Исследование: как работает российская пропаганда в Сербии

Сербия уже почти десять лет ведет переговоры о вступлении в ЕС, но при этом поддерживает весьма тесные отношения с Россией и считает себя ее младшим балканским братом. Авторитарно управляющий Сербией президент Александар Вучич часто подчеркивает роль Москвы как покровителя Белграда и за последние годы несколько раз с большими почестями принимал в сербской столице российского президента Владимира Путина. Вучич, констатируют наблюдатели, также сохраняет верность Путину, несмотря на вторжение России в Украину.

Близость и симпатии Сербии к России в цифрах

Близость и симпатии Сербии к России отражаются и в социсследованиях: спустя более года после начала войны в Украине большинство сербов по-прежнему считают, что РФ не несет ответственности за вторжение. 66% респондентов уверены - в том, что началась война в Украине, виноват Запад, и только 21% указывает на Россию, свидетельствуют данные репрезентативного опроса, касающегося внешнеполитических предпочтений сербов и проведенного в начале апреля. Результаты опроса опубликовала сербская НПО "Новый третий путь".

Томас Брай Фото: privat

Другое недавно проведенное исследование - "Российские СМИ на Балканах и их роль в агрессивной войне против Украины" - выявило, что в значительной степени способствуют формированию такого мнения российские СМИ на сербском языке. Его выводы были обнародованы в конце июля Фондом Фридриха Наумана (Friedrich-Naumann-Stiftung), а автором является Томас Брай (Thomas Brey), долгие годы руководивший корпунктом dpa на Балканах.

Он отмечает, что российские госСМИ - RT Balkan и Sputnik - имеют хорошо оснащенные редакции в Белграде и ежедневно предлагают широкий спектр новостей на сербском языке, которые практически не соответствуют журналистским стандартам, но без всяких сомнений один к одному перенимаются преимущественно лояльными властям сербскими СМИ.

"Шизофрения" общественных настроений в Сербии

По мнению Брая, российские пропагандистские СМИ распространяют не только нарратив официальной политики РФ, но и представление о Сербии как о жертве заговора со стороны Запада. Это ложится на благодатную почву, признал Брай в интервью DW: "Начиная с Балканских войн в начале 20-го века и заканчивая последними войнами в ходе распада Югославии, Россия представляла себя в качестве братской Сербии страны. Разумеется, это касается и культурных точек соприкосновения, таких как славянские языки (обоих государств. - Ред.) или православная религия".

Владимир Путин и Александар Вучич во время переговоров в Белграде, январь 2019 года Фото: picture-alliance/TASS/M. Metzel

Томас Брай также выявил противоречивость общественных настроений в Сербии, которую, по его выражению, можно описать как "шизофрению": "Когда что-то касается людей лично, они не ищут работу в России и не едут учиться в Китай, они направляются на Запад. Но когда речь идет об официальной политике, люди убеждены, что Россия и Китай - это "хорошие парни", а вот Запад негативно настроен в отношении Сербии и желает ей зла".

Бывший глава балканского корпункта dpa утверждает, что одним из основных направлений российской пропаганды является нагнетание межэтнической напряженности на Балканах. В то же время, по его словам, дается понять, что "Россия безоговорочно выступает на стороне Сербии в любом споре, особенно когда речь идет о Косово". Бывший сербский автономный край объявил о своей независимости в феврале 2008 года, однако Белград до сих пор не признает ее.

Газетные заголовки из параллельной Вселенной

Однако, добавляет Брай, влияние российских СМИ было бы ограничено, если бы они не пользовались мощной поддержкой сербской политической элиты во главе с президентом Вучичем. Под его контролем находятся самые влиятельные масс-медиа страны, а в некоторых из них, в основном на частных телеканалах, Вучич появляется практически ежедневно.

По словам Брая, для Вучича Путин и его модель управления государством являются примером для подражания. Президент Сербии, продолжает немецкий исследователь, преподносит себя как отца нации, борющегося за сохранение традиционных ценностей и препятствующего распространению современных, светских и либеральных тенденций, идущих с Запада.

В своем исследовании Томас Брай на многочисленных примерах из сербских СМИ показывает, как это выглядит на практике, когда в тамошних масс-медиа речь идет о войне в Украине. Некоторые заголовки, как до начала войны, так и после российского вторжения, кажутся, сокрушается он, сообщениями из параллельной Вселенной.

"Украина на Россию" - заголовок на первой странице сербской газеты Kurir, номер от 26 ноября 2018 года Фото: Kurir

"Украина напала на Россию!" - таков был заголовок одной из публикаций в бульварной газете "Информатор" 22 февраля 2022 года - за два дня до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Газета "Сербский телеграф" 4 июля того же года сообщала: "Американцы и британцы признали: Путин выиграл войну!". А газета Pecat в октябре вторила ей: "Путин: крах западной гегемонии необратим".

Как поменять господствующий в Сербии российский нарратив?

Брай убежден в том, что изменить господствующий в Сербии российский нарратив можно только путем повышения осведомленности молодежи. Поэтому он выступает за создание и расширение программы обмена с участием молодых сербов и их сверстников из западных стран. Кроме того, на взгляд Брая, необходимо критическое рассмотрение учебников, особенно по истории, чтобы противостоять одностороннему и ложному представлению событий прошлого и тем самым - индоктринации молодежи.

Ключевую роль, однако, уверен немецкий исследователь, играют СМИ. Здесь он ратует за подготовку молодых журналистов и финансовую и техническую поддержку независимых и критически настроенных СМИ. В конечном счете, полагает Томас Брай, у Евроюза есть и конкретные средства давления на сербскую властную элиту: "Поскольку ЕС на сегодняшний день является крупнейшим инвестором, а также торговым и финансовым партнером Белграда, необходимо установить связь между огромным трансфертами ему со стороны Брюсселя и осуществлением Сербией реформ по укреплению независимости судебной системы и свободе СМИ, которые уже в принципе были согласованы".

Как это способно работать, можно наблюдать и внутри Евросоюза на примере Польши и Венгрии, уточняет Брай: "То, чего хотя бы частично возможно добиться при угрозе финансовых санкций с этими двумя членами ЕС, должно еще лучше функционировать с такой страной-кандидатом как Сербия".

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