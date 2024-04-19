РДК: Воинствующие экстремисты или прикрытие для ГУР?

DW выясняла, что это за "Русский добровольческий корпус", воюющий на стороне Украины, кто в него входит и каковы мотивы у его бойцов.

"У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда… будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий", - так во второй половине марта Владимир Путин угрожал бойцам "Русского добровольческого корпуса" (РДК), которые в то время атаковали Белгородскую область.

Вскоре командир РДК Денис Капустин назовет это заявление российского президента одним из главных результатов "спецоперации", как иронично называют свои рейды на родину российские добровольческие формирования, воюющие на украинской стороне. Мол, за полтора года репутация подразделения выросла от "марионеток киевского режима" до реальной угрозы безопасности РФ.

Интерес к "Русскому добровольческому корпусу" в России и Украине за год действительно вырос. Об этом свидетельствует статистика поисковых запросов Google Trends. Однако он остается ситуативным, стремительно взлетая во время рейдов на российскую территорию. Во время таких акций РДК подчеркивает свой статус полноценного самостоятельного боевого подразделения российских добровольцев, которое пополняют все новые и новые борцы за свержение путинского режима. DW разбиралась, кто создал это подразделение, из кого оно состоит и какие преследует цели.

Разведчики-экстремисты

"Их однозначно уже нельзя назвать группировками, это уже сила. Их сейчас несколько, и они близки к объединению на принципах общего видения необходимости трансформации Российской Федерации", - охарактеризовал российских добровольцев во время последнего рейда начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Впрочем, в структуре ГУР формально и РДК, и легион "Свобода России", и батальон "Сибирь" так же, как и белорусский полк имени Кастуся Калиновского, входят в состав одной воинской части иностранных бойцов, известной также как Международный легион.

Формировать эту часть разведка начала еще в марте 2022 года, набирая преимущественно людей с боевым опытом. Вскоре, однако, выяснилось, что в "легионе" нашли место также бойцы с криминальным и экстремистским прошлым.

Иностранцев привлекают к боевым действиям преимущественно в качестве штурмовых отрядов - как в специальных операциях ГУР, так и в совместных с другими подразделениями ВСУ. Принадлежность к спецслужбе добавляет их имиджу таинственности. DW обратилась к нескольким армейским командирам, которые рядом с ними воевали на общих участках фронта, но они отказались говорить о РДК и других российских формированиях.

"Русский добровольческий корпус" сначала собирался как небольшая банда именно русских ребят. "Боцман" единственный смог договориться, и нам выдали ксивы теробороны", - рассказывал о первых неделях полномасштабного вторжения России в Украину один из бойцов РДК по имени Дмитрий год спустя в интервью The Insider.

Упомянутый им "Боцман" - Сергей Коротких, в прошлом участник нескольких белорусских и российских неонацистских группировок, причастных в том числе к нападениям и убийствам на почве ненависти. В 2014-м Коротких переехал в Украину и вступил в ряды батальона "Азов", который тогда формировался преимущественно из ультраправых добровольцев.

За службу в "Азове" Коротких получил украинское гражданство из рук президента Петра Порошенко и быстро занял ключевую роль как в подразделении, так и в созданном вокруг общественно-политическом движении, входил в близкий круг экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. В Украине ему вменяли вымогательство, рейдерство, проверяли на причастность к нескольким убийствам, в том числе и журналиста Павла Шеремета.

Сам Коротких в одном из своих интервью вспоминает, как в феврале 2022 года собрал BOTSMAN BOYS - отряд из бывших бойцов "Азова" и активистов близких общественных движений, которые быстро встали на защиту Киевщины. Среди них был и нынешний командир минометного подразделения РДК 39-летний Сергей Левкин - фронтмен популярной в неонацистской субкультуре метал-группы M8L8TH (читается как "МолотХ", где "88" - распространенный в правоэкстремистских кругах цифровой шифр запрещенного приветствия "Heil Hitler"). Левкин привлекался в РФ за нападения на мигрантов и подозревался в убийствах. Он служил в рядах "Азова" в 2015-2017 годах, а позже занимался идеологической работой с молодежью в смежных организациях.

Одежду собственного бренда White Rex командир РДК Денис Никитин продолжает носить и на войне. Фото: Max Zander/DW

40-летний Денис Никитин (настоящая фамилия - Капустин), нынешний командир всего РДК, до полномасштабного вторжения РФ не имел боевого опыта. Однако тесно сотрудничал с Сергеем Коротких в рамках гражданской деятельности азовского движения. Бывший житель Кельна, в конце 2000-х он вернулся в Россию, где основал бренд неонацистской одежды White Rex ("белый король" - этот псевдоним Никитин использует и в рядах РДК) и одноименную промоутерскую компанию, которая занималась организацией турниров по миксфайту - жесткому контактному виду единоборств, который как раз начал набирать популярность среди футбольных хулиганов и ультраправых уличных групп.

