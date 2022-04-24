 Украинские учителя получают работу в немецких школах | Новости из Германии о Германии | DW | 24.04.2022

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Германия

Украинские учителя получают работу в немецких школах

По оценкам конференции министров образования и культуры федеральных земель Германии, число украинских школьников в ФРГ может составить 400 тысяч человек. Для их обучения в потребуется до 24 тысяч учителей.

Украинский учебник в немецкой школе

Украинский учебник в немецкой школе

Более полутора тысяч украинских учителей подали заявки на работу в немецких школах, а часть из них уже нашли себе рабочие места. Об этом в воскресенье, 24 апреля, пишет газета Welt am Sonntag, проведя опрос земельных министерств образования. В частности, Бавария наняла 200 преподавателей со знанием украинского языка, Саксония - 122, Берлин - 30, Гамбург - 23, Шлезвиг-Гольштейн - 23, Нижняя Саксония - 15, Саксония-Анхальт - 8. 400 учителей из Украины подали заявки на работу в земле Гессен, 300 - в Берлине, 200 - в Рейнланд-Пфальце, 280 - в Баден-Вюртемберге и 170 - в Бранденбурге.

Председатель конференции министров образования и культуры федеральных земель Германии (KMK), министр образования, науки и культуры земли Шлезвиг-Гольштейн Карин Прин (Karin Prien) приветствовала такое развитие событий. "Наш опыт показывает, что украинские учителя невероятно помогают ученикам, потому что, прежде всего, они обеспечивают поддержку и безопасность", - приводит издание ее слова.

По оценкам КМК, в настоящее время в стране обучается уже около 61 тысячи украинских школьников. Если верна максимальная оценка федерального правительства, предполагающего, что число украинских беженцев от российской агрессии в Германии может составить до 1 млн человек, то в среднесрочной перспективе Прин ожидает в ФРГ порядка 400 тысяч украинских школьников. Для их обучения в небольших группах потребуется до 24 тысяч учителей.

Облегчить беженцам возможность работать в школах и детсадах

Федеральный министр по делам семьи Лиза Паус (Lisa Paus) призвала облегчить беженцам из Украины возможность получения работы в школах и детских садах. "Многие украинцы, которые приезжают в Германию, имеют высокую квалификацию. Однако одним из препятствий является признание квалификационных степеней", - заявила она изданиям медиагруппы Funke. По словам Паус, она намерена в ближайшее время обсудить этот вопрос на федеральном и земельном уровне.

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    Автор: Николай Пермяков


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