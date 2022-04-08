 Как беженцам из Украины устроиться на работу в Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 19.05.2022

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Учеба и карьера

Как беженцам из Украины устроиться на работу в Германии

У кого сразу есть право на работу в ФРГ, кому сначала требуется подтвердить диплом и что делать, если есть не все документы? DW собрала основную информацию для украинских беженцев.

Работа в Германии

По данным опросов, у более 70 процентов тех, кто бежал от войны из Украины в Германию, есть высшее образование. Но даже если у украинских беженцев нет профессиональной квалификации, они сразу получают право на работу в ФРГ. Как объяснили DW в организации Integration durch Qualifizierung (IQ) ("Интеграция посредством квалификации"), которая помогает специалистам с миграционными корнями улучшить шансы на немецком рынке труда, для этого необходима регистрация в местном ведомстве по делам иностранцев и документ, подтверждающий разрешение на пребывание в Германии с отметкой, что разрешена и трудовая деятельность. Достаточно уже предварительного временного удостоверения (Fiktionsbescheinigung).

По каким профессиям можно сразу начать работу

Второе условие - начать работать сразу можно лишь по так называемым нерегламентированным профессиям, которые не требуют государственного допуска. К ним относятся, например, автомехатроник, продавец, бухгалтер, офис-менеджер, парихмахер, программист, экономист, биолог, математик. Всего таких профессий в Германии более трех сотен.

Для работы по этим профессиям не нужно формальное признание документов об образовании. Однако иностранцам можно заказать оценку диплома в Центральном ведомстве по вопросам зарубежного образования (ZAB) и получить сертификат. В нем указывается полученная квалификация, уровень немецкого образования, которому она соответствует, и эквивалент профессии в Германии. С таким документом работодателю проще понять, подходит ли претендент. Подать заявку можно онлайн или по почте. Обойдется сертификат в 200 евро. Подробнее прочитать о нем теперь можно и по-украински на сайте Конференции министров образования и культуры.

Для кого признание диплома в Германии - обязательно

Другое дело - регламентированные профессии, то есть те, где существуют законодательные предписания и госстандарты в подготовке кадров. Касается это, в основном, сфер медицины и образования - например, врачей, медсестер, специалистов по уходу за престарелыми, акушерок, аптекарей, ветеринаров, учителей, воспиталей, архитекторов, пиротехников, авиадиспетчеров, инженеров, судей, юристов. Для таких специальностей без подтверждения диплома не обойтись. Лишь после этого выдается разрешение на трудовую деятельность.

Федеральное агентство по труду проводит консультации на русском и украинском языках

Федеральное агентство по труду проводит консультации на русском и украинском языках

Проверить, обязательно ли вам подтверждать свой зарубежный диплом в Германии, можно на сайте Anerkennung-in-deutschland.de в разделе Anerkennungsfinder. Здесь же поисковая система выдаст и адрес ведомства, в которое следует обращаться для проверки своей квалификации. Важно: ZAB обращения по регламентированным профессиям не рассматривает.

Что делать, если нет документов

Для подачи заявления требуются свидетельства об образовании и профессиональном опыте. Если документы остались в Украине и нет возможности их получить, то в Германии беженцам могут пойти навстречу. Заявителю предложат доказать свои профессиональные навыки на практике. Проверить компетенцию могут, например, попросив образцы работ, проведя экзамен по профессиональным знаниям или беседу. Однако если отсутствуют необходимые документы, сотрудники службы IQ рекомендуют указать на это при подаче заявления в любом случае, независимо от профессии - некоторые ведомства делают исключения. Но чаще всего они касаются сопутствующих документов, как справка о профессиональной благонадежности, необходимая для врачей.

Куда обращаться за консультацией

Получить информацию о признании квалификации и поиске работы можно в одном из местных отделений cети IQ или в одной из государственных консультационных служб. Можно также обратиться в Федеральное агентство по труду, которое проводит консультации по телефону 0911 178-7915 на русском и украинском языках.

Смотрите также:

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    Эта профессия регламентированная, то есть квалификация должна соответствовать немецким стандартам. Для работы врачом в Германии специалисты не из ЕС должны получить разрешение. Оно может быть временным и действительным только для федеральной земли, которая его выдает. Другой вариант - разрешение без ограничений. Для него нужно сдавать экзамен на проверку знаний по специальности - Approbation.

  • Медсестра

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  • Инженер

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  • Информатик

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  • Специалисты с профобразованием

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  • Где найти информацию о признании диплома в Германии

    Признание квалификации в Германии: шпаргалка по профессиям

    Куда обращаться

    Проверить, обязательно ли вам подтверждать свой зарубежный диплом для работы в Германии, можно на сайте www.anerkennung-in-deutschland.de в разделе Anerkennungsfinder. Здесь же размещены и адреса ведомств, которые рассматривают документы и дают консультации.

    Автор: Татьяна Вайнман


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