Скандал в Германии: бундесверовцы придумали, что делать с тампонами

Андре (André Ritterswürden) и Ойген (Eugen Raimkulow) познакомились в 2008 году, проходя службу в бундесвере. В 2010 году они переехали в квартиру для совместного проживания (WG), где несколько комнат снимали девушки. Живя под одной крышей и сдружившись, они затрагивали в разговорах и интимные темы. Парней поразило, что девушки жаловались на проблему утилизации тампонов и прокладок. Особенно остро этот вопрос, как рассказывали их соседки по "коммуналке", стоит в местах общественного пользования, если, например, в туалете отсутствует мусорное ведро.

Если не вдаваться в подробности, то можно было бы написать: два теперь уже бывших солдата бундесвера придумали, куда девать использованные тампоны. Но все не так просто...

Как зародилась идея

Пути Андре и Ойгена, как следует из истории их совместного бизнеса, разошлись в 2013 году, но ненадолго. Андре оказался в Нидерландах в EATC (European Air Transport Command), а Ойген покинул бундесвер и решил учиться. После окончания учебы ребята снова взялись за бизнес-план и уже в 2017 году основалифирму Pinky Gloves. То есть к моменту выхода передачи "Die Höhle der Löwen"(можно перевести как "В логове львов") 12 апреля компании шел уже четвертый год. Но вот такого поворота событий молодые предприниматели явно не ожидали.

В этом телешоу начинающие предприниматели, которые не имеют достаточного капитала для реализации своих идей, представляют их совету инвесторов, которые рассматривают бизнес-проекты с точки зрения их перспективности и при заинтересованности вкладывают в них свои средства. Если инвестор не находится, то участник вылетает из программы вместе со своей мечтой. Но если замысел покажется любопытным, он заключает с бизнесменом договор, по которому будут делить будущую прибыль. Идея Pinky Gloves своего инвестора нашла. Предприниматель Ральф Дюммель (Ralf Dümmel) согласился инвестировать 30 тысяч евро, получив 20-процентную долю в компании. Первые публикации, появившиеся в СМИ, радостно сообщали о заключенной сделке, но счастье было недолгим...

Pinky Gloves для дамской сумочки! - уверены предприниматели

Что произошло с розовыми перчатками?

Что же такого придумали молодые ребята? Их коммерческая идея представляет собой элегантную коробочку, которая поместится в любую дамскую сумку и косметичку. А внутри - одноразовые перчатки, которые основатели фирмы предлагают использовать для утилизации тампонов на тот случай, если рядом не оказалось мусорного бака. Такое решение может спасти ситуацию, например, на концертах, фестивалях, в гостях и так далее, уверены молодые предприниматели.

Перчатки для того, чтобы вынимать тампон? Еще и розовые? Чтобы не запачкать руки? Вопросы возмущенной интернет-аудитории посыпались градом. Молодые предприниматели скоро после обрушевшейся критики принесли рассерженным и возмущенным свои извинения. На запрос DW, один из основателей компании Ойген Раимкулов, приехавший в Германию со своими родителями еще ребенком из Казахстана, ответил следующее: "Получив столько комментариев, нам стало совершенно очевидно, что есть много критических пунктов, о которых мы не подумали, но должны были бы. Мы недостаточно и неправильно подошли к проработке этой темы. Большая ошибка. Но есть во всей этой ситуации и положительный момент. Менструация и политические аспекты этого явления привлекли большое внимание общественности... Мы - за то, чтобы снять табу с этой темы".

Ойген пообещал восполнить пробелы в знаниях, отрефлектировать замечания. А еще ребята очень попросили своих критиков высказываться по существу. Критика, обрушившаяся за последние дни на самих предпринимателей и их семьи, достигает уровня риторики ненависти (хейтспич).

