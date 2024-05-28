Кто в Германии поддерживает студентов из России и Беларуси

После российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году научные связи Германии с Россией и Беларусью были прерваны. DW узнала, можно ли студентам и ученым из РФ и РБ сейчас получить немецкую стипендию.

Эмбарго на научное сотрудничество с Россией и Беларусью стало реакцией на полномасштабную войну, развязанную против Украины. Официальные связи прерваны, а что стало со стипендиальной поддержкой тех, кто хочет приехать в Германию?

Стипендии DAAD

Самая крупная организация, выделяющая стипендии - Германская служба академических обменов DAAD. После российского вторжения в Украину в 2022 году DAAD, как и многие немецкие научные организации, прервала контакты с официальными институциями в России. Однако эта организация не закрыла свое представительство в Москве - cюда по-прежнему могут обратиться студенты и ученые, которые хотят попасть в немецкие вузы. "Индивидуальная академическая мобильность из России в Германию будет и впредь поддерживаться индивидуальными консультациями и предложениями о финансировании", - cообщили DW в пресс-службе DAAD. Такое решение здесь называют "одним из последних мостов для гражданского общества".

В 2022 году, включая период после начала войны и заморозки сотрудничества, стипендию DAAD получили 500 россиян. Для сравнения в 2018 году из России было 4000 стипендиатов. Однако в сокращении их числа сыграла роль и пандемия, в целом повлиявшая на интенсивность академических поездок, указывают в DAAD. К слову, немцы участвовать в академическом обмене с РФ и претендовать на стипендию этой организации сейчас не могут - это уже политическое решение. Данных о россиянах за 2023 год пока нет, но, как отмечают в пресс-службе, представительство в Москве говорит о сохранении у них большого интереса к учебе и научной работе в Германии, несмотря на трудности с визами и логистикой. Летние курсы, постдипломное обучение, предложения для аспирантов и ученых, - все стипендиальные программы перечислены здесь .

Что касается Беларуси, то офис этой организации, закрытый по инициативе белорусских властей, все еще не работает. Однако студенты из этой страны могут подавать заявки на все стипендии DAAD, предусматривающие пребывание в Германии.

Перечень стипендиальных программ приведен на англоязычном сайте этой организации .

Стипендии Фонда имени Гумбольдта

Фонд имени Александра фон Гумбольдта оказывает поддержку иностранным ученым на самых разных этапах карьеры и выделяет гранты на работу над научно-исследовательскими проектами в Германии. В России фонд больше не проводит мероприятия с привлечением его средств, сотрудничество с российскими институтами прервано, но, как сообщают в его пресс-службе, он и сейчас поддерживает контакт с бывшими стипендиатами. Правда, они не могут рассчитывать на помощь фонда в закупке книг или оборудования, но индивидуальное общение будет продолжаться. "Наука была и остается для нашего фонда инструментом диалога и дипломатии", - отмечают в фонде.

В большинстве случаев студенты из РФ и РБ, как и другие иностранцы, по-прежнему могут подать заявку на стипендию в Германии Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Россияне и белорусы могут, как и раньше, подавать заявки на стипендии от этой организации, отбор при этом стал более тщательным. Единственное исключение - стипендия федерального канцлера: участие россиян в этой программе после февраля 2022 года было приостановлено. Ученые, которым пришлось покинуть РФ из-за критического отношения к войне, также могут рассчитывать на поддержку Фонда имени Гумбольдта. Для них существует проект "Инициатива имени Филиппа Шварца" (Philipp Schwartz-Initiative), по условиям которого ученый должен сам найти принимающую организацию - вуз или научный институт - и уже через нее подавать заявку на стипендию. Все действующие правила распространяются и на Беларусь.

Стипендии политических фондов

Фонд имени Конрада Аденауэра, близкий к Христианско-демократическому союзу (ХДС), не прервал стипендиальную поддержку россиянам и белорусам, планирующим обучение в магистратуре немецкого вуза или написание научной диссертации в Германии. Как и в случае стипендиатов из других стран, здесь обращают особое внимание на их соответствие демократическим ценностям фонда. Академическая успеваемость и профессиональные навыки, интерес к общественно-политическим событиям и волонтерская деятельность относятся к важным критериям. Отдельно предусмотрены стипендии для журналистов и представителей творческих профессий. Следующий крайний срок подачи заявок - 15 июля 2024 года.

Фонд имени Генриха Бёлля, разделяющий ценности партии "Союз-90"/"зеленые", также ничего не изменил в стипендиальной поддержке россиян и белорусов. Как и другие иностранные студенты, они могут подать заявку два раза в год - до 1 марта и 1 сентября. На данный момент стипендию получают 12 россиян.

В тоже время, на стипендии Фонда имени Фридриха Эберта, близкого к Социал-демократической партии Германии (СДПГ), пока студенты из России рассчитывать не могут. После внесения этой организации в реестр нежелательных в России фонд не может сказать, что будет со стипендиальной поддержкой. В настоящее время, как сообщили в его пресс-службе, здесь выясняют юридические вопросы.

Баварская стипендия Bayhost

По программе Bayhost баварского Центра высшего образования для Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы стипендии выделяют для выпускников из десяти стран, включая Россию. Заявки для учебы в магистратуре, исследовательской работы или написания диссертации в одном из вузов Баварии в следующем году обычно принимают до 1 декабря текущего года. Стипендия выделяется на год, но ее можно продлить. Спрос, как объясняют организаторы, в десять раз превышает количество мест. Кандидатов отбирают на основе академической успеваемости, квот по странам не существует.

У студентов старших курсов и молодых ученых из России и Беларуси, которые планируют поездку в Баварию для работы над своим исследовательским проектом, по в рамках программы Bayhost также есть возможность частично возместить расходы на дорогу и проживание. Прием заявок в этом году завершен - как правило, он проходит весной.