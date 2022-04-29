Критические дни: поможет ли женщинам менструальный отпуск?

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Испания может стать первой европейской страной, которая пошла навстречу женщинам, страдающим от сильных болей во время менструации. Их планируется освобождать на это время от работы.
"Я должна была вести урок. Но боли были такими сильными - до слез, - вспоминает Джуди Берч. - Пришлось пойти домой". Сегодня она руководит британской службой терапии для тех, кто испытывает боли в низу живота. От болезненных менструаций страдают миллиарды женщин. Обильное кровотечение, спазмы, слабость, тошнота, диарея - актуальные исследования показывают, что 90 процентам женщин детородного возраста знакомы эти симптомы, треть ощущает еще и нестерпимо сильные боли. А каждая пятая женщина, по данным Американской академии семейных врачей, в такой ситуации не в силах справляться даже с повседневными делами.
"Я просто старалась как-то продержаться, не могла сконцентрироваться, не могла нормально функционировать", - говорит Джуди Берч. Дисменорея - так на медицинском языке называются болезненные менструации. В Германии, по данным страховой компании Techniker Krankenkasse, каждая десятая женщина испытывает настолько интенсивные боли, что ежемесячно выпадает из рабочего графика на 1-3 дня.
В некоторых неевропейских странах женщинам в такой период разрешается брать отпуск. Но эта практика вызывает споры, поскольку женщины боятся стигматизации и дискриминации. Тем не менее Испания может стать пионером в Европе. 17 мая Совет министров страны рассматривает возможность для женщин раз в месяц брать дополнительные три дня оплачиваемого отпуска, а при особо тяжелых симптомах - пять дней. Для этого требуется соответствующая справка от врача. Все расходы будет компенсировать государство.
В самой Испании отношение к такой реформе неоднозначное. Некоторые политики, а также представители профсоюзов и женских организаций выступают против нее и считают, что она негативно отразится на женщинах, например, при поиске работы, поскольку фирмы будут отдавать предпочение мужчинам. Эти взгляды разделяет министр экономики Надя Кальвиньо. Тони Морильяс, глава правительственного Института по делам женщин, напротив, не видит угрозы дискриминации. "В нашей стране есть сложность с признанием менструации физиологическим процессом, который должен быть связан с определенными правами", - отметила она в интервью изданию Politico. По статистике, каждая третья испанка болезненно переносит менструации.
Нововведение является частью законопроекта, который кроме того предусматривает отмену НДС на гигиенические принадлежности, отпускные дни для женщин, которые решились на аборт, а также допуск к процедуре аборта девушек с 16 лет без согласия родителей.
Похожий законопроект хотели рассмотреть и в Италии в 2017 году, но и там он вызвал бурную дискуссию из-за опасений, что нововведение лишь усилит дискриминацию на рабочем месте. В итоге от этих планов отказались. На сегодняшний день страны, где разрешены менструальный отпуск или, как минимум, работа из дома в критические для женщин дни, можно пересчитать по пальцам. На Тайване, в частности, дополнительно полагается отпуск до трех дней в год с сохранением половины зарплаты. В Южной Корее женщинам дается один день в месяц, но оплата законом не регулируется. Другие примеры - Япония, Индонезия и Замбия.
Веве Хитипев, директор консалтинговой фирмы Kiroyan Partners в Индонезии, как работодатель обязана предоставлять женщинам свободные дни, но и ей это правило помогало: "В такие дни, бывало, я не могла усидеть на стуле и выдержать у компьютера 8-9 часов". Она считает дополнительный оплачиваемый отпуск хорошим решением, однако ей приходилось наблюдать предвзятость со стороны людей, которые считают, что женщины просто отлынивают от работы. Особенно это касается занятости на фабриках. В Японии такое правило действует с 1947 года. Однако последние опросы показывают, что лишь каждая десятая жительница этой страны берет дополнительные отпускные дни. Почти половина признается, что были ситуации, когда они воспользовались бы такой возможностью, но не решились, потому что не хотели обращаться к начальнику-мужчине или потому что другие женщины тоже так не поступают.
И в европейских странах, где действуют сравнительно либеральные правила относительно отпуска и больничного, отсутствие на работе по причине болезненной менструации - также непривычное явление. Проведенный в Нидерландах в 2019 году опрос показал, что 14 процентов женщин брали из-за таких проблем больничный, однако лишь каждая пятая указывала истинную причину.
На своей работе в службе терапии британка Джуди Берч нередко слышит от женщин, что они предпочитают не отсутствовать на работе из-за менструальных болей. "У многих возникают проблемы, если они регулярно каждый месяц берут больничный", - говорит она. Женщинам грозят дисциплинарные взыскания или даже увольнение. В каждой стране своя степень свободы в этом вопросе. В США, например, в целом возможности взять оплачиваемый отпуск сильно ограничены.
Джуди Берч считает инициативу Испании недостаточной: "Если ты ежемесячно испытываешь боли, то трех дней мало. Это жалкая подачка". По ее мнению, гораздо важнее глобальные изменения в рабочей среде в сторону большей гибкости. Веве Хитипев, в свою очередь, уверена в пользе такого закона, поскольку он признает существование проблемы и предлагает женщинам поддержку. "Предприятия должны давать им возможность заниматься своей профессией и одновременно выполнять свои роли в обществе - человека, женщины и матери", - подчеркивает менеджер.
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