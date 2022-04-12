 Украинским беженцам упростили поступление в вузы Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 20.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Учеба и карьера

Украинским беженцам упростили поступление в вузы Германии

Наличие школьного аттестата - одно из обязательных условий для учебы в немецком университете. Для тех, кому пришлось бежать от войны в Украине, в Германии сделали исключение.

Немецкий учебник по математике

Хорошая новость: для украинских беженцев, планирующих поступать в немецкий университет, облегчили условия. Нововведение касается тех, кто учился последний год в школе в Украине и из-за российского военного вторжения не смог сдать выпускные экзамены и получить аттестат, а также тех, кто начал обучение в украинском вузе, но по той же причине не окончил первый курс.

Условия поступления в Германии

По действующим в ФРГ правилам, подавать документы в немецкий вуз могут лишь те соискатели, образование которых формально соответствует немецкому аттестату зрелости (Abitur). Поскольку немецкие школьники учатся 12-13 лет, то есть дольше, чем школьники в Украине или России, недостающие годы необходимо "компенсировать". В частности, украинцы и россияне с аттестатом о полном общем среднем образовании должны дополнительно отучиться один год либо в вузе на родине, либо в колледже довузовской подготовки в Германии - и только после этого они получают право на высшее образование в немецком университете.

В колледже довузовской подготовки при Берлинском свободном университете

В колледже довузовской подготовки при Берлинском свободном университете

Важное условие при поступлении - наличие справки из отечественного вуза и школьного аттестата. Теперь же, по решению Конференции министров образования и культуры федеральных земель Германии, для тех, кто бежал от войны в Украине, сделано исключение. И без соответствующего документа студенты первого курса могут подавать заявку на учебное место напрямую в один из университетов Германии. Вступительные экзамены как правило отсутствуют, но необходимы знания немецкого языка, если специальность не англоязычная. А одиннадцатиклассники могут поступать в колледж довузовской подготовки без аттестата.

Что такое колледж довузовской подготовки

Колледж довузовской подготовки - по-немецки Studienkolleg - это своего рода подготовительные курсы для абитуриентов, окончивших школу в одной из стран, не входящих в ЕС. Здесь помогают перестроиться под немецкую систему образования, улучшить знания по немецкому языку и профильным предметам до уровня, необходимого для начала учебы.

Колледжи довузовской подготовки есть почти во всех федеральных землях, но далеко не в каждом городе. Таких колледжей в Германии всего около трех десятков. Весь список - здесь. Подавать заявку обычно нужно через вуз, в котором вы хотели бы учиться. Если вы не нашли в списке нужный вам город, не расстраивайтесь - к одному колледжу "прикреплено" сразу несколько вузов.

Большинство колледжей - государственные. Обучение в основном бесплатное: студенты платят только семестровый взнос - примерно 170-300 евро в полугодие. Преподавание идет на немецком языке, поэтому требуется его знание хотя бы на уровне B1. Для зачисления в колледж необходимо сдать вступительный тест по немецкому языку или профильному предмету.

Смотрите также:

  • Круизный менеджмент

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Круизный менеджмент

    Любители морских путешествий могут получить образование в области круизного менеджмента (Cruise Industry Management) в Высшей школе Бремерхафена.

  • Вино

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Виноделие

    Винодельческая магистратура (Master Önologie) Высшей школы Висбадена научит разбираться не только в самих напитках, но и процессах и технологиях производства.

  • Танцоры в Токио

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Современная японистика

    В Дюссельдорфском университете имени Генриха Гейне предлагают познакомиться с одним из направлений востоковедения, современной культурой Японии. Пока программа Modernes Japan существует только как магистратура.

  • Ономастика

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Ономастика

    Ономастику (Namenforschung), науку о происхождении имен изучают в Лейпцигском университете.

  • Фрисландия (Нидерланды)

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Фрисландская филология

    В Кильском университете имени Кристиана Альбрехта можно окончить бакалавриат и магистратуру по фризской филологии (Friesische Philologie). Это наречие распространено в некоторых областях Нидерландов и на северо-западе Германии.

  • Пирамида Хеопса

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Специалист в области Bсемирного наследия

    Экспертов ЮНЕСКО готовят в Бранденбургском техническическом университете Котбус-Зенфтенберг. Магистерская программа World Heritage Studies на английском языке рассчитана на четыре семестра.

  • Набережная Рейна

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Променадология

    Променадологию (Promenadologie), науку о прогулках, изучают в Университете Касселя с 2007 года.

  • Бумажное производство

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Бумажное производство

    Специалистов по производству бумаги (Papiertechnik) готовят в Академии профобразования в Карлсруэ. Помимо технических нюансов студенты изучают возможности разумного и экологичного потребления природных ресурсов.

  • Тибет

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Тибетология

    Интересуетесь тибетским языком и буддизмом? Учебные программы, предлагающие изучать индологию и тибетологию (Indologie und Tibetologie), запущены сразу в нескольких университетах Германии - в Лейпциге и Марбурге.

  • Млечный Путь

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Изучение космоса

    Выпускники программы Space Master Вюрцбургского университета астронавтами не станут, но смогут заниматься космическими исследованиями и изобретением летательных аппаратов.

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

Что ждет студентов из Украины и России в немецких вузах

Дополнительные учебные места, стипендии, языковые курсы и трудовые договоры, - немецкие университеты выражают свою солидарность с Украиной и организуют помощь для тех, кто страдает от войны. DW поговорила с тремя вузами.  

Немецкие стипендии для ученых из Украины: пять способов получить помощь

Ученые, вынужденные бежать от войны в Украине, могут получить финансовую поддержку для продолжения своей работы в Германии. Куда обращаться и что следует учесть - DW собрала важную информацию.  

По-украински: самая важная информация о Германии для детей и взрослых

От популярных мультфильмов и уроков немецкого - до новостей об Украине и советов по обустройству жизни в Германии. Специально для беженцев из Украины медиапорталы в Германии стартовали проекты на украинском языке.  

Что может помешать иностранцу адаптироваться в Германии

Германия привлекает иностранных студентов и молодых специалистов. Но переезд в другую страну - это только вершина айсберга. Для многих настоящим испытанием становится адаптация на новом месте.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Война в Украине разорвала научные связи между Германией и Россией (24.03.2022)  

Deutschtrainer – 74 В университете II  

Как готовятся к экзаменам немецкие студенты  