В Германии шьют самую большую в мире обувь

Гигант из Венесуэлы только что получил три пары обуви самого большого размера в мире, причем совершенно бесплатно. Мастерская в немецком городке Вреден на протяжении десятилетий выполняет уникальные заказы.

Сапожник Георг Вессельс (Georg Wessels) из немецкого городка Вреден, расположенного недалеко от границы с Нидерландами, шьет обувь для самых больших в мире ног. В его мастерскую поступают заказы со всего мира. На днях Вессельс осчастливил Джейсона Родригеса из Венесуэлы, у которого длина стопы достигает более 40 см. Специально для Родригеса в город Маракай Вессельс привез три пары новой ортопедической обуви: сандалии, ботинки и полуботинки 70-го размера - на сегодняшний день это самая большая обувь в мире.

Спецзаказ из Венесуэлы

"Мы намеренно сделали эту обувь немного больше, чем ему действительно нужно", - объясняет Георг Вессельс в интервью информационному агентству dpa. Оказывается, ноги Джейсона продолжают расти. У 28-летнего парня опухоль гипофиза, вызывающая избыток гормонов роста, и гигантизм - как следствие. Если прием лекарств и операции рост не останавливают, организму все сложнее справляться с патологией. Продолжительность жизни у великанов обычно небольшая.

Георг Вессельс и его племянник навещают Джейсона Родригеса в Венесуэле Фото: Jesus Vargas/dpa/picture alliance

Замер на этой неделе показал: рост - 2,36 метра. "У меня сильная боль в спине, болят шея и позвоночник, - рассказывает Джейсон. - Я живу в квартире, которая для меня слишком мала, поэтому мне часто приходится наклоняться, и, если я забываю, то бьюсь головой". У Джейсона нет средств на лечение, отмечает Георг Вессельс. Вообще-то сапожник уже на пенсии, ему 71 год, но он решил помочь венесуэльцу. К нему обратилась кузина парня, увидев репортаж по телевидению. Организовать поездку помогли немецкое посольство и католическая церковь.

Обувь для самого высокого человека в мире

Обувь для необычайно больших ног мастерская Wessels создает на протяжении четырех десятилетий. Поначалу Георг Вессельс дарил обувь гигантам в целях рекламы для своей мастерской во Вредене. На поездки уходило немало собственных средств. Такие люди, как Джейсон, признается сапожник, вызывают у него большое сочувствие. Ботинки для венесуэльца изготовил его племянник, перенявший семейный бизнес.

В мастерской Wessels Фото: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

В рекламе мастерская Wessels не нуждается. О ней регулярно упоминает Книга рекордов Гиннесса. Здесь шили обувь для американца Мэттью Макгрори, китаянки Яо Дефен, советского баскетболиста Александра Сизоненко, украинца Леонида Стаднюка, а также российского боксера Николая Валуева, который свою обувь оплачивал сам. Сейчас туфли из Вредена носит самый высокий человек в мире - Султан Кёсен из Турции.

За четыре десятилетия Вессельс сшил в общей сложности более 500 пар обуви для полсотни людей, страдающих аномальным ростом. В основном - за свой счет. Об этом он даже написал книгу, приуроченную к 275-летию мастерской.

Обувь размера ХХL: с чего все началось

Предки семьи Вессельс начали шить обувь еще в 1745 году. В те времена кожаные туфли носили только богатые, простой люд ходил в деревянных башмаках или босиком. И размеры обуви были куда меньше, чем сегодня. В 1950-х отец Георга Вессельса впервые создал ботинки для великана из Амстердама. По его словам, 40 лет назад ему удалось уговорить отца перепрофилировать семейный бизнес на производство и продажу обуви размеров ХХL.

Поначалу над ним смеялись горожане, узнав, что в его магазине можно будет купить только гигантскую обувь, сулили банкротство. Но очень скоро многие удивились паломничеству туристов со всей Европы и мира. Сегодня даже городские отели переоборудовали часть кроватей под таких гостей, потому что в стандартные они просто не помещаются.