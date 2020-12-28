 Найти работу во время пандемии: истории из Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 28.01.2021

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Учеба и карьера

Найти работу во время пандемии: истории из Германии

Стоит ли менять работу в разгар пандемии? Ответить на этот вопрос однозначно трудно. Вот три истории для тех, кто задумывается над этим.

Объявления о вакансиях в газете

Поиск работы во время пандемии - не самая простая задача, и лишь немногие решаются на это. Это подтверждают результаты нового исследования статистического ведомства Statista: более 45% немецких компаний получили меньше заявлений на свои вакансии с началом распространения коронавируса. DW поговорила с людьми, которые несмотря на сомнения, стали искать новую работу и смогли устроиться на новое место.

Лера, маркетинг-специалист в международной компании в Дюссельдорфе:

"По ощущениям в моей сфере предложений стало намного больше, чем до пандемии. Я искала работу на английском языке, но даже с этими вакансиями не возникло проблем. Всего я отправила семь резюме, пять компаний позвали меня на собеседование, и на одно из предложений я согласилась. Я бы не сказала, что поиск работы во время пандемии у нас усложнился. Мой муж работает в IT, а я - в маркетинге. Это сферы, которые не пострадали из-за пандемии, а даже наоборот. Люди заинтересованы в том, чтобы продвигаться в социальных сетях, потому что сейчас это единственный способ делать бизнес.

Всего от отправки резюме до получения предложений прошла неделя. Мне сразу же мне перезвонили. Это было первое мое  собеседование на двух языках. Их убедил мой опыт и хорошее резюме, поэтому они захотели пообщаться еще раз. Я - иностранка, у которой не идеальные знания немецкого и английского, и раньше переживала, что онлайн-собеседования труднее, потому что вживую ты быстрее понимаешь собеседника. Но этот год, когда мы сидим дома, поменял все представления.

Лера, маркетинг-специалист

Наша фирма не может полностью уйти на удаленку, потому что есть определенные процессы, которые нельзя прерывать. Все это время коллеги работали в офисе. Сотрудников мало, помещение очень большое, поэтому правил никто не нарушает. Мое личное пространство - примерно 30 квадратных метров, я сижу здесь за двумя мониторами, и ко мне никто не подходит. По своему опыту и глядя на мужа, который работает из дома, могу сказать, что иначе было бы намного тяжелее, и выгорание, наверное, произошло бы уже через месяц. Это одна их причин, почему я вышла в офис. Дома мне было трудно, у меня не было твердого распорядка дня и общения с коллегами. 

При поиске работы нужен сильный пакет документов: грамотное резюме, подробное описание, как и где вы работали, и насколько это было эффективно. В Германии не нужно переживать, что какие-то компании закрылись, ведь столько людей сейчас открыли бизнес. Что касается меня, то еще год назад я была не SM-менеджером, а просто блогером".  

Роксана, консультант по экологичному развитию в Бонне:

"Мне кажется, что сейчас не так много открытых вакансий. В моей сфере - точно. Если честно, я не слишком тщательно искала работу, а просто периодически проверяла сайты компаний, куда хотелось бы устроиться. В какой-то момент я нашла две интересные ставки. Все было стандартно: резюме, мотивационное письмо, всякие сертификаты и свидетельства. Обе компании пригласили меня на онлайн-собеседования.

Одна фирма обычно проводила отбор по методу assessment-center., но так как это групповое собеседование, из-за коронавируса его отменили. Вместо этого проводили индивидуальные интервью. Тут я и заметила недостаток онлайн-отбора: у тебя нет никакого "живого" представления о работодателе, о коллегах и атмосфере в офисе. Это важный момент во время поиска работы. Беседа продлилась всего 45 минут, и меня спросили, смогу ли я переехать, если получу эту работу? Я честно призналась, что это невозможно, потому что понятия не имею, как работается в их компании.

Роксана, консультант по экологичному развитию

Другое собеседование продолжалось два с половиной часа. К тому же я уже была знакома с некоторыми людьми в компании и как-то приходила в офис. Кстати, в виртуальных отборах есть и плюсы: обычно я нервничаю во время собеседований, а сейчас спокойно сидела в своей квартире. Работу получила, начну через полтора месяца.

Мне кажется, нужно сосредоточиться на своей сфере и оставаться в контакте с людьми, у которых похожая работа. Еще в этом году я прошла двухнедельный курс, чтобы понять, чем вообще хочу заниматься. Это помогло найти подходящие вакансии и чувствовать себя уверенно на собеседовании. Поэтому если есть возможность, наверное, стоит поискать подобные курсы".

