокий житель страны
В США скончался самый высокий житель страны
Рост американского актера с украинскими корнями Игоря Вовковинского составлял 235 см. Он скончался в возрасте 38 лет.
Общество
24.08.2021
24 августа 2021 г.
10 тысяч гильз от туалетной бумаги
10 тысяч гильз от туалетной бумаги
Обычно эти гильзы от туалетной бумаги выбрасывают в мусор или контейнеры для макулатуры.
Туризм
30.11.2020
30 ноября 2020 г.
Немецкий художник написал 192-метровую картину
Немецкий художник написал 192-метровую картину
Петер Гере работал над проектом почти 20 лет. Сейчас сделал последний штрих и поставил подпись.
Туризм
13.10.2020
13 октября 2020 г.
Немецкий мясник раскрыл секрет своей колбасы-виагры
Немецкий мясник раскрыл секрет своей колбасы-виагры
Если вы увидите на прилавке зеленую колбасу, не торопитесь вызывать потребительскую инспекцию.
Туризм
24.09.2020
24 сентября 2020 г.
Ветеран Второй мировой поднялся на вершины британских чартов
Ветеран Второй мировой поднялся на вершины британских чартов
Британец Томас Мур собрал более 30 млн евро для борьбы с SARS-CoV-2 и возглавил чарт с песней "You'll never walk alone".
Общество
25.04.2020
25 апреля 2020 г.
В Японии скончался старейший в мире мужчина
В Японии скончался старейший в мире мужчина
Житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабэ умер на 113-м году жизни. Он был признан старейшим мужчиной мира.
Здоровье
25.02.2020
25 февраля 2020 г.
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