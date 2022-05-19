В Германии высоко оценивают шансы на трудоустройство украинских беженцев

Украинские беженцы имеют хорошие шансы на немецком рынке труда, поскольку они обладают высокой квалификацией, а в Германии ощущается нехватка специалистов. К такому выводу пришел Институт немецкой экономики в Кельне (IW) в рамках исследования, результаты которого были опубликованы в четверг, 19 мая.

93 процента прибывших в ФРГ из-за российской военной агрессии украинцев имеют полное среднее образование либо высшее образование, 86 процентов до начала войны были трудоустроены, сообщил IW со ссылкой на результаты опроса. При этом в Германии не хватает около 15 700 тысяч специалистов по уходу за больными и пожилыми людьми, а также 16 тысяч воспитателей, указывается далее. Украинские беженцы "имеют очень хорошие предпосылки для того, чтобы закрепиться на немецком рынке труда", заявил автор исследования Дирк Вернер (Dirk Werner).

Профессиональная квалификация большинства украинцев признается в Германии

В сравнении с выходцами из других стран отмечается высокое число заявок о признании профессиональной квалификации украинцев в Германии в прошлые годы. С 2016 по 2020 годы около 6200 человек подали заявления о признании украинских дипломов и иных свидетельств о получении профессии и только 7 процентов из них получили отказ, указывается далее.

В конце марта институт IW провел опрос среди более чем 1900 украинцев, которые на тот момент находились в Германии не более двенадцати недель. Большинство респондентов являлись взрослыми трудоспособного возраста, в основном женщины. 52 процента опрошенных выразили желание работать в Германии.

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