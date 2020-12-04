 Где лучше учиться, чтобы устроиться на работу | Учеба и работа в Германии | DW | 07.12.2020

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Учеба и карьера

Где лучше учиться, чтобы устроиться на работу

Репутация немецких вузов у работодателей в разных странах все выше. Новый рейтинг показывает, где выпускников готовят к старту карьеры лучше всего.

Работа в Германии: диплом какого вуза улучшит шансы?

У выпускников каких университетов оптимальные шансы на трудоустройство? Насколько хорошо вузы справляются со шпагатом между теорией и практикой? В рамках проекта Global Employability Survey берлинский консалтинговый институт Trendence совместно с французскими партнерами из компании Emerging регулярно изучают эти аспекты и составляют международный рейтинг трудоустраиваемости.

Немецкие вузы все больше сотрудничают с бизнесом

В ходе нового исследования был проведен опрос среди 9500 рекрутеров из 22 стран. В актуальном списке Германия - на третьем месте по уровню подготовки студентов к старту карьеры. В топ-5 стран она уступает лишь США и Франции, опережая при этом Великобританию и Китай.

По сравнению с рейтингом, составленным десять лет назад, Германия улучшила свои позиции на девять строчек. Такого позитивного результата немецкие вузы добились благодаря более тесному сотрудничеству с предприятиями. По словам руководителя Trendence Робиндро Улла (Robindro Ullah), практические занятия во время учебы, обязательные стажировки при предприятиях стали неотъемлемой частью учебной программы. Десять лет назад практическому опыту даже на технических факультетах уделялось мало внимания. Сегодня все более активное сотрудничество университетов с бизнесом отличает Германию от многих других стран. Из европейских соседей ее опережает лишь Франция, где такому взаимодействию, как и спонсорской поддержке вузов предприятиями, придается еще большее значение.

Немецкие университеты - фавориты работодателей

Если посмотреть на отдельные вузы, то в этом международном рейтингелидируют три представителя США: Калифорнийский технологический институт, Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет. Но в глобальном сравнении все больше немецких высших учебных заведений становятся конкурентоспособными. И хотя они еще не в топ-10, все больше вузов Германии стабильно улучшают свои позиции, подчеркивают аналитики Trendence. В США, в частности, наблюдается другая тенденция: превосходство в подготовке специалистов сосредоточено на небольшом числе вузов.

Уже сам вуз может быть достаточной рекомендацией

Уже сам вуз может быть достаточной рекомендацией

В Германии выделяются прежде всего Мюнхенский технический университет (12-е место), Берлинский университет имени Гумбольдта (39-е место), Мюнхенский университет имени Людвига-Максимильяна (43-е место) и Гейдельбергский университет (44-е место). Значительно лучше стало качество подготовки к рынку труда в университетах Гамбурга, Франкфурта-на-Майне и Кельна. В общей сложности в списке из 250 вузов, выпускникам которых больше всего рады работодатели, - 17 из Германии. В этом году есть и новичок - Боннский университет.

Подготовка специалистов с учетом реалий в бизнесе

Актуальный рейтинг также показывает, что все больше стран уделяют внимание трудоустраиваемости выпускников. Есть в нем и Россия: Московский государственный университет имени Ломоносова (132), Московский государственный технический университет имени Баумана (139) и Московский физико-технический институт (164).

Требования к учреждениям образования по подготовке выпускников к профессиональной деятельности становятся все сложнее. Цифровизация облегчает доступ к знаниям, но она приводит и к их быстрому устареванию. "Это означает, что вузы должны постоянно перепроверять и подстраивать под новые реалии свои стандарты подготовки специалистов, - отмечает Робиндро Улла. По мнению аналитика, в будущем эта тенденция усилится, и немецкие вузы к этому готовы. "Комбинация из исследовательской деятельности, преподавания и дополнительных знаний, например, цифровых компетенций, способствует трудоустройству. И вузы в Германии придерживаются этой тактики", - заключает эксперт.

Опрос рекрутеров был проведен во втором квартале 2020 года. Несмотря на хорошую репутацию немецких вузов у работодателей, в связи с пандемией коронавируса ситуация на рынке труда у многих выпускников вызывает беспокойство. Согласно опросам, в Германии почти у каждого второго нет уверенности в том, что касается профессионального будущего. Тем не менее, фирмы продолжают искать кадры, и на некоторых специалистов спрос даже вырос.

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    Автор: Наталия Королева


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