Мы не будем пересказывать реакцию соцсетей в деталях, но что в основном критикуют? Конечно, же цвет. Перчаточки-то розовые. Многим это не понравилось, показалось примитивным и основанном на гендерных представлениях. Экологический аспект также в тренде комментариев: мол, как можно производить еще больше мусора, если его и так хватает на планете? Критикуют и "гигиенический подход к выниманию тампона": женщин возмутило и то, что кому-то может быть неприятно при мысли, что тампон приходится вынимать руками, дотрагиваясь до интимного места.

Немецкие СМИ о стартапе

А как отреагировали немецкие СМИ? Критическая статья в TAZ вышла под ироничным заголовком "Ребята-саперы". Ее автор недоумевает, почему мужчины могут спокойно достать свой пенис и пописать на свежем воздухе, и никто потом не спросит, что они делают, если нет возможности помыть руки. Женщина даже задается вопросом, а не открыть ли ей фирму по производству специальных щипцов-держателей. "Кто готов инвестировать в меня?" - спрашивает автор статьи.

Статья в газете Tagespiegel начинается примерно так: "Ах, чтобы делали женщины, если бы не было мужчин, которые объясняют им, как устроен мир, и, как правило, не спрося их, а хотят ли они это вообще слышать..." Автор с ироний описывает историю успеха молодых предпринимателей и заканчивает "большим розовым спасибо с блестками".

Онлайн-издание Focus приводит реакцию Франки Фрай (Franka Frei), автора книги "Periode ist politisch", которая в своем Instagram-аккаунте написала: "Этот продукт не просто чертовски излишен, но и предосудителен с точки зрения экологии. И это еще и шаг назад в вопросе стигматизации менструации".

Spiegel Online опубликовал обращение к инвесторам и участникам шоу под заголовком: "А как насчет перчаточек для пениса?" Наши Penis Glove есть в наличии самых разных расцветок, выбирайте по своеме темпераменту: небесноголубые, цвет маленького мальчика, викторианский синий и так далее... А еще есть перчаточки для смены памперсов и для выгула домашних животных.

Тампоны бесплатно, а розовые перчатки - нет?

Вникая в оскорбленные чувства женщин, читая их возмущенные комментарии, под некоторыми можно сразу подписаться, хотя, конечно, многие сильно преувеличены.

Врач и публицист Дженнифер Гунтер в своем Twitter-аккаунте написала: "Ни дня без бесполезной продукции для вагины". Пользователь социальных сетей Юлиане Зеннер в своем Twitter-аккаунте задалась вопросом: "Чего хочется во время менструации? Бесплатных и находящихся в свободном доступе предметов гигиены. А что получаешь? Розовые перчатки, чтобы уберечь цис-мужчин (мужчина, имеющий врожденный мужской пол и соответствующий ему гендер. - Ред.), от вида крови в туалете".

Но меня, правда, волнует вопрос. А почему тогда таблички и надписи "Просьба не бросать предметы личной гигиены в унитаз" никого не смущают и не возмущают? Если нет проблемы с утилизацией тампонов и прокладок, то зачем тогда вешать такие предупреждения? Дамы, это вопрос к вам, то есть к нам. Или, может, все-таки сначала попросить убрать таблички, а потом критиковать "розовые перчатки"?

Но, если говорить уже совсем серьезно, то, наверное, самый главный критический аспект в этом продукте заключается как раз в том, что на менструации хотят снова заработать. Ведь во многих странах сейчас наблюдаются совсем другие тенденции. Так, во Франции автоматы со средствами гигиены планируется установить на территории вузов и в студенческих общежитиях. Бесплатно предоставлять женщинам прокладки и тампоны решили власти Новой Зеландии и Шотландии.

В Германии на онлайн-платформе Change.org была запущена электронная петиция, обращенная к немецкому правительству, которая требует сделать тампоны и другие средства бесплатными и доступными во всех общественных местах. Эта инициатива имела большой успех, собрав почти 190 тысяч подписей. Наверное, молодые предприниматели не услышали требования современных женщин, предлагая им купить "розовые перчатки" для утилизации тампонов по цене 11,96 евро за упаковку (48 штук).

Смотрите также: