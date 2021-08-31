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Фото: Konstantin Kalishko/Zoonar/picture alliance

Сибирь

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Природный регион в Северной Азии. Площадь - около 10 млн км².

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Новости

19 ноября 2023 г.

СМИ РФ: Трое погибших в результате мощного урагана в Сибири

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Контекст

На российском избирательном участке: человек опускает в урну бюллетень для голосования

Сибирь перед выборами. "Ночью звонили, угрожали увольнением"

Сибирь перед выборами. "Ночью звонили, угрожали увольнением"

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Тушение лесного пожара в Свердловской области, май 2023 года

Насколько эффективно власти РФ борются с лесными пожарами?

Насколько эффективно власти РФ борются с лесными пожарами?

Пожары в Сибири охватили уже более одного миллиона гектаров леса, прямо сейчас в Магаданской области введен режим ЧС.
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Как живут последние независимые СМИ в РФ

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Сотрудники МЧС России устраняют последствия лесных пожаров в Красноярском крае, май 2022 года

В Сибири горят леса. Будет ли у России чем их тушить?

В Сибири горят леса. Будет ли у России чем их тушить?

Хватит ли у России на фоне санкций и войны против Украины резервов, чтобы справиться с масштабными лесными пожарами?
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Поп-звезда Хелене Фишер, самая успешная певица в Германии, впервые стала мамой. И рожать она решила дома.
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