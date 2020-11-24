В Шотландии сделали бесплатными гигиенические продукты для женщин

Шотландия стала первой страной в мире, обеспечившей женщинам бесплатный доступ к гигиеническим продуктам на время менструации. Соответствующий закон был единогласно одобрен в парламенте в Эдинбурге во вторник, 24 ноября. Мера была принята в целях борьбы с бедностью. "Мы все согласны с тем, что никто не должен беспокоиться о том, где достать тампоны в следующий раз", - сказала депутат Моника Леннон.

Теперь законодатели должны будут разработать общенациональную систему, гарантирующую женщинам доступ к гигиеническим продуктам. В соответствии с законом, тампоны и прокладки можно будет получить бесплатно в специализированных общественных местах, таких как культурно-спортивные центры, молодежные клубы и аптеки. Кроме того, туалеты школ и университетов, где менструальные продукты были доступны и ранее, снабдят дополнительными средствами гигиены. Налогоплательщикам нововведения обойдутся в 24 млн фунтов (32 млн долларов).

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен назвала закон "важной политической мерой для женщин и девушек". "Я горжусь тем, что могу проголосовать за этот новаторский закон и сделать Шотландию первой страной в мире, обеспечившей бесплатный доступ к менструальным продуктам для всех, кто в них нуждается", - написала глава шотландского правительства в своем Twitter.

Смотрите также:

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии Единорог Несмотря на то, что Шотландия отказалась от независимости на референдуме 18 сентября, всем ясно: это страна с особыми традициями. Так, с XII века на гербах шотландских правителей появилось мифическое существо - единорог. А на этой фотографии - барельеф Холирудского дворца в Эдинбурге, резиденции британских монархов в Шотландии.

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии "Ключ к Шотландии" Расположенная на северо-востоке столица Шотландии - Эдинбург уступает по размерам другому крупному городу - Глазго. Но именно в Эдинбурге в 1999 году по инициативе лейбористского правительства впервые за 300 лет состоялась передача законодательных полномочий вновь созданному национальному парламенту Шотландии. (На фото - Эдинбургский замок, известный как "Ключ к Шотландии")

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии Громкий и красочный "Фриндж" Во время культурного фестиваля "Фриндж" (Fringe) в Эдинбурге становится по-настоящему шумно. На целых 25 дней августа в город съезжаются комедианты и актеры со всего света. На сценах театров, в домашних гостиных и даже на улицах проходят порядка 2500 представлений.

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии Не только Гарри Поттер Именно в Шотландии "расположен" знаменитый Хогвартс из серии книг Дж.К. Роулинг. Но в сокровищнице шотландской литературы есть и знаменитая "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" Роберта Стивенсона, и стихи Роберта Бёрнса. Кстати, ежегодно 25 января шотландцы отмечают день рождения великого поэта.

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии Меня зовут Бонд Джеймс Бонд. Два десятилетия роль суперагента под номером 007 исполнял шотландец Шон Коннери. И сегодня среди самых известных звезд Голливуда немало шотландских актеров: Юэн МакГрегор, Джеймс МакЭвой, Робби Колтрейн, Роберт Карлайл, Джерард Батлер и многие другие.

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии Маррей за Шотландию? Или за Британию? Когда он побеждает, газеты его превозносят, называя при этом британцем. Когда проигрывает - шотландцем. Правда, проигрывает Энди Маррей крайне редко. В 2013 году он стал первым британцем с 1936 года, выигравшим Уимблдонский турнир в мужском одиночном разряде. На Олимпийских играх в Лондоне он завоевал две золотые медали.

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии На футбольном поле Пусть шотландские команды не столь известны как клубы из Лондона или Манчестера. Но футболисты клуба "Селтик" из Глазго и ряда других успешно выступают на европейской футбольной арене. Не менее знамениты их фанаты: "Тартановая армия" носит килты, горланит песни и потребляет немало горячительного.

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии Алкоголь - гордость и проблема Шотландии Опрос 2012 года показал, что жизнерадостные шотландцы пьют больше англичан. Увы, у этого есть и негативные последствия: в неблагополучных районах Глазго не только высок уровень бедности, но и продолжительность жизни ниже средней по Европе.

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии Кейт и Уильям Уровень образования в Шотландии, по результатам исследования, признан одним из самых высоких в Европе. В стране насчитывается 15 университетов. В Сент-Эндрюсском университете историю искусств и географию изучал принц Уильям. Там же он познакомился со своей женой Кейт - ныне герцогиней Кембриджской. Кстати, в Шотландии супруги носят титул графа и графини Стратернов.

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии Гордые рыжие Каждый седьмой шотландец - рыжий. Это самый высокий показатель в мире, ведь среди населения других стран рыжеволосых - всего один процент. Возможной причиной этого феномена считают недостаток солнечного света. А пока ученые пытаются разгадать секрет, рыжие шотландцы проводят в Эдинбурге парад "Джинджер прайд".

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии Шотландский фунт У Шотландии и Англии - общая валюта. Но уже сейчас шотландцы печатают свой собственный фунт, на купюрах которого написано - "Банк Шотландии". Пока эта надпись приводит в замешательство только владельцев британских лавочек, если окажетесь в Великобритании - не удивляйтесь!

12 фактов, которые вы должны знать о Шотландии "Вал Адриана" Сегодня можно видеть лишь остатки этого укрепления длиной 117 км к югу от границы Англии и Шотландии. Римский император Адриан повелел возвести вал для защиты от набегов шотландских и ирландских племен во II веке н.э. К счастью, шотландцы высказались против отделения, поэтому настоящая граница здесь не появится. Автор: Росс Дунбар, Юлия Брык

