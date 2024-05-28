Кто в Германии поддерживает студентов из России и Беларуси

Кто в Германии поддерживает студентов из России и Беларуси28 мая 2024 г.
Эмбарго на научное сотрудничество с Россией и Беларусью стало реакцией на полномасштабную войну, развязанную против Украины. Официальные связи прерваны, а что стало со стипендиальной поддержкой тех, кто хочет приехать в Германию?
Стипендии DAAD
Самая крупная организация, выделяющая стипендии - Германская служба академических обменов DAAD. После российского вторжения в Украину в 2022 году DAAD, как и многие немецкие научные организации, прервала контакты с официальными институциями в России. Однако эта организация не закрыла свое представительство в Москве - cюда по-прежнему могут обратиться студенты и ученые, которые хотят попасть в немецкие вузы. "Индивидуальная академическая мобильность из России в Германию будет и впредь поддерживаться индивидуальными консультациями и предложениями о финансировании", - cообщили DW в пресс-службе DAAD. Такое решение здесь называют "одним из последних мостов для гражданского общества".
В 2022 году, включая период после начала войны и заморозки сотрудничества, стипендию DAAD получили 500 россиян. Для сравнения в 2018 году из России было 4000 стипендиатов. Однако в сокращении их числа сыграла роль и пандемия, в целом повлиявшая на интенсивность академических поездок, указывают в DAAD. К слову, немцы участвовать в академическом обмене с РФ и претендовать на стипендию этой организации сейчас не могут - это уже политическое решение. Данных о россиянах за 2023 год пока нет, но, как отмечают в пресс-службе, представительство в Москве говорит о сохранении у них большого интереса к учебе и научной работе в Германии, несмотря на трудности с визами и логистикой. Летние курсы, постдипломное обучение, предложения для аспирантов и ученых, - все стипендиальные программы перечислены здесь.
Что касается Беларуси, то офис этой организации, закрытый по инициативе белорусских властей, все еще не работает. Однако студенты из этой страны могут подавать заявки на все стипендии DAAD, предусматривающие пребывание в Германии.
Перечень стипендиальных программ приведен на англоязычном сайте этой организации.
Стипендии Фонда имени Гумбольдта
Фонд имени Александра фон Гумбольдта оказывает поддержку иностранным ученым на самых разных этапах карьеры и выделяет гранты на работу над научно-исследовательскими проектами в Германии. В России фонд больше не проводит мероприятия с привлечением его средств, сотрудничество с российскими институтами прервано, но, как сообщают в его пресс-службе, он и сейчас поддерживает контакт с бывшими стипендиатами. Правда, они не могут рассчитывать на помощь фонда в закупке книг или оборудования, но индивидуальное общение будет продолжаться. "Наука была и остается для нашего фонда инструментом диалога и дипломатии", - отмечают в фонде.
Россияне и белорусы могут, как и раньше, подавать заявки на стипендииот этой организации, отбор при этом стал более тщательным. Единственное исключение - стипендия федерального канцлера: участие россиян в этой программе после февраля 2022 года было приостановлено. Ученые, которым пришлось покинуть РФ из-за критического отношения к войне, также могут рассчитывать на поддержку Фонда имени Гумбольдта. Для них существует проект "Инициатива имени Филиппа Шварца" (Philipp Schwartz-Initiative), по условиям которого ученый должен сам найти принимающую организацию - вуз или научный институт - и уже через нее подавать заявку на стипендию. Все действующие правила распространяются и на Беларусь.
Стипендии политических фондов
Фонд имени Конрада Аденауэра, близкий к Христианско-демократическому союзу (ХДС), не прервал стипендиальную поддержку россиянам и белорусам, планирующим обучение в магистратуре немецкого вуза или написание научной диссертации в Германии. Как и в случае стипендиатов из других стран, здесь обращают особое внимание на их соответствие демократическим ценностям фонда. Академическая успеваемость и профессиональные навыки, интерес к общественно-политическим событиям и волонтерская деятельность относятся к важным критериям. Отдельно предусмотрены стипендии для журналистов и представителей творческих профессий. Следующий крайний срок подачи заявок - 15 июля 2024 года.
Фонд имени Генриха Бёлля, разделяющий ценности партии "Союз-90"/"зеленые", также ничего не изменил в стипендиальной поддержке россиян и белорусов. Как и другие иностранные студенты, они могут подать заявку два раза в год - до 1 марта и 1 сентября. На данный момент стипендию получают 12 россиян.
В тоже время, на стипендии Фонда имени Фридриха Эберта, близкого к Социал-демократической партии Германии (СДПГ), пока студенты из России рассчитывать не могут. После внесения этой организации в реестр нежелательных в России фонд не может сказать, что будет со стипендиальной поддержкой. В настоящее время, как сообщили в его пресс-службе, здесь выясняют юридические вопросы.
Баварская стипендия Bayhost
По программе Bayhost баварского Центра высшего образования для Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы стипендии выделяют для выпускников из десяти стран, включая Россию. Заявки для учебы в магистратуре, исследовательской работы или написания диссертации в одном из вузов Баварии в следующем году обычно принимают до 1 декабря текущего года. Стипендия выделяется на год, но ее можно продлить. Спрос, как объясняют организаторы, в десять раз превышает количество мест. Кандидатов отбирают на основе академической успеваемости, квот по странам не существует.
У студентов старших курсов и молодых ученых из России и Беларуси, которые планируют поездку в Баварию для работы над своим исследовательским проектом, по в рамках программы Bayhost также есть возможность частично возместить расходы на дорогу и проживание. Прием заявок в этом году завершен - как правило, он проходит весной.