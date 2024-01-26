Франция обвинила Россию в кампании по дезинформации

В кампании "фейков" против Франции, которую Москва ведет с начала вторжения войск России в Украину, участвуют Sputnik News, RT и РИА "Новости", заявило французское Министерство вооруженных сил.

Франция обвинила Россию в целенаправленном распространении ложной информации об этой западноевропейской стране в контексте развязанной Москвой войны против Украины. Речь идет о "скоординированных действиях России" при участии таких государственных СМИ, как Sputnik News, RT и РИА "Новости", заявило французское Министерство вооруженных сил в пятницу, 26 января.

Франция является "целью российской кампании по дезинформации" с начала вторжения войск РФ в соседнюю страну в феврале 2022 года, указал Париж. По его данным, эта кампания усилилась с середины января, когда французский президент Эмманюэль Макрон предупредил об угрозе победы России на фронте и объявил о новой военной помощи Украине.

Париж отвергает слова Минобороны РФ о французских наемниках

Российское министерство обороны 17 января сообщило об ударе сил РФ по харьковскому "пункту временной дислокации" воюющих на стороне Киева иностранцев, основу которых якобы составляли "французские наемники". Париж отверг эти утверждения, расценив слова о французских наемниках в Украине как "грубую манипуляцию".

Через несколько дней в ряде Telegram-каналов был опубликован перечень предположительно погибших при ударе наемников, однако некоторые из этих списков с именами вероятных французов циркулируют с 2022 года, отмечает агентство AFP. Кроме того, российское оборонное ведомство 24 января впервые заявило об уничтожении зенитного ракетного комплекса SAMP-T французского производства, не предоставив этому доказательств, подчеркнул Париж.

Франция в свете усиления военной помощи Украине ожидает дальнейших "манипуляций" со стороны России, заявил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню. Париж усилит противодействие таким угрозам, добавил министр.

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