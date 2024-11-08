В Германии создали самый маленький в мире QR-код

Немецкие студенты побили мировой рекорд, создав QR-код гораздо меньше человеческого эритроцита. Но как им пользоваться, если он виден только через микроскоп?

Команда физиков из немецкого Мюнстерского университета попала в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своему уникальному изобретению. Им удалось создать самый маленький в мире QR-код. Его размер составляет 5,38 мкм², он примерно в 20 раз меньше предыдущего рекордсмена из Сингапура. Как заявляют немецкие изобретатели на сайте университета , их QR-код меньше, чем эритроцит человека.

Рекорд установили студенты

Мировой рекорд был поставлен на факультете квантовых технологий Мюнстерского университета командой из студента и двух аспирантов под руководством профессора Карстена Шука (Carsten Schuck). На данный момент этот QR-код можно применять только для перехода на сайт кафедры квантовой физики. "Мы бы хотели использовать этот миниатюрный QR-код для популяризации и продвижения исследований по физике в вузе и показать, на что способна местная инфраструктура", - делится на сайте университета один из его создателей, студент Лукас Шульте (Lukas Schulte).

В то же время пока это изобретение невозможно применить на практике - QR-код не виден невооруженным глазом, его невозможно считать смартфоном. Как поясняют представители университета, чтобы его рассмотреть, нужен микроскоп, при помощи которого код может быть выведен на экран компьютера и многократно увеличен.

Новое немецкое изобретение попало в Книгу рекордов Гиннесса после независимой экспертной проверки, проведенной технологической компанией Hitachi High-Tech Europe GmbH.

Как QR-код удался технически?

Рабочая группа произвела свой сенсационный продукт с помощью устройства электронно-лучевой литографии на базе университетского центра "Мюнстерского завода нанопроизводства" (Münster Nanofabrication Facility). Здесь проходят стажировку и занимаются исследованиями по программам, связанным с нанотехнологиями, студенты и аспиранты различных специальностей. "Техническое оборудование в центре является самым современным и, в дополнение к нашей исследовательской деятельности в области квантовых технологий, приносит пользу нашим студентам, предлагая инновационные форматы обучения и позволяя создавать во время стажировок микроскопические QR-коды - хотя и немного большие, чем в нашем случае", - поясняет руководитель исследовательской группы.

Мюнстерский университет (Universität Münster), основанный в 1780 году, считается одним из крупнейших вузов Германии. Сегодня на его 15 факультетах обучается более 43 тысяч студентов по 280 программам.