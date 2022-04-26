 Стартап предлагает бесплатные курсы немецкого и украинского языков | Учеба и работа в Германии | DW | 27.04.2022

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Учеба и карьера

Стартап предлагает бесплатные курсы немецкого и украинского языков

Стартап из Фрайбурга предлагает курс немецкого для украинских беженцев, а для принимающей стороны - курс украинского. Подробности - в этой статье DW.

Девушка в наушниках

Стартап Jicki, предлагающий изучать иностранные языки онлайн, был создан в январе 2017 года в немецком Фрайбурге. 12 сотрудников - в штате, несколько консультантов - на внештатной основе. До сих пор стартап предлагал изучать семь языков, а месяц назад, сразу после вторжения России в Украину, в программе появилось еще два курса: немецкий для украинцев и украинский для немцев.

Мобильные приложения и уроки на web-странице

Курсы успешно прошли апробацию в течение месяца, и число тех, кто скачивает мобильное приложение, с каждым днем растет. Сегодня изучающих немецкий язык среди беженцев - около семи тысяч, а немцев, изучающих украинский, - чуть более трех тысяч.

Языки можно изучать и на web-странице стартапа, на которой опубликованы аудио-уроки первого курса. Пройдя курс, учащийся приобретает элементарные навыки разговорной речи. В каждом курсе - по 12 лекций. "Доступ к этим курсам открыт для всех желающих без регистрации. Что особенно важно - это бесплатно", - подчеркивает владелец стартапа и его управляющий Хельге Шпет-Штраубе (Helge Speth-Straube). Все остальные курсы - платные, доступ к ним можно получить после регистрации и оплаты обучения.

Опыт работы по языковой интеграции

У стартапа есть уже опыт работы по языковой интеграции беженцев. "В 2017 году мы поставили на свою страницу и в мобильные приложения курсы по арабскому языку для немцев и курсы немецкого языка для выходцев из Сирии и других стран. Мы стремимся помочь людям как можно скорее найти взаимопонимание друг с другом посредством языков, ведь без знаний языка страны, в которую они прибыли, интеграция невозможна. Такие курсы мы, разумеется, предоставляем для беженцев бесплатно, несмотря на то, что у нас с ними связаны финансовые расходы", - уточняет Хельге Шпет-Штраубе. 

Руководитель стартапа Хельге Шпет-Штраубе

Руководитель стартапа Хельге Шпет-Штраубе

Стартап ищет спонсоров для бесплатных курсов

Украинский язык не только пополнил список языков стартапа, но и останется в его программе после того, как закончится война, ведь многие беженцы не сразу вернутся на родину, и им важно находить общий язык с коренным населением Германии, как и наоборот. Первые вводные курсы останутся бесплатными, а более детальные и квалифицированные курсы могут стать платными, если стартапу не удастся найти спонсоров.

"Но мы надеемся, что сможем их найти в лице государственных структур, будь то биржа труда или Федерального ведомство по делам миграции и беженцев, которые заинтересованы в интеграции беженцев в новую жизнь", - подчеркивает управляющий стартапом в интервью DW. По его словам, уже идет активный поиск спонсоров, ведутся переговоры.

В создании курсов украинского языка помогла беженка из Киева

Сразу после начала войны стартапу удалось найти специалиста по методике изучения украинского языка: преподаватель немецкого и украинского языков Марина Гончарук была вынуждена покинуть Киев, спасаясь от войны. Она принимала активное участие в разработке всех лекций. Опыт работы у нее был еще в Киеве, где она преподавала украинский как иностранный и немецкий языки в специальной языковой школе. "Марина владеет в совершенстве обоими языками, и ее помощь была неоценима", - подчеркивает руководитель фрайбургского стартапа Хельге Шпет-Штраубе.

"Языковой душ" - изучение без напряжения

Многие курсы по изучению иностранных языков созданы по схеме школьных программ. Стартап Jicki решил создать свои курсы по другой методике, которая базируется на овладении навыками разговорной речи посредством диалогов во время аудио-уроков. Слушателям предлагается повторять новые слова за диктором и потом, слушая небольшие тексты, понимать, о чем идет речь и одновременно упражняться в разговорах на разные темы. "Мы называем эту методику "языковым душем". При этом имеется в виду, что уроки эти можно слушать во время езды в машине, занимаясь спортом, путешествуя по стране, совершенно расслабившись, как под теплым душем. Эта методика пользуется большой популярностью и спросом. Овладеть навыками разговорной речи предлагается в игровой форме - легко и непринужденно", - объясняет Хельге Шпет-Штраубе.

Немцы и беженцы могут изучать языки вместе

Хельге в интервью DW подчеркивает, что их предложение создано по зеркальному методу: то есть то, что изучают немцы и украинцы, основано на одном и том же материале. "А это значит, что немцы, которые приняли у себя украинских беженцев, могут вместе с беженцами изучать языки, обмениваясь информацией, уточняя и объясняя друг другу те или иные особенности разговорной речи. Иными словами, они могут учиться вместе, а это еще больше сблизит и объединит украинцев и жителей Германии", - уверен руководитель стартапа по изучению иностранных языков Jicki.

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    Автор: Штефан Деге, Наталия Королева


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