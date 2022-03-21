Чем конкретно в Германии помогают студентам и ученым из Украины

После вторжения России в Украину в немецком академическом сообществе отреагировали в один голос, осудив войну и выразив свою солидарность с украинским народом. Многие научные организации и фонды в знак протеста заморозили официальные контакты с российскими партнерами и пообещали поддержку тем, кто страдает от военных действий. DW узнала, что сейчас делают в Германии для студентов и ученых из Украины.

Вюрцбургский университет

Вюрцбургский университет в Баварии сотрудничает примерно с десятком вузов в Украине. После начала войны его руководство обратилось ко всем украинским партнерам с предложением о помощи. Сегодня университет обрабатывает растущее число заявок от студентов и ученых из Украины и планирует расширить количество учебных мест. "Проблем с приемом документов не было, но в сложных случаях мы проявляем гибкость", - отмечают DW в международном отделе.

Вюрцбургский университет

Основные сложности пока связаны с выпускниками школ из Украины, которые, по законам ФРГ, не могут напрямую поступить в немецкий вуз. Если они получили аттестат в 2012 году или позже, то требуется один год учебы в вузе на родине или один год учебы в колледже довузовской подготовки в Германии. Таких колледжей всего около трех десятков , и количество мест в них ограничено. На всю Баварию их, например, всего два. Решать вопрос об изменении правил зачисления для школьных абитуриентов - не в компетенции отдельных вузов. Но в Вюрцбурге выступают за упрощение условий.

Тем, кто уже учится или только зачислен, здесь также обещают первичную финансовую помощь в размере около 300 евро. Если же нужна долгосрочная поддержка, то каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Это касается и российских студентов. Хотя, как сообщили DW в вузе, от тех, кому приходится бежать из России из-за протеста против действий Путина, в Вюрцбург запросов об учебе или работе пока не поступало.

Университет также помогает ученым оформить заявку на получение поддержки в рамках Инициативы Филиппа Шварца от Фонда имени Александра фон Гумбольдта или от Фонда Фольксвагена, - стипендии и даже трудового договора. Один институт Вюрцбургского университета уже предложил ученой из Украины работу с мая, а несколько кафедр на первых порах согласились профинансировать рабочие места для нескольких человек за свой счет. Решать бюрократические вопросы и ходить по ведомствам украинским ученым активно помогают студенты. Университет также создал онлайн-платформу, где нуждающиеся в помощи и желающие ее оказать могут размещать свои объявления.

Европейский университет Виадрина

В университете Виадрина на востоке Германии на данный момент получили около 30 заявок от украинских ученых и более сотни - от тех, кто хотел бы попасть сюда на учебу. Четверо научных сотрудников уже смогли переехать во Франкфурт-на-Одере, где находится вуз, для них организовано финансирование. Другие заявки пока на стадии рассмотрения. В университете подчеркивают, что ограничений по количеству учебных мест здесь не вводят - его руководству важно принять по возможности всех, кто вынужден был прервать учебу в Украине из-за войны и обратился в этот вуз, чтобы все же получить высшее образование. Также во Франкфурте-на-Одере работает колледж довузовской подготовки - Viadrina College. В летнем семестре 2022 года здесь выделят как минимум 30 дополнительных мест для абитуриентов из Украины.

Европейский университет Виадрина

В Виадрине создан специальный фонд поддержки, для которого вуз сейчас собирает средства от спонсоров. Из этого фонда оплачиваются места в общежитиях и консультации психолога, стипендии для студентов и научных работников из Украины. Кроме того, для студентов по обмену, которые сейчас не могут вернуться в Украину, было продлено финансирование. У Виадрины тесные связи с четырьмя вузами - в Киеве, Львове и Харькове. Ученым, которые по разным причинам решили остаться в Украине, здесь дают возможность выступить с онлайн-докладом, за который они получают гонорар. Сотрудники и студенты университета проводят информационные мероприятия о ситуации в Украине и активно собирают гуманитарную помощь для украинских беженцев, проводят информационные мероприятия о ситуации в Украине. Подробная информация о возможностях получения помощи - по ссылке.

С партнерскими университетами в России вуз заморозил контакты на официальном уровне. Но здесь готовы помочь ученым, которым пришлось покинуть страну из-за протеста против войны. Одна такая заявка сюда уже поступила.

Берлинский свободный университет

Приостановлены контакты с Россией и в Берлинском свободном университете. Причем здесь подчеркивают, что в индивидуальном порядке студенты из России и Беларуси могут по-прежнему подавать документы на учебу. Вуз оказывает поддержку тем, кто оказался в затруднительном положении из-за санкций. Но основная помощь сейчас адресована украинцам. Ежедневно в этот столичный университет поступает около сотни запросов от студентов, которые уже выехали из Украины или пока находятся в стране, а также от россиян. Все еще можно подать документы на этот летний семестр - хотя сроки уже вышли. После рассмотрения заявки в индивидуальном порядке студента зачислят постфактум.

Берлинский свободный университет

В вузе также планируют расширить предложение курсов немецкого языка. Студенты из Украины и России могут подать заявку на выделение финансовой помощи. У ученых есть возможность получить стипендию на три месяца. В Берлине им также предлагают зарегистрироваться в сети "Academics in Solidarity" для налаживания контактов в научном сообществе Германии.

Дополнительные средства для поддержки украинцев

В Германской службе академических обменов DAAD ожидают, что немецкие вузы со со временем примут около 100 тысяч студентов и ученых из Украины. Для расширения программ помощи DAAD обратилась к немецкому правительству с просьбой выделить 80 миллионов евро в год. Средства планируется потратить на поддержку университетов, стипендии для учащихся, программы по подготовке будущих лидеров, которые потребуются Украине для стабилизации ситуации после войны, а также повышение квалификации кадров для трудоустройства на немецком рынке труда. Сейчас DAAD разрабатывает виртуальную контактную площадку по Украине, которая должна объединить вузы, научные организации и студентов. На ней также публикуют информацию о различных программах поддержки.



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