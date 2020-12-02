Учеба в Германии во время пандемии: что рассказывают студенты-иностранцы

Вот уже второй семестр немецкие вузы работают в онлайн-режиме. Как справляются с этим иностранные студенты?
Поступить в университет, заселиться в немецкую общагу, выучить язык, завести нужные знакомства… Для многих студентов-иностранцев учеба - не единственная цель в Германии. Но что делать, если вся страна находится в локдауне несколько месяцев подряд, а ты даже не познакомился с одногруппниками? DW поговорила со студентами из России, которые провели несколько семестров во время пандемии в Германии.
"Стараюсь искать свои плюсы"
Валерия, учится во Франкфурте-на-Одере (Europa-Universität Viadrina):
"После СПбГУ и Высшей школы экономики в Москве я поняла, что устала от больших университетов, поэтому выбрала Франкфурт-на-Одере. Подавала на стипендии еще до начала пандемии, потом на финальных отборах стало понятно, что ситуация серьезная. Собеседование на стипендию должно было быть в Берлине, обычно это очень интересное мероприятие в плане знакомства с людьми, но в этот раз все перевели в онлайн, что было для меня очень волнительным. Потом после получения стипендии было сложно записаться в консульство, чтобы получить визу. Все лето я жила с ощущением неопределенности.
У меня была призрачная надежда, что первый семестр пройдет в университете. Мне повезло, что я выбрала маленький университет: общежитие дали сразу, заселили в приличную "хрущевку" - Франкфурт-на-Одере находится на территории бывшей ГДР. Сначала резко сдвинули семестр на месяц, в это время я много работала, делала документы и отходила от шока. С ноября все занятия были онлайн. Из-за этого я ни с кем не познакомилась во время первого семестра. Фонд, от которого я получила стипендию, проводит онлайн-мероприятия, но все эти люди далеко, с ними не встретишься, не прогуляешься по городу. Из-за удаленной работы и учебы, отдыхать у компьютера не хочется, поэтому я хожу гулять одна. К счастью, я знала несколько человек во Франкфурте-на-Одере до переезда.
Я рассчитывала, что буду путешествовать, побываю в Польше и городах Германии. Еще у нас очень красивое главное здание университета, я в нем была только несколько раз. Это очень расстраивает. Я ехала за студенческой атмосферой, академической работой, хотела найти профессора, которому интересны темы на стыке литературы и журналистики. Из-за того, что контакты сейчас ограничены, сложно понять, с кем можно сработаться.
Стараюсь искать свои плюсы: можно встать, выпить кофе и сразу подключиться к занятиям. Еще у нас есть электронные материалы, к которым всегда можно вернуться, и возможность писать вопросы в чат. Мне кажется, что золотая середина - когда лекции записаны, а семинары проходят очно. Если все - только онлайн, то это сильно выматывает".
"Своих одногруппников я не знаю вообще"
Александр, учится на магистерской программе в Ганновере:
"Я поехал на учебу в Германию, потому что мне захотелось нового опыта, плюс здесь есть много исследовательских программ по теоретический физике. Еще во время оформления визы был настоящий цирк: консульство в моем городе закрылось, всю информацию пришлось узнавать из чатов. Мне, как стипендиату повезло, и визу сделали за пару дней, как я и рассчитывал. Добраться до Германии было приключением: авиакомпании продавали билеты и за несколько дней отменяли рейсы. По прилету нужно было сидеть на карантине, но в общежитии меня отказались заселять, поэтому пришлось арендовать комнату на первые две недели.
Я был морально готов к тому, что семестр пройдет в онлайне. Для меня непринципиально, где слушать профессоров по физике - в Zoom или в аудитории. Виртуальные лекции и семинары не уступают обычным занятиям. Я не экспериментатор, и лаборатории мне не нужны. С точки зрения социализации это проблемно. Так как у каждого индивидуальный учебный план, своих одногруппников я не знаю вообще за исключением пары человек. Помогло то, что я жил в общаге со студентами из программы Erasmus, которые постоянно устраивали тусовки. За счет этого у меня появился круг знакомых. А так немцы относятся очень серьезно к пандемии и просят сделать тест, если ты зовешь их выпить пива.
