Украинцы смогут получать государственную стипендию в Германии

В Германии зарегистрировано более 700 тысяч беженцев из Украины. Сколько из них студентов и школьников, статистика пока не сообщает. Однако Германская служба академических обменов DAAD исходит из того, что только в немецких вузах в ближайшем времени будет около 100 тысяч бежавших от войны украинцев. С юридической стороны их статус определен: по § 24 Закона о пребывании для иностранных граждан после регистрации они получают временную защиту и могут находиться в Германии до трех лет с правом на работу или учебу. Однако препятствием для получения профессионального или высшего образования в этой стране может стать нехватка средств.

Чтобы поддержать молодых украинцев финансово, правительство ФРГ открыло для них доступ к государственной стипендии-ссуде BAföG. C 1 июня подать заявку на нее может каждый, кто получил разрешение на пребывание в Германии или предварительное временное удостоверение (Fiktionsbescheinigung).

Что такое стипендия BAföG

Программа поддержки BAföG предусмотрена в основном для граждан Германии - для студентов из малоимущих семей и тех, кто проходит профобучение. На момент начала обучения возраст заявителя не должен превышать 30 лет, а в случае обучения по магистерской программе - 35 лет. На сегодняшний день максимальный размер стипендии составляет 861 евро в месяц - эта сумма примерно соответствует "прожиточному минимуму" для студентов в Германии. Выдается она в виде беспроцентного кредита на весь срок обучения, предписанный образовательной программой. Получатель обязан вернуть государству лишь половину предоставленной суммы. Погашение ссуды начинается только через пять лет после получения последней стипендии. При этом на возврат кредита отводится 20 лет. В дополнение к стипендии разрешается подрабатывать примерно 300 евро в месяц.

Взяв кредит на образование, студент в Германии возвращает лишь полсуммы в течение 20 лет

Подать документы можно как в бумажном виде, обратившись, например, в Общество содействия учащимся вузов (Studierendenwerk), которое курирует выбранный студентом университет, или в режиме онлайн - с помощью приложения "BAföG Digital".

Условия для иностранцев и, в частности, для украинцев

Сейчас BAföG получают более полумиллиона немецких студентов и школьников. Возможность оформить государственную ссуду есть и у иностранцев, но строгие требования для них делают ее сложно доступной. Так, получить образовательный кредит могут студенты с бессрочным видом на жительство в Германии, а также если один из родителей или супруг является гражданином ФРГ или другой страны ЕС. Другая возможность - если иностранец до начала учебы пять лет проработал в Германии или если один из его родителей находится в Германии в течение шести лет, три из которых он здесь работает.

В случае украинских студентов и школьников эти ограничения не действуют. Единственное условие - нужно быть зачисленным в немецкий вуз на регулярной основе. У учащихся по обмену права оформить BAföG нет, как и у тех, кто продолжает обучение в украинском университете в режиме онлайн. Послабления также не распространяются на беженцев из Украины, не имеющих украинского гражданства.

Другая помощь студентам

По данным Немецкого общества содействия учащимся вузов, сейчас в немецких университетах обучаются 320 тысяч иностранных студентов. Покрытие расходов на жизнь и обучение является для них одной из основных проблем. Особенно отчетливо это проявилось во время пандемии. Треть учащихся из-за рубежа подали заявки на получение временной материальной помощи от министерства образования и вузов, число остальных студентов, обратившихся за помощью, сводилось к 11 процентам. Помимо кратковременных выплат студентам также разрешали позже оплатить общежитие, в некоторых вузах им предоставляли сертификаты на питание в столовой.

С началом войны особую поддержку адресуют студентам из Украины. Университеты собирают пожертвования, создают фонды для выплаты материальной помощи, помогают с жильем, а в некоторых регионах предоставляют бесплатное питание в столовой.

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