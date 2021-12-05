Как поступить в немецкий вуз: пять главных фактов об учебе в Германии

Как начать учебу в Германии? В какой университет подать документы? Нужно ли платить за учебу? Если вы хотите получить высшее образование в одном из немецких вузов, но не знаете, с чего начать, эта информация вам точно пригодится.

Сколько стоит учеба в Германии?

Первый факт: учеба в государственных немецких вузах бесплатная. Исключение - федеральная земля Баден-Вюртемберг на юге страны, где студенты не из Евросоюза должны платить 1500 евро в семестр. Помните, что практически во всех университетах есть семестровый сбор. Обычно речь идет о сумме в 50-400 евро, в которую уже входит проездной, спортивные секции и языковые курсы.

Важный момент для иностранцев: для получения студенческой визы в Германию нужно доказать, что у вас достаточно денег для пребывания в стране. Первый вариант - открыть блокированный счет, с которого в месяц можно снимать только определенную сумму. Деньги должны быть переведены на первый учебный год - сейчас это 10 332 евро (перед подачей на визу проверьте информацию на сайте посольства - сумма меняется практически каждый год). Другой способ - сделать поручительство, собрать справки о финансовом положении родителей или найти стипендию. Организаций и фондов много, главное - попробовать.

Что делать, если нет денег на учебу?

В Германии есть много организаций, предоставляющих стипендии. Прежде всего это Германская служба академических обменов (DAAD), а еще различные фонды - имени Александра фон Гумбольдта, Генриха Бёлля, Фридриха Эберта, Конрада Аденауэра, Розы Люксембург и другие.

Если нет денег на учебу, можно попытаться получить стипендию

Если вы сейчас учитесь в России на факультете германистики, можно подать заявку на программу для языковых ассистентов PAD и уехать на год в Германию. Также у DAAD есть отдельныестипендии для последипломного обучения для экономистов, музыкантов, архитекторов и выпускников творческих вузов.

Для учебы обязательно нужен хороший немецкий?

Что касается языка, то все зависит от вуза и направления. Часто для технических специальностей достаточно английского, но иногда нужны сертификаты, подтверждающие степень владения обоими языками. Для гуманитарных направлений обычно нужен немецкий на высоком уровне. Студентам, окончившим в Германии колледж довузовской подготовки, языковой сертификат не требуется. За подробной информацией обращайтесь в конкретный вуз.

В Германии так много вузов и факультетов, куда лучше поступать?

Для начала определитесь со специальностью, посмотрите, какиенаправления сейчас перспективны для немецкого рынка, если после выпуска хотите искать работу в Германии. Потом поищите учебные программы на сайтах Hochschulkompass.de, Studieren.de и Zeit.de/Campus. Что касается самих вузов, то можно обратить внимание на их место в мировых рейтингах, а также позиции по конкретной специальности.

У меня уже есть высшее образование, не поздно ли начать учиться в Германии?

Возраст немецких студентов отличается от привычного в России, Украине или Беларуси. Во многом это связано с тем, что в Германии школах учатся дольше, а после ее окончания часто делают паузу, чтобы попутешествовать, походить на курсы и определиться с планами на будущее. В среднем в Германии диплом бакалавра получают в 23-24 года, поэтому не факт, что вы будете старше своих однокурсников. А самое главное - в немецких вузах нет ограничения по возрасту поступающих.

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Немецкие общежития изнутри Жилье по карману Большинство студенческих общежитий в Германии являются государственными. Желающие получить место в одном из них выстраиваются в очереди. Что вполне понятно: по сравнению с частным такое жилье не ударит по карману. Например, за эти 11 квадратных метров в общежитии Бонна студент платит 217 евро в месяц.

Немецкие общежития изнутри Рядом с вузом Сегодня в немецких общежитиях живут 10 процентов студентов. Наибольшим спросом такое жилье пользуется у первокурсников и иностранцев. Больше всего общежитий - в Кельне, Берлине, Мюнхене, Штутгарте и Бонне. В Бонне 32 общежития. Каждый второй их житель - из-за рубежа. Расположение вблизи университета - еще одно преимущество. Например, это боннское общежитие стоит рядом с факультетом педагогики.

