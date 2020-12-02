Учеба в Германии во время пандемии: что рассказывают студенты-иностранцы

Поступить в университет, заселиться в немецкую общагу, выучить язык, завести нужные знакомства… Для многих студентов-иностранцев учеба - не единственная цель в Германии. Но что делать, если вся страна находится в локдауне несколько месяцев подряд, а ты даже не познакомился с одногруппниками? DW поговорила со студентами из России, которые провели несколько семестров во время пандемии в Германии.

"Стараюсь искать свои плюсы"

Валерия, учится во Франкфурте-на-Одере (Europa-Universität Viadrina):

"После СПбГУ и Высшей школы экономики в Москве я поняла, что устала от больших университетов, поэтому выбрала Франкфурт-на-Одере. Подавала на стипендии еще до начала пандемии, потом на финальных отборах стало понятно, что ситуация серьезная. Собеседование на стипендию должно было быть в Берлине, обычно это очень интересное мероприятие в плане знакомства с людьми, но в этот раз все перевели в онлайн, что было для меня очень волнительным. Потом после получения стипендии было сложно записаться в консульство, чтобы получить визу. Все лето я жила с ощущением неопределенности.

Валерия

У меня была призрачная надежда, что первый семестр пройдет в университете. Мне повезло, что я выбрала маленький университет: общежитие дали сразу, заселили в приличную "хрущевку" - Франкфурт-на-Одере находится на территории бывшей ГДР. Сначала резко сдвинули семестр на месяц, в это время я много работала, делала документы и отходила от шока. С ноября все занятия были онлайн. Из-за этого я ни с кем не познакомилась во время первого семестра. Фонд, от которого я получила стипендию, проводит онлайн-мероприятия, но все эти люди далеко, с ними не встретишься, не прогуляешься по городу. Из-за удаленной работы и учебы, отдыхать у компьютера не хочется, поэтому я хожу гулять одна. К счастью, я знала несколько человек во Франкфурте-на-Одере до переезда.

Я рассчитывала, что буду путешествовать, побываю в Польше и городах Германии. Еще у нас очень красивое главное здание университета, я в нем была только несколько раз. Это очень расстраивает. Я ехала за студенческой атмосферой, академической работой, хотела найти профессора, которому интересны темы на стыке литературы и журналистики. Из-за того, что контакты сейчас ограничены, сложно понять, с кем можно сработаться.

Стараюсь искать свои плюсы: можно встать, выпить кофе и сразу подключиться к занятиям. Еще у нас есть электронные материалы, к которым всегда можно вернуться, и возможность писать вопросы в чат. Мне кажется, что золотая середина - когда лекции записаны, а семинары проходят очно. Если все - только онлайн, то это сильно выматывает".

"Своих одногруппников я не знаю вообще"

Александр, учится на магистерской программе в Ганновере:

"Я поехал на учебу в Германию, потому что мне захотелось нового опыта, плюс здесь есть много исследовательских программ по теоретический физике. Еще во время оформления визы был настоящий цирк: консульство в моем городе закрылось, всю информацию пришлось узнавать из чатов. Мне, как стипендиату повезло, и визу сделали за пару дней, как я и рассчитывал. Добраться до Германии было приключением: авиакомпании продавали билеты и за несколько дней отменяли рейсы. По прилету нужно было сидеть на карантине, но в общежитии меня отказались заселять, поэтому пришлось арендовать комнату на первые две недели.

Я был морально готов к тому, что семестр пройдет в онлайне. Для меня непринципиально, где слушать профессоров по физике - в Zoom или в аудитории. Виртуальные лекции и семинары не уступают обычным занятиям. Я не экспериментатор, и лаборатории мне не нужны. С точки зрения социализации это проблемно. Так как у каждого индивидуальный учебный план, своих одногруппников я не знаю вообще за исключением пары человек. Помогло то, что я жил в общаге со студентами из программы Erasmus, которые постоянно устраивали тусовки. За счет этого у меня появился круг знакомых. А так немцы относятся очень серьезно к пандемии и просят сделать тест, если ты зовешь их выпить пива.

