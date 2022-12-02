Сербия не будет поставлять товары в РФ в обход санкций ЕС

Иностранные компании не смогут экспортировать в РФ товары через Сербию, пообещал президент Вучич. В ноябре он же заявлял, что Белград поддержит европейские санкции против России лишь с "дамокловым мечом над головой".

Сербия отказалась поставлять товары в Россию в обход санкций Европейского Союза. Иностранные компании не смогут экспортировать товары в РФ через Сербию, все попытки реэкспорта будут пресечены, заявил президент Сербии Александар Вучич после переговоров в Белграде с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Оливером Верхели в пятницу, 2 декабря.

"Мы отреагировали на случаи реэкспорта определенных товаров, и наши правоохранительные органы задержали людей из компаний, причастных к обходу санкций против Российской Федерации", - сообщил сербский президент. Представитель ЕС приветствовал это.

Вучич обещал не присоединяться к санкциям против России

В ноябре Вучич заявлял, что Белград поддержит европейские санкции против России лишь с "дамокловым мечом над головой". "Мы не проводим политику санкций по отношению к тем, кто нас защитил в 2015 году, и кто нам помогал в вопросе сохранения территориальной целостности нашей страны. Это наша суть, политика. Мы можем отказаться от этого, в случае если буквально у нас дамоклов меч будет над головой", - сказал тогда сербский президент.

Сербия импортирует весь необходимый ей газ из России, а мажоритарным акционером ее единственной нефтяной компании NIS является "Газпром нефть". В начале ноября газета Financial Times писала, что правительство Сербии изучает возможность ослабить энергетическую зависимость от России и ищет замену российским поставкам. По словам источников издания, Белград намеревался выкупить контрольный пакет акций NIS у "Газпром нефти", но переговоры зашли в тупик.

Между тем 5 декабря начнет действовать нефтяное эмбарго США и ЕС в отношении российской нефти. Оно сделает невозможными поставки топлива из России в Сербию по хорватскому трубопроводу Adria. Из-за этого NIS, возможно, придется прекратить работу. Чтобы избежать этого, Белград обдумывает возможность объединения энергосистем с Венгрией, Болгарией, Румынией и Северной Македонией. "Мы не привыкли к войнам в Европе, но теперь все по-другому. Почти все изменилось. Вот почему мы торопимся", - заявил в этой связи Александар Вучич.

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