Деятельность White Rex быстро распространилась за пределы РФ - турниры под откровенными или замаскированными неонацистскими лозунгами Никитин начал устраивать и в Европе, и в Украине, писали в своих расследованиях издания "Заборона" и Bellingcat. В Киев Капустин переехал в 2017 году: он организовал еженедельные бои в "азовском" клубе "Реконкиста" и был вовлечен во внешнеполитическую деятельность движения. В частности, представлял его на нескольких съездах европейских ультраправых. В 2019 году ему аннулировали вид на жительство в Германии и запретили въезд в Шенгенскую зону. В разговоре с DW он отвергает обвинения в экстремизме, однако называет себя националистом и настойчиво критикует миграционную политику ЕС.

Неудачная попытка объединения

Впрочем, в начале полномасштабного вторжения в Украину российское гражданство и экстремистское прошлое помешали полноценной интеграции Никитина и его единомышленников в ряды ВСУ - тем более в качестве обособленного национального подразделения. Основатели РДК провели первые месяцы в составе "азовского" батальона теробороны, а летом 2022 года их и несколько других отрядов бывших азовцев забрало к себе Главное управление разведки. "Вероятно, что Буданов, который подчиняется непосредственно президенту, имел свои критерии доверия, отличные от армейской контрразведки", - отмечает в разговоре с DW военнослужащий, который был причастен к созданию российских добровольческих формирований.

Официальная эмблема РДК - так называемая "спайка", символ российской белоэмигрантской организации "Белая идея", чей основатель Виктор Ларионов и многие участники воевали во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии, в частности в "Русской освободительной армии" Андрея Власова. Выше - валкнут, один из символов германского язычества Фото: STR/NurPhoto/picture alliance

К тому времени ГУР уже раскручивал легион "Свобода России" как главное подразделение российского антипутинского сопротивления, куда идут воевать и эмигранты, и пленные, и перебежчики. Однако попытка объединить силы провалилась - в РДК стремились сохранить собственную структуру и не хотели воевать под командованием "либералов", а в "легионе" опасались, что вчерашние экстремисты отпугнут от движения европейскую поддержку. "В конце концов в ГУР согласились, что иметь два российских подразделения информационно выгоднее чем одно - каждый сможет вербовать сторонников и пропагандировать крах Кремля в своей нише", - рассказывает собеседник DW.

Громко заявив о себе первыми вылазками на территорию РФ весной 2023 года, РДК и "Свобода России" вскоре начали конкурировать за внимание и помощь российской эмиграции. При этом оба подразделения были склонны преуменьшать влияние и важность друг друга.

"Это просто пиар-проект. Эти люди воевать не умеют. Львиную долю работы выполнял именно "Легион". А РДК бегал, клеил наклейки, снимал что-то", - так на закрытой видеоконференции оппозиционного Кремлю "Съезда народных депутатов" в июле 2023-го года рассказывал о рейдах Максимилиан Андронников, заместитель командира легиона "Свобода России", известный под позывным "Цезарь". Правда, в январе 2024-го, когда запись конференции обнародовал один из ее участников, Цезарь был вынужден забрать свои слова обратно и извиниться.

С тех пор российские добровольческие подразделения избегают комментировать деятельность друг друга. "Мы ближе к Сибирскому батальону, чем к людям из легиона "Свобода России". Они сами по себе. У нас общая цель, но мы идем разными путями", - избегает объяснений Капустин в разговоре с DW.

Откуда пополнение?

Упомянутый им батальон "Сибирь" - еще одно подразделение ГУР, состоящее из российских добровольцев. По замыслу он должен был объединять выходцев из азиатских регионов РФ, стремящихся к постимперскому разделению государства. На практике же туда направляют всех, кого отпугивает праворадикальная идеология и эстетика РДК, объясняют в Гражданском совете - организации российских эмигрантов, которая помогает жителям РФ присоединиться к войне против собственного государства. В Гражданском совете также утверждают, что получают "сотни" заявок от добровольцев, но сколько из них действительно попадает в подразделения ГУР после всех проверок точно не знают.

РДК активно рекрутирует новобранцев внутри России через соцсети и телеграмм-каналы. Связи и авторитет Капустина и Левкина среди российских неонацистов и футбольных хулиганов очевидно помогают в такой вербовке. Однако собственные подразделения эти субкультуры имеют и в российской армии: это созданный в прошлом году на базе 119-го гвардейского полка воздушно-десантных войск батальон "Москва" и более старшие подразделения "народной милиции ДНР" "Русич" и "Эспаньола". С ультраправыми бойцами армии РФ Денис Капустин часто заочно полемизирует в своем телеграмм-канале White Powder (дословно "белый порошок", впрочем, это очевидный намек на расистский лозунг "White Power!"): мол, воевать за Кремль, значит поддерживать путинскую политику мультикультурности и способствовать порабощению белой расы.

"У нас уже на самом деле на территории России есть полноценная сеть подполья, которую мы и дальше развиваем. Сходят с рельсов поезда, горят здания, горят волонтерские центры, где собирают помощь солдатам МО РФ", - утверждает Денис Капустин.

