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Фото: Konstantin Kalishko/Zoonar/picture alliance
Сибирь
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Природный регион в Северной Азии. Площадь - около 10 млн км².
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Новости
19.11.2023
19 ноября 2023 г.
СМИ РФ: Трое погибших в результате мощного урагана в Сибири
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Контекст
Сибирь перед выборами. "Ночью звонили, угрожали увольнением"
Сибирь перед выборами. "Ночью звонили, угрожали увольнением"
Власти РФ намерены на губернаторских выборах в сентябре окончательно расправиться с протестными регионами.
Политика
04.08.2023
4 августа 2023 г.
Насколько эффективно власти РФ борются с лесными пожарами?
Насколько эффективно власти РФ борются с лесными пожарами?
Пожары в Сибири охватили уже более одного миллиона гектаров леса, прямо сейчас в Магаданской области введен режим ЧС.
Природа и окружающая среда
07.07.2023
7 июля 2023 г.
Как живут последние независимые СМИ в РФ
Как живут последние независимые СМИ в РФ
Угроза попасть в тюрьму вынудила большинство независимых СМИ покинуть Россию или закрыться. "Тайга.Инфо" осталась.
Общество
03.05.2023
3 мая 2023 г.
02:57 мин.
В Сибири горят леса. Будет ли у России чем их тушить?
В Сибири горят леса. Будет ли у России чем их тушить?
Хватит ли у России на фоне санкций и войны против Украины резервов, чтобы справиться с масштабными лесными пожарами?
Природа и окружающая среда
18.05.2022
18 мая 2022 г.
Королева немецкого шлягера с сибирскими корнями стала мамой
Королева немецкого шлягера с сибирскими корнями стала мамой
Поп-звезда Хелене Фишер, самая успешная певица в Германии, впервые стала мамой. И рожать она решила дома.
Стиль жизни
05.01.2022
5 января 2022 г.
Лето-2021: РФ страдает от изменения климата (фотогалерея)
Лето-2021: РФ страдает от изменения климата (фотогалерея)
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