В плане организации времени онлайн-занятия - это огромный плюс. Например, я сейчас хожу на лекции, которые пересекаются друг с другом на 15 минут. В другой ситуации этого бы не получилось. Это позволит мне закрыть больше курсов в этом семестре. Я приехал во время второго "коронавирусного" семестра, и многие вещи уже устаканились. Руководство много чего исправило, я слышал, что сначала было много проблем. А сейчас все работает, профессора приспособились, хоть у всех разный подход и разный "софт". В целом мой университет справляется неплохо. Проводят всякие онлайн-встречи для студентов-иностранцев, есть что-то вроде локального Тиндера. В качестве исключения прошлый семестр для первокурсников провели не онлайн, чем мой университет очень гордится.
У меня впереди еще два семестра, я планирую остаться и писать диссертацию. Нужно играть теми картами, которые есть, а не ждать, что сейчас отменят локдаун и мы все заживем еще лучше".
"Сидеть одной в комнате - такое себе удовольствие"
Карина, училась на программе "Медиаинформатика" Технического (TU Berlin) и Свободного университетов Берлина (FU Berlin), завершила учебу после онлайн-семестра:
"Я всегда хотела уехать в Германию, а по учебе - это самый простой путь. Я нашла программу "Медиаинформатика", в России ничего подобного не было. Я закончила один семестр в университете, уехала на каникулы в Россию, где провела цифровой семестр, и после этого я решила, что закончу учебу. Я приняла решение остаться во время онлайн-семестра в России, потому что тут лучше развита система доставок, не было жестких ограничений, плюс здесь мои друзья и семья. В Берлине я снимала комнату и понимала, что сидеть там одной - такое себе удовольствие.
Переход на онлайн-обучение стал для меня переломным моментом, когда я осознала, что сама система выстроена плохо. В офлайне ты этого не замечаешь за счет дополнительных факторов в виде общения с однокурсниками и харизматичных преподавателей. Многие проблемы стали очевидными. У меня были экзамены, которые постоянно переносились, никто не понимал, проведут их онлайн или все-таки нужно присутствовать в Берлине. Я постоянно покупала и сдавала билеты. В итоге экзамен решили провести онлайн, но не определили формат. За пару дней экзамен вообще отменили. Я была все время в подвешенном состоянии. Многое явно не продумали: например, какие-то задания нужно было решить устно, а мы этого вообще не делали. Не хватало дополнительных занятий, где нам бы объяснили, как готовиться и где брать материалы.
По поводу онлайн-лекций, для меня важно, чтобы они были в режиме реального времени, чтобы иметь возможность задать вопросы. Большинство лекций были записаны, вопросы можно было задавать потом в чате, а ответов приходилось ждать долго. До пандемии у нас были дополнительные занятия для тех, кто что-то не понял, в онлайн-формате они появились позже. Все было странно организовано: много ссылок на конференции, ты не понимаешь, к кому конкретно ты можешь обратиться. Раньше можно было просто подойти к преподавателю, который лучше объясняет. Все изъяны и сложности за счет этого нивелировались.
Когда ты остаешься один на один со странной системой и понимаешь, что ничему особо не учишься, то возникает вопрос, зачем это все продолжать?".
"У меня не было ни еды, ни подушки"
Максим, учится на программе Digital Media университета Бремена (Universität Bremen) и Высшей школы искусств (Hochschule für Künste, HfK):
"Я приехал в Германию в конце сентября прошлого года. Из-за пандемии подавать документы в университет было даже проще - многие отказались от бумажных писем и принимали все в электронном виде. А вот с визой было сложнее: свободные слоты на запись в консульство появлялись порционно, их быстро разбирали.
Место в общежитии из-за пандемии я получил без проблем: многие разъехались по своим домам и странам, до сих пор есть много свободных комнат. Нужно было сидеть на карантине, но у меня не было ни еды, ни подушки. Собрание для первокурсников прошло в школе искусств, там удалось с кем-то познакомиться, потом походить по барам.
Онлайн-занятия для меня идеальны: я работаю на удаленке, тратить время на дорогу не нужно. Экзаменов на моей программе нет, поэтому локдаун на них никак не повлиял. Но я бы хотел сходить в музеи и бары, попробовать немецкую еду, купить одежду. Локдаун добавил бытовых проблем. Да и культурного досуга не хватает, но общения - вполне. Повезло, что у меня хорошие соседи в общежитии, и здесь я не один. Еще есть студенческие чаты, в которых все переписываются. Было бы здорово, если после окончания локдауна часть пар можно будет посещать онлайн".
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