Боррель: ЕС и Украина должны бороться с дезинформацией РФ

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в воскресенье, 1 октября, посетил в Киеве Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины. В ходе визита он отметил важность борьбы с российской дезинформацией, которую эта организация ведет.

"Агрессия России против Украины сопровождается массированными гибридными атаками, что означает пропаганду, манипулирование информацией, кампании по дезинформации и кибератаки", - заявил Боррель. По его словам, таким образом РФ "пытается снять с себя ответственность за войну, отрицая оккупацию, аннексии, зверства, обвиняя других в последствиях продовольственного и энергетического кризисов и пытаясь заставить мир поверить, что та же сила, которая блокирует экспорт зерна из украинских портов, невиновна в голоде".

Используя те же приемы, Россия, по мнению главы дипломатии ЕС, также пытается подорвать международную поддержку Украины. ”Они пытаются заставить людей считать эту войну еще одной войной европейцев, не имеющей к ним никакого отношения", - подчеркнул представитель Брюсселя.

Борьба с дезинформацией - приоритет для ЕС

"Мы должны противостоять этой гибридной войне и, в частности, бороться с дезинформацией. Это имеет высокий приоритет для Евросоюза и Украины. Мы должны выиграть эту битву, потому что речь идет не только о территории, но и о сознании людей", - заключил Боррель.

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