Впрочем, подобную сеть информаторов внутри российских ультраправых очевидно имеют и российские спецслужбы, которые только в марте 2024 года сообщали о задержании в Москве и Санкт-Петербурге групп сторонников РДК, которые якобы готовили теракты против военных. Еще один пособник подразделения якобы подорвался на самодельной взрывчатке при задержании в Самарской области. По утверждению ФСБ, его якобы завербовал Александр Кудашев, один из немногих добровольцев РДК, кто перебрался в Украину уже после полномасштабного вторжения и открыто называет свое имя.

В интервью "Радио Свобода" Кудашев вспоминает о еще одном самарце - бывшем наемнике ЧВК "Вагнер", который попал в плен, а затем вызвался воевать за РДК. Речь идет о Владиславе Измайлове - в прошлом июне он буквально перед обменом согласился на предложение Капустина и вышел из автобуса с пленными. Видеозапись этого активно распространяло само подразделение, а затем и СМИ. Другие военнослужащие в интервью российским СМИ впоследствии называли эту сцену постановкой. Осенью 2023 года Капустин агитировал вступать в РДК в лагерях для пленных. "Есть пленные, которые согласились, и они показали себя очень-очень хорошо. Итак, эксперимент бесспорно удачный, но мы все равно состоим преимущественно из добровольцев", - рассказывает Капустин DW.

Подобные методы вербовки очевидно дают российским спецслужбам возможность засылать своих агентов в добровольческие подразделения. В то же время в РДК утверждают, что до сих пор такие попытки были тщетными - потенциальных провокаторов отфильтровывает контрразведка.

Насколько РДК самостоятелен?

Численность "Русского добровольческого корпуса", равно как и других российских подразделений ГУР, остается военной тайной. Но в их названиях можно заметить очевидное преувеличение. Так, "корпус" должен был бы объединять до 10 тысяч бойцов, "легион" - 3-6 тысяч, а "батальон" - по крайней мере 500.

Украинская разведка имеет собственные причины поддерживать их имидж полноценных соединений, самостоятельно планирующих и ведущих боевые действия на российской территории. Ведь вторжение украинских подразделений на территорию агрессора могут не одобрить многие иностранные партнеры.

И уже едва не разгорелся дипломатический скандал. По сообщениям бельгийских СМИ, летом прошлого года министерство обороны Бельгии якобы официально требовало от Киева выяснить обстоятельства использования РДК во время рейда в Брянскую область бельгийских винтовок и пулеметов, которые по соглашению о военной помощи должны были идти только на оборонительные цели. С тех пор российские добровольческие подразделения часто затирают оружие на собственных фото и видео. Денис Капустин объясняет DW, что подразделение использует в рейдах в РФ исключительно трофейное оружие и технику.

Фото американских HMMWV, подбитых в Белгородской области в мае 2023 года, распространяло российское Минобороны Фото: Russian Defence Ministry/TASS/picture alliance

"Нам удается отвоевать у россиян некоторое захваченное ими западное оружие. Например, в Бахмуте они захватили много "хамов" (американских военных автомобилей HMMWV. - Ред.). Если нам удается их отвоевать, то мы оставляем их себе", - рассказывает он. В то же время признает, что украинское командование поддерживает рейды на российскую территорию: боеприпасами, медицинской помощью и артиллерией. "Мы планируем эти операции вместе, но мы граждане России и действуем в своих интересах", - уверяет Капустин в интервью DW.

Интересы РДК и других российских добровольцев очевидно пока преимущественно информационные: повышение собственной популярности и демонстрация плохой защиты границ РФ. Это должно способствовать деморализации жителей России, особенно во время последних президентских выборов, объясняют они. "Наша цель свержение российского правительства. Но наша численность пока недостаточна, чтобы захватывать районные центры и города и удерживать их", - признал Денис Капустин, подводя результаты последнего рейда.

Однако этот рейд был выгоден и ВСУ - в первую очередь тем, что оттянул российские силы с других участков фронта, в частности на авдеевском направлении и херсонском левобережье. По крайней мере, так заявляют сами добровольческие подразделения и говорят о более чем полутора тысячах убитых и раненых российских военнослужащих за время последней "спецоперации". Если сопоставить эти цифры с заявлениями российского минобороны о потерях противника, может сложиться впечатление, что за десять дней активных боев на Белгородщине с обеих сторон пал по крайней мере армейский полк.

Российские военные на удивление редко демонстрируют признания добровольцев, попавших в плен во время рейдов на территорию РФ. В марте этого года, во время активных противостояний пропагандистский телеканал RT обнародовал допрос бойца РДК, якобы плененного в Курской области. "Наша задача была зайти, пофотографироваться, но встретили нас очень горячо", - рассказывает на распространенном видео мужчина со скрытым лицом. Впрочем, бросается в глаза его "пиксельный" камуфляж - уставная форма ВСУ, которую иностранные подразделения ГУР почти не носят.

Денис Капустин в интервью DW говорит, что его бойцы не сдаются в плен, скорее готовы покончить с собой. Его самого и нескольких других командиров РДК в РФ заочно приговорили к пожизненному заключению за госизмену и терроризм.

Материал подготовлен при участии корреспондента DW Макса Цандера.