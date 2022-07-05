 Большой адронный коллайдер запускают с рекордной энергией | Новости из Германии о Европе | DW | 05.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Большой адронный коллайдер запускают с рекордной энергией

Ученые в CERN хотят исследовать природу открытого 10 лет назад бозона Хиггса и изучить преобладание материи над антиматерией в видимой части Вселенной.

Большой адронный коллайдер в CERN

Большой адронный коллайдер в CERN

Европейский центр ядерных исследований (CERN) во вторник, 5 июля, после трехлетнего перерыва снова запускает Большой адронный коллайдер (БАК, LHC) - самый мощный в мире ускоритель заряженных частиц. Как сообщает CERN, LHC будет работать круглосуточно в течение почти четырех лет при рекордной энергии в 13,6 триллиона электронвольт (ТэВ), обеспечивая большую точность и потенциал открытия, чем прежде.

В первую очередь, ученые намерены исследовать с его помощью природу бозона Хиггса - фундаментальной частицы, обнаруженной в 2012 году, - а также углубить свое понимание Вселенной, изучая природу барионной асимметрии (преобладания материи над антиматерией в видимой части Вселенной) и стабильность вакуума во Вселенной. Кроме того, планируется продолжить поиски распадов бозона Хиггса на частицы темной материи.

БАК построен на 100-метровой глубине под территориями Франции и Швейцарии и представляет собой кольцевой тоннель протяженностью 27 километров. В нем находится ускоритель заряженных элементарных частиц (протонов). При их столкновении на скоростях, близких к скорости света, должны рождаться новые элементарные частицы. В модернизации коллайдера принимали участие, в том числе, новосибирские ученые из Института ядерной физики.

Смотрите также:

  • Артем Коржиманов
    Еще по теме

    Ученые Института прикладной физики РАН

    Артем Коржиманов

    Кандидат физико-математических наук, выпускник двойной аспирантуры ИПФ РАН и университета Умео (Швеция), популяризатор науки и блогер. Занимается изучением взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом, в том числе лазерным ускорением частиц, что имеет практическое значение для самых разных областей, например - для медицинской физики.

  • Елена Анашкина

    Ученые Института прикладной физики РАН

    Елена Анашкина

    Кандидат физико-математических наук. Занимается разработкой и исследованием волоконных лазерных систем, включая сами лазеры, усилители и нелинейно-оптические преобразователи излучения в среднем ИК диапазоне. Области применения: дистанционная диагностика опасных ядовитых и взрывчатых веществ, что актуально для газовой и нефтяной промышленности; диагностика биомаркеров в биомедицине.

  • Иван Оладышкин
    Еще по теме

    Ученые Института прикладной физики РАН

    Иван Оладышкин

    Выпускник аспирантуры ИПФ РАН, младший научный сотрудник, популяризатор науки, глава оргкомитета Летней физико-математической школы на базе Детского образовательно-оздоровительного лагеря им. Н.С. Талалушкина. Занимается теоретическими исследованиями взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом. Области практического применения таких исследований: нанотехнология и электроника.

  • Ефим Хазанов

    Ученые Института прикладной физики РАН

    Ефим Хазанов

    Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, глава Отделения нелинейной динамики и оптики, один из отцов-основателей Летней физико-математической школы. Ефим Аркадьевич - специалист в сфере твердотельных лазеров с дифракционной расходимостью и высокой средней мощностью. В том числе благодаря его работам Институт прикладной физики РАН является одним из участников консорциума LIGO.

  • Анна Тендитная

    Ученые Института прикладной физики РАН

    Анна Тендитная

    Автор - сама студентка-физик. Закончила бакалавриат в Высшей школе общей и прикладной физики при Нижегородском университете. В ИПФ РАН исследовала NV-центры (активный центр, содержащий азот) в CVD-алмазах (синтетические алмазы, полученные химическим осаждением из газовой фазы). Анна учится в магистратуре Мюнхенского технического университета, чтобы продолжить работу в биомедицинской физике.

    Автор: Анна Тендитная


Смотреть видео 03:03

Искусственное Солнце, или Как немцы ищут неисчерпаемый источник энергии (22.06.2017)

Контекст

"Ледяной куб" смотрит в глубины Вселенной

До сих пор ученым удавалось наблюдать только нейтрино малых энергий. Теперь в Антарктиде впервые зарегистрированы нейтрино высоких энергий из дальнего космоса.  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Нам придется покинуть Землю"  

Лауреаты Нобелевской премии встречаются с молодыми учеными  

Реклама

Самые читаемые

Сезон летних отпусков и хаос в аэропортах Европы: в чем причина?  

131-й день войны России против Украины: главные события  

Шольц призвал жителей Германии быть готовыми к затяжной инфляции  