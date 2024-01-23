"Украина - главная мишень". ЕС об иностранной дезинформации

В 2023 году Украина стала главной мишенью целенаправленных операций по дезинформации. Такой вывод содержится в исследовании внешнеполитической службы Европейского Союза, опубликованном во вторник, 23 января.

Манипулирование информацией и вмешательство из-за рубежа - Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) - важнейший компонент современной войны, сказано в докладе. "Самым очевидным примером является Россия, использующая FIMI в качестве инструмента в своей агрессивной войне против Украины и в попытках оправдать свою войну по всему миру", - пишут авторы доклада. Они подчеркивают, что Киеву и его союзникам нужно усилить меры по противодействию этим операциям. Несмотря на то, что ЕС ввел санкции в отношении ключевых подконтрольных Кремлю СМИ, "необходимы дальнейшие усилия по решению проблемы использования FIMI для подрыва стабильности и безопасности Украины, а также для ослабления ее поддержки".

Из 480 проанализированных исследователями информационных атак на государства Украина стала их объектом 160 раз. На втором месте - США: 58 случаев. За ними следуют Польша (33), Германия (31), Франция (25) и Сербия (23). В целом дезинформационная деятельность, непосредственно изучаемая Брюсселем, была направлена на 53 страны.

Зеленский "лидирует" с большим отрывом

Что касается отдельных личностей, то больше всего информационных атак было совершено на президента Украины Владимира Зеленского (40% случаев), на втором месте - глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель (20%), далее следуют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (9%) и президент Франции Эмманюэль Макрон (4%). Первая леди Украины Елена Зеленская также вошла в этот список.

Кроме того, для дезинформации злонамеренно использовались голоса, лица и высказывания таких знаменитостей, как Элайджа Вуд, Николас Кейдж, Марго Робби, Стивен Кинг, сказано в исследовании ЕС. Цель подобных операций - расширить аудиторию иностранных фейков и повысить уровень доверия к ним.

Deutsche Welle тоже стала жертвой информационной войны

Среди организаций чаще всего атакам подвергался Евросоюз (19% случаев), НАТО (15%), ВСУ (14%), ООН (3%), а также СМИ, такие как Euronews (3%), Deutsche Welle (2%), Reuters (2%) и The New York Times (2%). В первом случае нападки на организации прямые, а в случае с прессой атаки пробретают форму поддельных медиапродуктов в корпоративном стиле "для придания достоверности манипулируемому контенту", отмечают исследователи.

Для распространения дезинформации и манипуляций чаще всего задействовались социальные сети Telegram и X (бывший Twitter). Однако в докладе указывается, что подобная активность наблюдалась практически на всех других крупных, новых и нишевых платформах. Всего было проанализировано 750 инцидентов информационных манипуляций, направленных против государств, организаций и людей.

"Как видно на примере использования Россией информационных манипуляций для подготовки и поддержки агрессивной войны против Украины, FIMI представляет собой значительную угрозу безопасности", - отмечается в исследовании. Кроме того, это угроза обществу и демократии, поэтому ответные меры должны быть комплексными. В докладе представлена схема реагирования на манипулирование информацией и информационное вмешательство из-за рубежа - от превентивных действий до ответных мер, которые могут быть приняты во время инцидента и после него.

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