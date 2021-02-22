В Сибири обнаружена древнейшая в мире вечная мерзлота

Международная группа исследователей обнаружила в Сибири самую древнюю вечную мерзлоту. Слой почвы, лежащий на глубине 50 метров, был заморожен в течение примерно 650 тысяч лет, говорится в заявлении Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (AWI) во вторник, 15 июня. Таким образом, этот слой вечной мерзлоты уже пережил несколько холодных и теплых периодов.
Обнаруженный участок имеет большое научное значение, уверены эксперты Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца при AWI, поскольку доказывает, что вечная мерзлота не обязательно должна полностью оттаивать даже в более теплые периоды. Изучаемая вечномерзлая почва, по всей видимости, пережила и особенно теплые периоды около 130 тысяч лет назад, когда летом в Арктике было примерно на четыре-пять градусов Цельсия теплее, чем сегодня.
Ущерб от вмешательства человека непоправим
Находка в районе поселка Батагай в Якутии указывает на то, насколько чутко реагирует вечная мерзлота на вмешательство человека. Обнаруженная вечная мерзлота находится на склоне горы на глубине около 50 метров, где температура постоянно составляет около минус десяти градусов по Цельсию.
Остатки шерстистого носорога, найденные в сибирской вечной мерзлоте
В период с 1940-х по 1960-е годы часть склона была частично вырублена, и по ней ездили тяжелые гусеничные вездеходы с близлежащей шахты, что привело к уничтожению защитного и изолирующего растительного покрова. В результате более молодая вечная мерзлота на поверхности начала оттаивать летом, пока почва, наконец, не стала сползать, обнажая более старую вечную мерзлоту.
Этот ущерб непоправим, поскольку обнажившаяся вечная мерзлота продолжает оттаивать каждое лето, объясняет ученый из AWI Томас Опель (Thomas Opel). За последние 50 лет, по его словам, оползень уже распространился на ширину около 900 метров.
Таяние вечной мерзлоты опасно для мирового климата
Вечная мерзлота - это почва и горные породы, которые постоянно находятся в замороженном состоянии, иногда на глубине до нескольких сотен метров. Они встречаются в основном в Северной Америке и Сибири, а также в районах высокогорных массивов, и, как гигантская морозильная камера, сохраняют огромное количество мертвой биомассы, в основном остатки растений, а также останки животных последнего ледникового периода - таких как мамонты или шерстистые носороги.
Когда вечная мерзлота оттаивает, бактерии активизируются и расщепляют древнюю биомассу, выделяя в процессе метаболизма парниковые газы - углекислый газ и метан. В связи с изменением климата эксперты опасаются, что это приведет к усилению парникового эффекта.
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Раньше здесь было пастбище
Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих (Mathias Ulrich) уже многие годы изучает в Якутии деградацию (таяние) вечной мерзлоты. Он предоставил DW свои фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса. Так, этих двух озер всего несколько десятилетий назад просто не было. В советское время, до 1960-х годов, здесь еще занимались сельским хозяйством.
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Озера растут с большой скоростью
Скорость, с которой эти два озера примерно в 50 километрах восточнее Якутска увеличивались за последние четверть века, наглядно видна на фотографиях в нижнем ряду. Но ученые внимательно изучают и аэрокосмические снимки. Эта подборка вошла в статью, которую Матиас Ульрих вместе с международной группой авторов опубликовал в 2017 году в специализированном научном журнале Water Resources Research.
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Строительство домов на тающей почве
Вечная мерзлота оказалась не вечной и под селом Чурапча в Центральной Якутии. Из-за таяния грунта стала непригодной взлетно-посадочная полоса местного аэродрома, действовавшего в советское время. Однако местные жители, вопреки советам экспертов, продолжают строить дома на этой влажной и все более зыбкой почве.
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Этого слоя льда скоро не будет
Деградация вечной мерзлоты быстро идет даже на Крайнем Севере. Этот слой льда толщиной примерно в 10-20 метров на берегу одной из проток в дельте Лены за считанные годы растает, предупреждает Матиас Ульрих, и тогда…
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Проседание почвы стало обычным делом
...почва просядет, возможно, сразу на несколько метров, как на этом снимке. Ученые обозначают проседание почвы из-за вытаивания подземного льда термином термокарст. Этот процесс, сильно меняющий рельеф местности, становится все более серьезной проблемой для любой инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты - транспортной, жилой, индустриальной.
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Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота
А если сваи забили недостаточно глубоко?
Вблизи дельты Лены находится арктический порт Тикси. Построенные в советское время дома стоят здесь, как и повсюду в зоне вечной мерзлоты, на сваях. Но если их забили недостаточно, по нынешним меркам, глубоко и некогда вечномерзлый грунт в условиях глобального потепления начнет подтаивать, то стабильность отдельных зданий и даже целых городов может оказаться под угрозой.
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Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота
Деформированные дома
По этим деревянным домам в Якутске и особенно по их крышам наглядно видно, как таяние почвы деформирует постройки, не поставленные на сваи. В худшем случае дело доходит до обрушения зданий.
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Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота
Термосифоны специально охлаждают грунт
Чтобы обеспечить стабильность грунта под больницей в Якутске, рядом с ней установили термосифоны для искусственного охлаждения и замораживания почвы. "Дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование любой имеющейся инфраструктуры", - предупреждает немецкий ученый Матиас Ульрих.
Автор: Андрей Гурков