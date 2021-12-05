 Как поступить в немецкий вуз: пять главных фактов об учебе в Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 06.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Учеба и карьера

Как поступить в немецкий вуз: пять главных фактов об учебе в Германии

Сколько стоит учеба в немецком вузе? Как найти подходящий университет и стипендию? Обязательно ли для поступления знать немецкий язык? DW собрала ответы на самые популярные вопросы.

Университет в Бохуме

За учебу в государственных немецких вузах платить не придется - за исключением университетов в земле Баден-Вюртемберг

Как начать учебу в Германии? В какой университет подать документы? Нужно ли платить за учебу? Если вы хотите получить высшее образование в одном из немецких вузов, но не знаете, с чего начать, эта информация вам точно пригодится.

Сколько стоит учеба в Германии?

Первый факт: учеба в государственных немецких вузах бесплатная. Исключение - федеральная земля Баден-Вюртемберг на юге страны, где студенты не из Евросоюза должны платить 1500 евро в семестр. Помните, что практически во всех университетах есть семестровый сбор. Обычно речь идет о сумме в 50-400 евро, в которую уже входит проездной, спортивные секции и языковые курсы.

Важный момент для иностранцев: для получения студенческой визы в Германию нужно доказать, что у вас достаточно денег для пребывания в стране. Первый вариант - открыть блокированный счет, с которого в месяц можно снимать только определенную сумму. Деньги должны быть переведены на первый учебный год - сейчас это 10 332 евро (перед подачей на визу проверьте информацию на сайте посольства - сумма меняется практически каждый год). Другой способ - сделать поручительство, собрать справки о финансовом положении родителей или найти стипендию. Организаций и фондов много, главное - попробовать.

Что делать, если нет денег на учебу?

В Германии есть много организаций, предоставляющих стипендии. Прежде всего это Германская служба академических обменов (DAAD), а еще различные фонды - имени Александра фон Гумбольдта, Генриха Бёлля, Фридриха Эберта, Конрада Аденауэра, Розы Люксембург и другие.

Университет Кельна

Если нет денег на учебу, можно попытаться получить стипендию

Если вы сейчас учитесь в России на факультете германистики, можно подать заявку на программу для языковых ассистентов PAD и уехать на год в Германию. Также у DAAD есть отдельныестипендии для последипломного обучения для экономистов, музыкантов, архитекторов и выпускников творческих вузов.

Для учебы обязательно нужен хороший немецкий?

Что касается языка, то все зависит от вуза и направления. Часто для технических специальностей достаточно английского, но иногда нужны сертификаты, подтверждающие степень владения обоими языками. Для гуманитарных направлений обычно нужен немецкий на высоком уровне. Студентам, окончившим в Германии колледж довузовской подготовки, языковой сертификат не требуется. За подробной информацией обращайтесь в конкретный вуз.

В Германии так много вузов и факультетов, куда лучше поступать?

Для начала определитесь со специальностью, посмотрите, какиенаправления сейчас перспективны для немецкого рынка, если после выпуска хотите искать работу в Германии. Потом поищите учебные программы на сайтах Hochschulkompass.de, Studieren.de и Zeit.de/Campus. Что касается самих вузов, то можно обратить внимание на их место в мировых рейтингах, а также позиции по конкретной специальности. 

У меня уже есть высшее образование, не поздно ли начать учиться в Германии?

Возраст немецких студентов отличается от привычного в России, Украине или Беларуси. Во многом это связано с тем, что в Германии школах учатся дольше, а после ее окончания часто делают паузу, чтобы попутешествовать, походить на курсы и определиться с планами на будущее. В среднем в Германии диплом бакалавра получают в 23-24 года, поэтому не факт, что вы будете старше своих однокурсников. А самое главное - в немецких вузах нет ограничения по возрасту поступающих.

Смотрите также:

  • Общежитие Augustinushaus в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Жилье по карману

    Большинство студенческих общежитий в Германии являются государственными. Желающие получить место в одном из них выстраиваются в очереди. Что вполне понятно: по сравнению с частным такое жилье не ударит по карману. Например, за эти 11 квадратных метров в общежитии Бонна студент платит 217 евро в месяц.

  • Общежитие Am Wichelshof в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Рядом с вузом

    Сегодня в немецких общежитиях живут 10 процентов студентов. Наибольшим спросом такое жилье пользуется у первокурсников и иностранцев. Больше всего общежитий - в Кельне, Берлине, Мюнхене, Штутгарте и Бонне. В Бонне 32 общежития. Каждый второй их житель - из-за рубежа. Расположение вблизи университета - еще одно преимущество. Например, это боннское общежитие стоит рядом с факультетом педагогики.