В плане организации времени онлайн-занятия - это огромный плюс. Например, я сейчас хожу на лекции, которые пересекаются друг с другом на 15 минут. В другой ситуации этого бы не получилось. Это позволит мне закрыть больше курсов в этом семестре. Я приехал во время второго "коронавирусного" семестра, и многие вещи уже устаканились. Руководство много чего исправило, я слышал, что сначала было много проблем. А сейчас все работает, профессора приспособились, хоть у всех разный подход и разный "софт". В целом мой университет справляется неплохо. Проводят всякие онлайн-встречи для студентов-иностранцев, есть что-то вроде локального Тиндера. В качестве исключения прошлый семестр для первокурсников провели не онлайн, чем мой университет очень гордится.

У меня впереди еще два семестра, я планирую остаться и писать диссертацию. Нужно играть теми картами, которые есть, а не ждать, что сейчас отменят локдаун и мы все заживем еще лучше".

"Сидеть одной в комнате - такое себе удовольствие"

Карина, училась на программе "Медиаинформатика" Технического (TU Berlin) и Свободного университетов Берлина (FU Berlin), завершила учебу после онлайн-семестра:

"Я всегда хотела уехать в Германию, а по учебе - это самый простой путь. Я нашла программу "Медиаинформатика", в России ничего подобного не было. Я закончила один семестр в университете, уехала на каникулы в Россию, где провела цифровой семестр, и после этого я решила, что закончу учебу. Я приняла решение остаться во время онлайн-семестра в России, потому что тут лучше развита система доставок, не было жестких ограничений, плюс здесь мои друзья и семья. В Берлине я снимала комнату и понимала, что сидеть там одной - такое себе удовольствие.

Карина

Переход на онлайн-обучение стал для меня переломным моментом, когда я осознала, что сама система выстроена плохо. В офлайне ты этого не замечаешь за счет дополнительных факторов в виде общения с однокурсниками и харизматичных преподавателей. Многие проблемы стали очевидными. У меня были экзамены, которые постоянно переносились, никто не понимал, проведут их онлайн или все-таки нужно присутствовать в Берлине. Я постоянно покупала и сдавала билеты. В итоге экзамен решили провести онлайн, но не определили формат. За пару дней экзамен вообще отменили. Я была все время в подвешенном состоянии. Многое явно не продумали: например, какие-то задания нужно было решить устно, а мы этого вообще не делали. Не хватало дополнительных занятий, где нам бы объяснили, как готовиться и где брать материалы.

По поводу онлайн-лекций, для меня важно, чтобы они были в режиме реального времени, чтобы иметь возможность задать вопросы. Большинство лекций были записаны, вопросы можно было задавать потом в чате, а ответов приходилось ждать долго. До пандемии у нас были дополнительные занятия для тех, кто что-то не понял, в онлайн-формате они появились позже. Все было странно организовано: много ссылок на конференции, ты не понимаешь, к кому конкретно ты можешь обратиться. Раньше можно было просто подойти к преподавателю, который лучше объясняет. Все изъяны и сложности за счет этого нивелировались.

Когда ты остаешься один на один со странной системой и понимаешь, что ничему особо не учишься, то возникает вопрос, зачем это все продолжать?".

Максим

"У меня не было ни еды, ни подушки"

Максим, учится на программе Digital Media университета Бремена (Universität Bremen) и Высшей школы искусств (Hochschule für Künste, HfK):

"Я приехал в Германию в конце сентября прошлого года. Из-за пандемии подавать документы в университет было даже проще - многие отказались от бумажных писем и принимали все в электронном виде. А вот с визой было сложнее: свободные слоты на запись в консульство появлялись порционно, их быстро разбирали.

Место в общежитии из-за пандемии я получил без проблем: многие разъехались по своим домам и странам, до сих пор есть много свободных комнат. Нужно было сидеть на карантине, но у меня не было ни еды, ни подушки. Собрание для первокурсников прошло в школе искусств, там удалось с кем-то познакомиться, потом походить по барам.

Онлайн-занятия для меня идеальны: я работаю на удаленке, тратить время на дорогу не нужно. Экзаменов на моей программе нет, поэтому локдаун на них никак не повлиял. Но я бы хотел сходить в музеи и бары, попробовать немецкую еду, купить одежду. Локдаун добавил бытовых проблем. Да и культурного досуга не хватает, но общения - вполне. Повезло, что у меня хорошие соседи в общежитии, и здесь я не один. Еще есть студенческие чаты, в которых все переписываются. Было бы здорово, если после окончания локдауна часть пар можно будет посещать онлайн".

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