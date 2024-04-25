Германия и Россия: что стало с научными связями?

Спутниковая система для наблюдения за мелкими животными на Земле, с которой могли бы работать ученые по всему миру и которая помогла бы в предупреждении эпидемий и природных катастроф, - у германо-российского проекта Icarus были амбициозные цели. Данные с мини-передатчиков, закрепленных на птицах, черепахах или летучих мышах, поступают на приемную станцию в российском сегменте МКС, а оттуда - на наземную станцию в Москве. Далее информацию получают исследователи из Института по изучению биологии поведения немецкого Общества Макса Планка (Max-Planck-Gesellschaft). В 2020 году ученые начали долгосрочный сбор данных. С войной РФ в Украине в совместной работе наступил поворотный момент.

Немецкое научное сообщество осудило полномасштабное российское вторжение, прервав официальные контакты. Последовала и приостановка совместных программ с участием госучреждений из России. DW попыталась разобраться, что сейчас возможно в научной сфере.

"Икарус", сибирская Эйфелева башня и телескоп eRosita

"С 24 февраля 2022 года ситуация не изменилась. С российскими исследовательскими институтами сотрудничества нет, - констатируют в пресс-службе Общества Макса Планка. - Необходимый для проекта Icarus передатчик на МКС Роскосмос отключил. У ученых из Института по изучению биологии поведения нет к нему доступа". Исследователи из Констанца ищут альтернативу. В прошлом году было представлено новое поколение более эффективных и менее энергозатратных мини-сателлитов (CubeSats), которые заменят площадку для аппаратуры на МКС. Ожидается, что после успешного тестирования Icarus возобновит работу уже этой осенью.

Иначе обстоит дело с eRosita. Разработанный Институтом внеземной физики Общества Макса Планка рентгеновский зеркальный телескоп интегрирован в космическую обсерваторию "Спектр-РГ" вместе с российским телескопом "ART-XC". Запуск телескопа осуществили в 2019 году. С его помощью планировалось получить первое изображение всего неба в мягком рентгеновском диапазоне. С заморозкой научных связей телескоп был переведен в спящий режим. Немецкая сторона работает с данными, собранными до февраля 2022 года.

Телескоп eRosita на пресс-конференции Немецкого центра авиации и космонавтики в Берлине, 2019 год Фото: Reiner Zensen/imago images

Существенно затруднены исследования в области изменения климата. Институт биогеохимии Общества Макса Планка, находящийся в Йене, вместе с Академией наук РФ делали замеры на 302-метровой вышке Zotto возле поселка Зотино на севере Красноярского края и отслеживали динамику парниковых газов и аэрозолей в атмосфере сибирской тайги. Сейчас у немцев доступа к этой уникальной обсерватории, которую прозвали сибирской Эйфелевой башней, нет.

Вечная мерзлота, ускоритель FAIR и рентгеновский лазер XFEL

В Сибири на протяжении десятилетий работают и ученые из Объединения немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца (Helmholtz-Gemeinschaft) - они исследуют вечную мерзлоту. "Эти долгосрочные измерения сейчас прерваны, а сбор таких данных не может быть повторен", - сообщает DW пресс-секретарь Себастиан Гроте (Sebastian Grote). Рабочие группы Института полярных и морских исследований перенесли свои исследования в другие регионы вечной мерзлоты, в частности, на Шпицберген, в Гренландию и Канаду.

У Объединения имени Гельмгольца, крупнейшей научной организации в ФРГ, уже более двух лет нет официальных научных связей с Россией. Сотрудничество с госучреждениями заморожено, совместные мероприятия не проводятся, новые проекты не инициируются. Представительство в Москве было закрыто в 2023 году. "Хотя наука выступает в роли дипломатического моста, мы по-прежнему считаем, что эти шаги были абсолютно правильными. И пока нет никаких поводов для переоценки принятых мер", - подчеркивает Гроте.

Научное эмбарго затрагивает такие престижные инициативы, как строительство одного из крупнейших в мире ускорительных комплексов FAIR в Центре по изучению тяжелых ионов в Дармштадте и создание самого мощного в мире рентгеновского лазера на свободных электронах European XFEL под Гамбургом. В этих проектах Германия и Россия занимают первые два места по участию в финансировании. Сейчас контакты с РФ сведены к минимуму.

Рентгеновский лазер European XFEL расположен в подземном туннеле длиной 3,4 км. В работе исследовательского комплекса участвуют 12 стран Фото: Ulrich Perrey/dpa/picture alliance

В частности, как поясняют DW в исследовательском центре European XFEL, совместных проектов нет, но в соответствии с обязательствами по международным договорам российских представителей приглашают на заседания комитетов. Россия обязана платить взносы. В European XFEL работают сотрудники с гражданством РФ, подавшие индивидуальные заявки и прошедшие стандартную процедуру отбора кандидатов на вакансии. Однако исследователи из российских институтов в настоящее время не могут принять участие в экспериментах из-за санкций.

Что касается комплекса FAIR, то международная конвенция сохраняет силу, как и соглашение о партнерстве с Росатомом. Однако контракты с российскими предприятиями расторгнуты в соответствии с санкциями ЕС, отмечают здесь. Все необходимые технические компоненты могут быть изготовлены без участия России.

Поддержка ученых и сотрудничество с вузами в РФ

Ранее Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG) вместе с Российским научным фондом выделяли средства на проекты с участием ученых из Германии и РФ. С марта 2022 года сотрудничество прекращено. И с тех пор ситуация не изменилась, отмечают в DFG. Новые заявки не принимают, поддержка текущих проектов заморожена. Исключен обмен данными, образцами, оборудованием. Новые поездки немецких ученых в Россию не планируются.

Научное сотрудничество с Россией традиционно было тесным и необходимым, подчеркивают в Конференции ректоров вузов Германии (HRK) - объединении, представляющем интересы немецких университетов. Это касается совместного использования оборудования и экспертизы в таких областях, как инженерные науки, полярные и климатические исследования, археология, математика, астрофизика и физика. Затронуты гуманитарные и социальные науки, а также сотрудничество в области преподавания лингвистики и культурологии.

В банке данных Конференции ректоров вузов до российского вторжения в Украину в 2022 году было более 900 договоров о сотрудничестве - с участием более двух сотен вузов с той и другой стороны. Прекращение сотрудничества между немецкими и российскими университетами далось непросто, но этот шаг был неизбежен и остается правильным, подчеркивают в HRK: "Пока продолжается агрессивная война, нарушающая международное право, и оспаривается право Украины на существование, немецкие исследовательские фонды не должны приносить пользу российским научным учреждениям и российскому государству".

Проблемы с исследованиями о России

Заморозка связей имеет серьезные последствия для региональной науки. Усложняет ситуацию и то, что министерство юстиции РФ внесло ряд немецких НКО, поддерживающих исследования, в реестр "нежелательных" организаций. К их числу относятся Германское общество по изучению Восточной Европы (DGO) и "Академическая сеть "Восточная Европа". Однако такое решение российских властей не стало неожиданным. "Статус "нежелательной" организации нам был присвоен тогда, когда сотрудничества с Россией и так почти не было", - отмечает пресс-секретарь DGO Cебастиан Ламберц (Sebastian Lambertz). Эта организация способствует научному обмену и поддержке связей. В 2019 году министерство науки и высшего образования РФ своим указом ограничило контакты российских ученых с зарубежными коллегами. "Авторитарные тенденции российского режима, все более выраженные в последние годы, уже давно затрудняют поиск авторов для таких публикаций, как наш журнал "Osteuropa" ("Восточная Европа". - Ред.), или людей, которые могут открыто говорить о ситуации в России на подиумах DGO", - объясняет Ламберц.

Критические исследования о России теперь возможны лишь за пределами страны Фото: Bulkin Sergey/globallookpress/Imago

Вместе с берлинским Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS), который теперь в РФ также является "нежелательным", DGO регулярно издает "Анализ стран" со статистикой, фактами и хроникой событий в России, Украине, Польше. Авторы из РФ, которые годами писали для этого и других изданий, были вынуждены прекратить сотрудничество по соображениям безопасности и частично отозвали уже готовые тексты. "Характер публикаций фундаментально меняется, поскольку голоса из России, которые представляют собой важную составляющую, все чаще отсутствуют", - подчеркивают в DGO. Ученые, бежавшие из России, но чьи семьи остались в стране, неохотно работают с "нежелательными" организациями. Становится все труднее проводить опросы не только в России, но и среди людей, покинувших страну. Осложняется и курирование диссертаций ученых из РФ.

В "Академической сети "Восточная Европа" (akno e.V.) подчеркивают, что сотрудничество для тех, кто мыслит критически, теперь возможно только в рамках таких инициатив в изгнании, как Факультет свободных искусств и наук в Черногории, "Свободный университет" в Риге, "Смольный без границ" или "Университет новой Европы". Глава организации Филипп Шмедеке (Dr. Philipp Schmädeke) призывает направить средства, выделенные ранее на сотрудничество с Россией, на такие альтернативные проекты, чтобы поддержать российских коллег. "Полный разрыв отношений политически и содержательно правилен, но он приводит в тупик. Потому что большое количество студентов и ученых из России - против режима, а также против агрессивной войны. Мы теряем этих людей", - уверен он.