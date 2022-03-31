Немецкие стипендии для ученых из Украины: пять способов получить помощь

От стипендий крупных фондов до отдельных в немецком научном сообществе вузовских инициатив - в немецком научном сообществе стараются оказать помощь тем, кто занимался исследованиями в Украине и бежал от войны. Рассказываем о том, как ее получить.

Экологическая стипендия для ученых из Украины

Немецкий федеральный фонд окружающей среды (DBU) в знак поддержки Украины расширил свою стипендиальную программу для молодых ученых из Центральной и Восточной Европы, выделив 30 дополнительных стипендий для украинцев.

Стипендиаты, занимающиеся изучением проблем экологии и защиты окружающей среды, могут провести от 6 до 12 месяцев в немецкой гостевой организации - университете, научно-исследовательском институте или экологической организации. Участвовать в программе могут выпускники вузов со степенью магистра и аспиранты, с гражданством Украины, а также знанием английского или немецкого языка.

О стипендии на сайте DBU

Подать заявку можно прямо сейчас онлайн, ограничений по срокам пока нет. Претенденту следует прислать свою биографию, короткое описание темы проекта и скан диплома. Размер стипендии - 1250 евро в месяц. Срок начала выплаты определяется индивидуально. Фонд также возмещает расходы на дорогу, страховку, организует курсы немецкого языка и образовательные семинары. Дополнительная информация - здесь.

Помощь от Немецкого научно-исследовательского сообщества

У Немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG) есть отдельная программа по поддержке научных работников на любом этапе карьеры, которым пришлось покинуть родину - Walter Benjamin Programm. Распространяется она также на украинских ученых - беженцев и россиян, которые подвергаются в России преследованиям по политическим мотивам. Важное условие - на момент подачи заявки претендент не находился за пределами своей страны более трех лет и не обращался за помощью в рамках похожей программы - Philipp Schwartz-Initiative. Участники программы получают возможность финансовой поддержки сроком до двух лет и трудоустройства в одной из немецких научный организаций, где они на позиции постдокторанта могут либо участвовать в текущих исследованиях, либо работать над собственным проектом. Как объяснили DW в Немецком научно-исследовательском сообществе, подать заявку ученые могут сами напрямую в DFG, но они должны сначала найти гостевую организацию, поскольку целью этой программы является интеграция исследователей-беженцев в немецкую научную систему. Подать заявку можно в любое время, ограничений по срокам нет. В DFG обещают, что поданные сейчас заявки могут быть одобрены еще в этом году. Дополнительную информацию с контактными данными вы найдете по этой ссылке.

Инициатива имени Филиппа Шварца

Немецкий Фонд имени Александра фон Гумбольдта также оказывает помощь научным работникам, оказавшимся в опасности на своей родине. В рамках Инициативы имени Филиппа Шварца (Philipp Schwartz-Initiative) иностранные ученые получают стипендию или трудовой контракт для занятия исследованиями в вузах или других научных организациях Германии в течение двух лет с возможностью продления еще на год.

Германия приняла около 300 тысяч беженцев из Украины

Подавать заявку необходимо через немецкую принимающую организацию, которую ученый должен найти сам. Среди требований к претендентам - кандидатская степень, наличие научных публикаций, знание языка, необходимого для проведения исследований. На данный момент прием заявок завершен. Новый набор планируется открыть в июне этого года. Список организаций, готовых принять у себя ученых из Украины, можно найти здесь.

Объединение Гельмгольца

Крупнейшая научно-исследовательская организация Германии - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца - помогает с финансами и трудоустройством как ученым, так и тем, кто занят в сфере научного менеджмента. Способы и условия оказания поддержки вариируются в зависимости от научных центров, входящих в объединение. Поэтому украинским беженцам рекомендуеся обращаться напрямую в один из них. Список научных центров и контактов размещен здесь.

Инициативы поддержки от немецких университетов

Свои предложения по поддержке украинских ученых размещают отдельные вузы в Германии. В частности, в Бохумском университете исследовательский отдел по моделированию и проектированию подземных сооружений предлагает несколько возможностей для гостевого пребывания. Например, аспиранты и постдоки могут получить стипендию на три месяца. В зависимости от модуля есть ограничения по срокам для подачи заявки онлайн. Украинским ученым здесь обещают максимум гибкости в том, что касается продолжительности и масштаба поддержки. Подробная информация и формуляры - здесь.

Высшая школа Рейн-Майн в Висбадене готова принять у себя на полгода украинских ученых и предлагает четыре стипендии для продолжения исследований в сфере социальных наук. Подача заявки до 30 апреля. Еще четыре стипендии для тех, кто занимается экноомикой и правом в местной бизнес-школе уже распределили.

Университет Грайфсвальда также предлагает украинским ученым на любом этапе карьеры стипендии для пребывания в этом вузе в течение трех месяцев или, если понадобиться, дольше.

Стоит отметить, что многие вузы, которые до войны тесно сотрудничали с университетами в Украине, пытаются оказать помощь ученым, которых уже знают. Выделяя средства из своего бюджета, они приглашают их временно к себе на работу или предлагают выступить с докладами за гонорары. Поэтому лучше сначала задействовать напрямую свои контакты.

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