Мария, PR-специалист, Берлин:

"Работу я нашла в августе и должна была начать в сентябре. Это была компания, которая занимается недвижимостью в центре Берлина. После личного собеседования с шефом мне пообещали контракт, но осенью из-за пандемии они потеряли нескольких клиентов и мне отказали. Все сорвалось в последний момент.

Мария, PR-специалист

Сейчас я работаю в PR-агентстве, где проходила собеседование еще в прошлом году. Тогда я не получила это место, но шеф меня запомнил и в сентябре сообщил мне о новой вакансии. Здесь коронавирус ни на что не повлиял: клиенты есть, мы работаем из дома, на удаленке. Всего в фирме семь человек, включая меня. В первое время мы работали по два-три человека в офисе, плюс шеф был на месте. Но мне намного больше нравится работать из дома: это экономит время и силы, сейчас холодно и темно, тащиться в офис на общественном транспорте не хочется.

Что можно посоветовать при поиске работы сейчас? Подавать побольше заявок и не сдаваться. Поиск работы - это всегда тяжело и без пандемии". 

Смотрите также: 

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  • Еда на рабочем месте

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    Бутерброд или салат, принесенный с собой, - перекус за компьютером иногда помогает сэкономить время. Чаще всего немецкий работодатель относится к этому спокойно. Проблемы могут возникнуть, если вы заняты в отделе сервиса и общаетесь с клиентами. Еду на рабочем месте могут запретить из-за правил гигиены или техники безопасности. Это касается лабораторий, больниц или производственных цехов.

  • Кофе, разлитое на клавиатуру

    Что можно немцам на рабочем месте

    Работник может получить предупреждение, если регулярно обедает за компьютером и его чавканье и запах еды раздражают коллег. Предупреждение проигнорировано неоднократно - начальник вправе уволить. Неприятности могут возникнуть, и если сотрудник прольет кофе на клавиатуру или повредит служебное оборудование. В этом случае его могут обязать покрыть расходы.

  • Музыка на работе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Под хиты и дело спорится. А если у шефа другой музыкальный вкус, запретить радио он не вправе. Так решил Федеральный суд по трудовым спорам. Воспрепятствовать этому, однако, могут недовольные коллеги или клиенты. Тогда в лучшем случае придется надеть наушники. Если же музыка мешает сконцентрироваться и приводит к ошибкам в работе - запрет все же возможен , но с согласия производственного совета.

  • Эротический календарь на рабочем месте

    Что можно немцам на рабочем месте

    А вот повесить на стену календарь с полуобнаженными моделями в немецком офисе точно не разрешат. Такие снимки по Закону о равном обращении считаются дискриминацией. То же самое касается и журналов с порнографией, лежащих на рабочем столе. Исключение составляют пространства, к которым имеет доступ только сам сотрудник, к примеру, личный шкафчик или ящик спецодежды.

  • Растения в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Треть трудящихся в Германии украшают свои рабочие места личными предметами. Чаще всего это фотографии семьи, футбольная атрибутика и растения. В каждой фирме могут действовать свои предписания. Все, что мешает другим или является источником опасности (например, свечи), может быть запрещено. Но и в этом случае начальник не вправе выкидывать вещи, которые принадлежат сотруднику.

  • Собака в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Можно ли сотруднику брать с собой на работу домашнего питомца, каждая фирма решает самостоятельно. Но даже в случае разрешения сначала необходимо спросить коллег. Собака должна быть социализированной, а рабочее место - подходящим для нее. Если на предприятии действуют особые гигиенические предписания, животные запрещены.

  • Личные звонки на работе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Допустимы ли личные звонки на работе, прописано в корпоративном кодексе. Если четких правил нет, короткий звонок вопросов не вызовет. Если сотрудник регулярно недорабатывает свое время, он рискует быть уволенным. Особенно если в ход идет служебный телефон. В 2015 году из-за звонков для участия в интерактивной игре на радио бухгалтер из Везеля лишилась работы. И суд посчитал это правомерным.

  • Служебный принтер

    Что можно немцам на рабочем месте

    То же самое касается и использования служебного принтера или ксерокса в личных целях. Если в корпоративных правилах нет четкого разрешения, это может быть истолковано как присвоение имущества работодателя. Такая же проблема может возникнуть, если сотрудник использует служебные конверты или марки для частной почты или заряжает свой смартфон в офисе.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

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