Немецкие общежития изнутри В хорошем состоянии За шесть минут отсюда можно добраться на автобусе до центра города. Восьмиэтажное здание 1963 года постройки было полностью обновлено. Это видно и по холлу с почтовыми ящиками. Сегодня здесь 156 отдельных комнат для студентов с общими кухней и санузлом, а также четыре комнаты с умывальником.

Немецкие общежития изнутри Каждому - по шкафчику Зачастую комнаты в общежитиях сдаются уже с мебелью. Но если кровать, шкаф и рабочий стол все же придется покупать самому, то в кухне необходимое оборудование в любом случае будет. Отдельный шкафчик для еды и посуды вам обеспечен. А вот устанавливать свой холодильник в целях безопасности разрешают далеко не во всех общежитиях.

Немецкие общежития изнутри В стиле модерн Эта боннская вилла эпохи модерна в престижном районе Поппельсдорф - тоже общежитие. С 1982 года здесь живут студенты. Впрочем, для любителей старины созданы все современные условия. Комнаты сдаются с мебелью. В них есть интернет и кабельное телевидение.

Немецкие общежития изнутри В стиле модерн Минимальный размер комнаты на одного человека - 9 квадратных метров. Обойдется такое жилье в 195 евро. Стоимость студии на двоих с мини-кухней - от 311 евро в месяц. В этом случае в распоряжении студентов 30 квадратов.

Немецкие общежития изнутри Коммуналка В этом современном здании по соседству студенческое жилье организовано по принципу коммуналок.

Немецкие общежития изнутри Ужин на троих В коммунальной квартире у каждого жильца своя комната. Обычно такое жилье рассчитано на троих-пятерых человек. Делить с остальными придется санузел и кухню.

Немецкие общежития изнутри Все включено Студия на одного человека с мини-кухней и душем - еще один распространенный формат жилья. Правда, такая комната будет стоить немного дороже. Например, в этом боннском общежитии на набережной Рейна 18 квадратных метров обойдутся в 260 евро. В стоимость входят расходы на отопление, электричество и воду. Впрочем, это относится ко всем государственным общежитиям в Германии.

Немецкие общежития изнутри В мини-формате Так выглядит мини-кухня, или кухонная ниша (Kochnische). Кстати, украшать плакатами разрешается только свою комнату. В целом, независимо от города, заявку на общежитие следует подавать в режиме онлайн - на сайте местного отделения Общества по поддержке учащихся вузов (Studentenwerk). Больше шансов получить комнату у того, кто отметит сразу несколько вариантов.

Немецкие общежития изнутри Для вечеринок Немецкое общежитие не ограничивается комнатой. Студенты ценят и его инфраструктуру. Здесь есть помещения со стиральными машинками, велосипедные стоянки, а в некоторых случаях - тренажерные залы и даже гаражи для автомобилей. Но главное - есть помещения, где можно вечером собраться, например, на шумную вечеринку. Как этот бар в подвале 17-этажного общежития на севере Бонна.

Немецкие общежития изнутри Главное - участие Вместе можно посмотреть фильм и поиграть в настольный футбол. За организацию мероприятий отвечают так называемые менторы - студенты, которых путем голосования выбирают сами жильцы.

Немецкие общежития изнутри Малосемейка Продуман и вариант для студентов с детьми. В этом общежитии в Поппельсдорфе есть квартиры с числом комнат от двух до четырех. Жилая площадь составляет 45-90 квадратных метров. Пять процентов немецких студентов становятся родителями во время учебы.

Немецкие общежития изнутри С видом на Бонн Условия в таких общежитиях максимально приближены к домашним, вплоть до возможности уютно позавтракать на балконе. Жилье для студентов с детьми есть в большинстве университетских городов. Помимо общежитий в задачи Общества по поддержке учащихся вузов также входит обустройство игровых площадок и организация детских садов. Автор: Татьяна Вайнман

