Украинским беженцам упростили поступление в вузы Германии

Хорошая новость: для украинских беженцев, планирующих поступать в немецкий университет, облегчили условия. Нововведение касается тех, кто учился последний год в школе в Украине и из-за российского военного вторжения не смог сдать выпускные экзамены и получить аттестат, а также тех, кто начал обучение в украинском вузе, но по той же причине не окончил первый курс.

Условия поступления в Германии

По действующим в ФРГ правилам, подавать документы в немецкий вуз могут лишь те соискатели, образование которых формально соответствует немецкому аттестату зрелости (Abitur). Поскольку немецкие школьники учатся 12-13 лет, то есть дольше, чем школьники в Украине или России, недостающие годы необходимо "компенсировать". В частности, украинцы и россияне с аттестатом о полном общем среднем образовании должны дополнительно отучиться один год либо в вузе на родине, либо в колледже довузовской подготовки в Германии - и только после этого они получают право на высшее образование в немецком университете.

В колледже довузовской подготовки при Берлинском свободном университете

Важное условие при поступлении - наличие справки из отечественного вуза и школьного аттестата. Теперь же, по решению Конференции министров образования и культуры федеральных земель Германии, для тех, кто бежал от войны в Украине, сделано исключение. И без соответствующего документа студенты первого курса могут подавать заявку на учебное место напрямую в один из университетов Германии. Вступительные экзамены как правило отсутствуют, но необходимы знания немецкого языка, если специальность не англоязычная. А одиннадцатиклассники могут поступать в колледж довузовской подготовки без аттестата.

Что такое колледж довузовской подготовки

Колледж довузовской подготовки - по-немецки Studienkolleg - это своего рода подготовительные курсы для абитуриентов, окончивших школу в одной из стран, не входящих в ЕС. Здесь помогают перестроиться под немецкую систему образования, улучшить знания по немецкому языку и профильным предметам до уровня, необходимого для начала учебы.

Колледжи довузовской подготовки есть почти во всех федеральных землях, но далеко не в каждом городе. Таких колледжей в Германии всего около трех десятков. Весь список - здесь. Подавать заявку обычно нужно через вуз, в котором вы хотели бы учиться. Если вы не нашли в списке нужный вам город, не расстраивайтесь - к одному колледжу "прикреплено" сразу несколько вузов.

Большинство колледжей - государственные. Обучение в основном бесплатное: студенты платят только семестровый взнос - примерно 170-300 евро в полугодие. Преподавание идет на немецком языке, поэтому требуется его знание хотя бы на уровне B1. Для зачисления в колледж необходимо сдать вступительный тест по немецкому языку или профильному предмету.

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