  • Общежитие Am Wichelshof в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    В хорошем состоянии

    За шесть минут отсюда можно добраться на автобусе до центра города. Восьмиэтажное здание 1963 года постройки было полностью обновлено. Это видно и по холлу с почтовыми ящиками. Сегодня здесь 156 отдельных комнат для студентов с общими кухней и санузлом, а также четыре комнаты с умывальником.

  • Общежитие Am Wicheslhof в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Каждому - по шкафчику

    Зачастую комнаты в общежитиях сдаются уже с мебелью. Но если кровать, шкаф и рабочий стол все же придется покупать самому, то в кухне необходимое оборудование в любом случае будет. Отдельный шкафчик для еды и посуды вам обеспечен. А вот устанавливать свой холодильник в целях безопасности разрешают далеко не во всех общежитиях.

  • Общежитие на Киршаллее в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    В стиле модерн

    Эта боннская вилла эпохи модерна в престижном районе Поппельсдорф - тоже общежитие. С 1982 года здесь живут студенты. Впрочем, для любителей старины созданы все современные условия. Комнаты сдаются с мебелью. В них есть интернет и кабельное телевидение.

  • Общежитие на Киршаллее в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    В стиле модерн

    Минимальный размер комнаты на одного человека - 9 квадратных метров. Обойдется такое жилье в 195 евро. Стоимость студии на двоих с мини-кухней - от 311 евро в месяц. В этом случае в распоряжении студентов 30 квадратов.

  • Общежитие на Киршаллее в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Коммуналка

    В этом современном здании по соседству студенческое жилье организовано по принципу коммуналок.

  • Общежитие на Киршаллее в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Ужин на троих

    В коммунальной квартире у каждого жильца своя комната. Обычно такое жилье рассчитано на троих-пятерых человек. Делить с остальными придется санузел и кухню.

  • Общежитие Römerlager в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Все включено

    Студия на одного человека с мини-кухней и душем - еще один распространенный формат жилья. Правда, такая комната будет стоить немного дороже. Например, в этом боннском общежитии на набережной Рейна 18 квадратных метров обойдутся в 260 евро. В стоимость входят расходы на отопление, электричество и воду. Впрочем, это относится ко всем государственным общежитиям в Германии.

  • Общежитие Römerlager в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    В мини-формате

    Так выглядит мини-кухня, или кухонная ниша (Kochnische). Кстати, украшать плакатами разрешается только свою комнату. В целом, независимо от города, заявку на общежитие следует подавать в режиме онлайн - на сайте местного отделения Общества по поддержке учащихся вузов (Studentenwerk). Больше шансов получить комнату у того, кто отметит сразу несколько вариантов.

  • Общежитие Römerlager в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Для вечеринок

    Немецкое общежитие не ограничивается комнатой. Студенты ценят и его инфраструктуру. Здесь есть помещения со стиральными машинками, велосипедные стоянки, а в некоторых случаях - тренажерные залы и даже гаражи для автомобилей. Но главное - есть помещения, где можно вечером собраться, например, на шумную вечеринку. Как этот бар в подвале 17-этажного общежития на севере Бонна.

  • Общежитие на Фердинандштрассе в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    Главное - участие

    Вместе можно посмотреть фильм и поиграть в настольный футбол. За организацию мероприятий отвечают так называемые менторы - студенты, которых путем голосования выбирают сами жильцы.

  • Общежитие для студенческих семей

    Немецкие общежития изнутри

    Малосемейка

    Продуман и вариант для студентов с детьми. В этом общежитии в Поппельсдорфе есть квартиры с числом комнат от двух до четырех. Жилая площадь составляет 45-90 квадратных метров. Пять процентов немецких студентов становятся родителями во время учебы.

  • Общежитие для семей в Бонне

    Немецкие общежития изнутри

    С видом на Бонн

    Условия в таких общежитиях максимально приближены к домашним, вплоть до возможности уютно позавтракать на балконе. Жилье для студентов с детьми есть в большинстве университетских городов. Помимо общежитий в задачи Общества по поддержке учащихся вузов также входит обустройство игровых площадок и организация детских садов.

    Автор: Татьяна Вайнман


Смотреть видео 02:46

Как пандемия разбивает мечты молодежи в Германии

Контекст

Учеба в Германии: что изменилось для иностранных студентов

С марта в Германии действуют новые правила для специалистов не из ЕС. В миграционном законе есть и изменения, которые касаются тех, кто хочет получить немецкий диплом.  

Учеба в Германии во время пандемии: что рассказывают студенты-иностранцы

Вот уже третий семестр немецкие вузы работают в онлайн-режиме. Как справляются с этим иностранные студенты?  

Учеба в Германии: как не "засыпаться" при поступлении

Реально ли подать заявку на учебу в Германию из России? Как найти вуз? Насколько хорошо нужно знать немецкий? 12 наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на них.  