Работа в Германии: что дает иностранцу признание диплома

На немецком рынке труда - все больше специалистов-иностранцев. По данным Института исследований рынка труда и карьеры (IAB), за последнее десятилетие их число выросло с 1,8 до 4,3 млн человек. И, как прогнозируют эксперты, на фоне демографических изменений в Германии значение этих специалистов будет только расти. Тем не менее, многим мигрантам сложнее трудоустроиться, чем немцам, - даже при наличии языковых знаний, а также похожей квалификации и опыта работы.

В IAB это в значительной степени объясняют отсутствием признанных в Германии документов об образовании, полученном за рубежом. Сотрудники IAB изучили, какие преимущества дает иностранцам подтверждение профессиональной квалификации в ФРГ.

Кто признает дипломы в Германии

В 2012 году процедуры проверки и признания в Германии квалификации, полученной в одной из стран ЕС или за пределами ЕС, были унифицированы. А в 2020-м доступ к немецкому рынку труда еще больше упростили. Чтобы как можно больше иностранцев могли извлечь из этого выгоду, в прошлом году в Бонне открылась служба, которая проводит консультации и оказывает поддержку специалистам. Проверка диплома может обойтись в сумму от 100 до 600 евро.

Как сообщает Федеральное статистическое ведомство ФРГ, в 2019 году только по профессиям, требующим государственного допуска на федеральном уровне, с таким запросом в соответствующие ведомства обращались около 33 тыс. иностранцев. Три четверти заявок - от специалистов не из ЕС, по большей части - медперсонал. В половине случаев квалификация была полностью признана равноценной немецкой. Еще 10 тыс. заявок было рассмотрено на земельном уровне (к таким профессиям относятся, в частности, инженеры и учителя). Треть заявок были присланы из-за рубежа.

Для медиков признание диплома в Германии обязательно

Проверка квалификации на соответствие немецким стандартам необходима не только для так называемых регламентированных профессий - например, для врачей, персонала по уходу за больными и престарелыми или педагогов. Обучение рабочим специальностям в рамках дуальной системы в Германии более стандартизировано, чем, скажем, в англоязычных странах. Поэтому рабочим и ремесленникам также приходится подтверждать диплом о профообразовании. "Но и по другим специальностям признание диплома - важный для работодателей критерий, который помогает оценить знания и навыки", - отмечают авторы исследования из IAB.

С признанным дипломом легче найти работу

Ученые проанализировали, как признание зарубежного диплома в Германии влияет на шансы трудоустроиться и зарплату. Для этого они изучили, как менялась ситуация мигрантов до, во время и после признания квалификации. Эти данные сравнили с данными тех, кто не подавал заявку на признание или чей диплом не был подтвержен.

Первый вывод из исследования: признание квалификации повышает шансы найти подходящую работу уже в первый месяц. Уже спустя 12 месяцев после получения положительного ответа ведомства, рассматривавшего документы, они были выше на 17 процентов. После трех лет показатель достиг 25 процентов. Об этом говорит анализ данных более 1200 человек. Исследователи объясняют положителный эффект доступом к более широкому ряду вакансий, в том числе и по регламентированным профессиям.

Еще один бонус - выше зарплата

Признание квалификации позитивно сказывается и на заработной плате, хотя не настолько существенно, как на шансах трудоустройства. При сравнении зарплаты учитывались данные только тех, кто работает на полную ставку. Год спустя после признания диплома в среднем наблюдается рост зарплаты на восемь процентов. А в течение трех лет разница в зарплате по сравнению с ситуацией до признания диплома составляет 20 процентов.

От признания диплома иностранцы выигрывают и материально

Ученые также сравнили разницу в зарплатах граждан Германии и специалистов с иностранным паспортом и дипломом. При этом учитывался уровень образования, пол и время переезда в Германию, а также особенности рынка труда в немецких регионах. Результаты математического моделирования показали, что в первые годы после переезда мигранты, не подтвердившие свой диплом, получают в среднем на 39 процентов меньше немцев. Спустя 15 лет разница сокращается до 21 процента, но до конца трудовой жизни она так и не исчезает. В случае тех, кто планирует признание диплома, ситуация в первые годы протекает похоже, и их зарплата по сравнению с оплатой труда немцев почти на треть меньше. Но уже вскоре после признания квалификации разница исчезает. А спустя годы зарплата иностранных специалистов даже незначительно выше. Таким образом, подчеркивают аналитики, работодатели поощряют подтверждение квалификации.

Медики выигрывают больше всего

Признание диплома открывает доступ к регламентированным профессиям. Спустя год шансы трудоустроиться по одной из них увеличиваются на 10 процентов, после трех лет разница составляет около 18 процентов. Учеными были проанализированы и данные по сферам деятельности. В случае врачей, ветеринаров, фармацевтов и других медицинских специалистов, чья квалификация была подтверждена во врачебной палате, вероятность трудоустройства возрастает на 50 процентов, а зарплата - выше более чем в три раза!

Тот, кто получает положительный ответ от торгово-промышленной палаты (сюда надо обращаться, например, повару или бухгалтеру), может рассчитывать почти на 26-процентный рост вероятности найти работу, но в зарплате при этом существенных изменений не наблюдается. В случае ремесленников шансы выше почти на 10 процентов, а зарплата выше на треть той, что была до признания диплома. Интересно и то, что в случае нерегламентированных специальностей тот, кто подтверждает диплом, может ожидать рост зарплаты на половину, а шансы найти работу в Германии выше на 11 процентов.

Смотрите также:

