ЦЕРН прекратит сотрудничество с 500 учеными из России

ЦЕРН с ноября прекратит сотрудничество с примерно 500 российскими учеными, заявил представитель Европейской организации по ядерным исследованиям Арно Марсолье. Это нанесет сильный удар по экспериментальной физике в РФ.

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в ноябре прекратит сотрудничество с примерно 500 учеными, которые "связаны с какой-либо российской организацией". Об этом официальный представитель организации Арно Марсолье сообщил во вторник, 19 марта, РИА "Новости".

Марсолье напомнил, что ЦЕРН больше не получает никакого финансирования от России. "И мы готовимся к тому, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы", - добавил он.

ЦЕРН - крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, ее участниками являются 23 государства. Самый известный проект организации - Большой адронный коллайдер, ускоритель элементарных частиц, расположенный на границе Швейцарии и Франции.

Россия отказалась от членства в ЦЕРН в 2018 году, однако тесное сотрудничество между ними продолжилось. В марте 2022 года, после полномасштабного нападения РФ на Украину, организация лишила Россию статуса наблюдателя, а летом заявила, что не намерена продлевать соглашения о сотрудничестве с Москвой и Минском после истечения их сроков действия в 2024 году.

Сильный удар по российской науке

Российский физик, участвующий в экспериментах ЦЕРН, на условиях анонимности рассказал изданию The Insider , что прекращение сотрудничества будет фактически означать уничтожение в РФ целой области экспериментальной физики высоких энергий. "ЦЕРН - единственное место с мире, где такая наука возможна. Коллайдер - единственный в своем роде. Нет доступа - нет науки", - констатировал он.

Собеседник The Insider также уточнил, что примерно 500 ученых, о которых идет речь - это "специалисты просто из российских вузов и институтов". Однако с ЦЕРНом, по его словам, работают также около 600 ученых из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. С ним у ЦЕРНа заключен отдельный договор, который тоже заканчивается, но по нему решение еще не принято, утверждает источник.

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией физики высоких энергий Московского физико-технического института (МФТИ) Тагир Аушев заявил в комментарии для газеты "Ведомости", что научный ущерб от разрыва отношений "будет взаимный", так как российские специалисты, по его словам, внесли значительный вклад в эксперименты ЦЕРН.

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