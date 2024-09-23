В Германии затянули самую долгую песню

В немецком городке Вальдкирх в федеральной земле Баден-Вюртемберг в субботу, 21 сентября, состоялось необычное музыкальное представление, которое может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Более 50 групп, включая школьные классы, оркестры и хоры, так называемая "гильдия дураков" - местное карнавальное общество, а также многочисленные семьи, в течении 6 часов и 20 минут безостановочно пели одну единственную песню - "Песню жителей Бадена" ("Badnerlied"), содержащую 1300 куплетов. При этом маленькие группы выступали не одновременно, а подхватывали друг друга, исполняя по 25 куплетов с припевами. Тексты стихов отображались на специально установленном экране, чтобы зрители могли активно поддерживать участников этого музыкального марафона. Это так понравилось публике, что после завершения последней строчки она потребовала "добавки". Артистов не пришлось просить дважды - несмотря на усталось, они еще раз исполнили 25 куплетов.

Вальдкирх - родина шарманок

Примечательно, что певцам аккомпанировали две шарманки - для обеспечения непрерывной музыки для них были созданы специальные приспособления. Эта музыкальная акция состоялась на площади перед ратушей Вальдкирха, известного, как центр органостроения, и стала данью уважения вот уже 225-летней городской традиции. Изготовленные здесь церковные и карусельные органы, шарманки и другие инструменты, доставляют музыку из немецкого Вальдкирха в танцевальные салоны, ярмарки и церкви по всему миру. Каждые три года в этом городе отмечается международный органный фестиваль, куда съезжаются любители музыки из разных стран.

Нынешнее музыкальное мероприятие было организовано Органным фондом Вальдкирха и местной рекламной ассоциацией, которые решили также предложить исполнение этой песни для внесения в Книгу рекордов Гиннесса. Организаторы потратили в общей сложности год на подготовку этой попытки установления мирового рекорда.

Что особенного в "Песне жителей Бадена"?

Ее невероятная длина. Возможно, что никакая другая песня в мире не имеет такого количества куплетов - 1300, которые, к тому же, исполнялись без перерыва более шести часов.

Музыкальная мини-шкатулка: "Песня жителей Бадена" ToGo Фото: Arnulf Hettrich/imageBROKER/picture alliance

Сегодня она считается неофициальным гимном бывшей земли Баден, ныне являющейся частью федеральной земли Баден-Вюртемберг. Ее часто поют на футбольных стадионах перед началом игры во многих спортивных клубах Баден-Вюртемберга, а также на винных праздниках. Но изначально это была походная песня баденских солдат, которая появилась примерно во второй половине XIX века. В ней, в жанре марша, превозносится ландшафтное разнообразие, богатство и региональные особенности Великого герцогства Баден - исторического государства на юго-западе Германской империи, существовавшего с 1806 по 1918 год. Классическими и широко известными считаются четыре-пять куплетов с припевом, которые и стали основой композиции для этого музыкального марафона. Остальные 1295 куплетов, которые собрал и дополнил страстный любитель этой песни Осси Пинк (Ossi Pink), являются продуктом народного творчества и воспевают особенности той местности, где они придуманы.

"Как красиво на земле Бадена / На Кайзерштуле растет вино / Эта атомная электростанция в Вайле - ох, позор / Мы, баденцы, говорим "нет!" Именно с этого стилизованного под "Песню жителей Бадена" куплета, который Пинк пел на протестах против строительства АЭС в 1975 году, и началась его коллекция. С тех пор, как признался энтузиаст в одном из интервью, он очарован тем, как эта песня живет среди населения и используется не только для вознесения местных красот, но и для выражения протеста и поиска решения текущих проблем. И независимо от того, попадет ли нынешнее более чем 6-часовое исполнение "Песни жителей Бадена" в список мировых рекордов, Пинк намерен и дальше расширять эту "народную оду" баденской земле - по крайней мере до полутора тысяч куплетов.