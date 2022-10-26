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Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич (фото из архива)
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/M. Klimentyev
ПолитикаСербия

Сербия и санкции против России: без резких движений

Юлия Петровская
52 мин. назад

Одним из ключевых решений нового правительства Сербии может стать введение санкций против России. Президент Вучич будет действовать осторожно, чтобы не рассердить и Москву, и ЕС.

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В Сербии на фоне формирования правительства, завершение которого ожидается на этой неделе, усиливаются споры по поводу возможного присоединения Белграда к санкциям против России. Отсутствие нового кабинета министров после апрельских выборов 2022 года выглядело формальным препятствием для корректировки отношений с Москвой. А именно к этому Брюссель и Вашингтон настойчиво призывают претендующую на вступление в ЕС Сербию, указывая на несогласованность ее внешнеполитического курса с западным.

Власти в Белграде с 2014 года ведут переговоры о вступлении в Евросоюз, при этом Сербия остается единственной страной-кандидатом, которая не присоединилась к санкциям Запада против РФ после ее вторжения в Украину в феврале.

Вучич не клялся не вводить санкции против РФ

Белград не раз заявлял о нежелании вводить санкции, ссылаясь на "нейтралитет", "моральные соображения" и неизбежные экономические потери. Самолеты авиакомпании Air Serbia, в отличие от западных авиакомпаний, по-прежнему летают в пять российских городов, в Сербии реализуются проекты с участием РЖД, "Газпрома", "Газпром нефти" и "Силовых машин". Не прекращаются контакты и на политическом уровне.

Мужчина на митинге в Белграде в поддержку РФ стоит с российским флагом
На митинге в Белграде в поддержку РФ, март 2022 года. В Сербии сильны пророссийские настроенияФото: Darko Vojinovic/AP/dpa/picture alliance

При этом Белград поддержал недавнюю резолюцию ООН, осудившую проведение Россией "референдумов" в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, а в апреле проголосовал за приостановку членства РФ в Совете ООН по правам человека.

20 октября сербский президент Александар Вучич заявил, что никогда не клялся, что не будет вводить санкции против России. "Если для Сербии возникнет экзистенциальная угроза, я обращусь к гражданам и скажу, что мы должны это сделать. Но этот момент еще не наступил", - заверил Вучич сербскую общественность, среди которой сильны симпатии к России.

Увязать эмбарго с диалогом с ЕС

Подобные высказывания представителей Белграда многие аналитики воспринимают как подготовку общественного мнения к скорому решению о введении санкций против РФ. Их масштабы и сроки принятия неизвестны, но наблюдатели в Москве и на Балканах все чаще говорят о "неизбежности" такого шага из-за звучащих в западных столицах требований увязать этот вопрос с продолжением переговоров о вступлении Сербии в ЕС. В октябре с подобным требованием выступил комитет Европарламента по внешней политике.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и президент Сербии Александар Вучич, август 2022 года
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и президент Сербии Александар Вучич, август 2022 годаФото: European Union

Это произошло после публикации отчета Еврокомиссии за 2022 год о переговорах с Сербией, в котором сказано о "значительном падении" уровня согласованности сербской внешней политики с общеевропейской (с 64% до 45%). Столь неблагоприятные оценки, не исключают наблюдатели, могут привести к тому, что в ближайшее время Белграду не удастся открыть новые главы в интеграционном диалоге с ЕС.

Опрошенные DW эксперты полагают, что резких движений президент Вучич все же делать не станет. Он продолжит политику балансирования, стараясь не раздражать своих основных партнеров на Западе и в России. Помимо поставок газа по выгодной цене (около 400 долларов за тысячу кубометров), Сербия рассчитывает на дипломатическую поддержку Кремля в вопросе Косово, чью независимость не признают ни Москва, ни Белград. Исходя из этого, по мнению экспертов, санкции будут вводиться постепенно и подаваться как вынужденная мера.

Незначительные санкции

"Я бы не стал спекулировать о конкретных датах. Но уверен, что позиция станет более жесткой и, не исключено, что будут введены незначительные санкции", - поясняет в беседе с DW директор по исследованиям белградского Центра международной политики и безопасности (ISAC) Fund Игор Новакович. По его словам, автоматической поддержки санкционных мер Евросоюза ждать не стоит, скорее Белград выберет отдельных лиц и организации из соответствующих европейских списков.

НПЗ компании NIS
НПЗ компании NISФото: AP

"Есть и логические объяснения этому. Я не думаю, что Сербия введет санкции против "Газпром нефти", пока ключевая сербская энергетическая компания NIS находится в ее руках", - добавляет Новакович.

NIS - одна из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Европы, ее основные мощности находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Ранее Вучич заявлял, что Белград рассматривает возможность выкупить российские активы, в том числе в компании NIS, если для российского бизнеса будут созданы невозможные условия работы в стране.

Без сроков для санкций

По мнению Новаковича, представители ЕС не устанавливали для Сербии каких-либо сроков введения санкций против РФ. С другой стороны, продолжает он, неопределенность в этом вопросе наносит стране ущерб в долгосрочной перспективе: "Весь процесс интеграции в ЕС может быть поставлен под вопрос, что повлечет серьезные последствия для экономики и безопасности". В то же время, по выражению собеседника, ключевое значение для ЕС и Запада имеет не только создание сильного фронта против России, но и сохранение стабильности на Западных Балканах.

Со своей стороны, политолог Страхиня Суботич из белградского Центра европейской политики напоминает, что "Сербия, начав переговоры о вступлении в ЕС, взяла на себя обязательство согласовать свою внешнюю политику с европейской, и Брюссель имеет право призвать ее следовать этой договоренности". В интервью DW Суботич указал на три негативных последствия, связанных с отказом Белграда присоединиться к санкциям: ухудшение имиджа Сербии на международной арене, фактическая остановка интеграционных переговоров и возможное сокращение помощи со стороны ЕС.

Неизбежное зло?

"Сейчас реально можно говорить о стагнации на переговорах и ущербе имиджу Сербии. В более отдаленной перспективе ЕС может захотеть ввести визовый режим с Сербией, отменить режим свободной торговли, сократить финансовую помощь, закрыть студенческие программы. При этом европейские фирмы - основные инвесторы в Сербии", - продолжает Суботич.

Погранпереход на границе Сербии и Косово
Погранпереход на границе Сербии и КосовоФото: Visar Kryeziu/AP Photo/picture alliance

Сербия, по его словам, постоянно балансирует между Востоком и Западом, но возможности для маневра сокращаются: "По мере усиления изоляции Сербия может послать Евросоюзу сигнал о готовности к сотрудничеству. Но она сделает это осторожно, чтобы не рассердить Москву, поскольку до тех пор пока не урегулирован вопрос о Косово, Россия будет оставаться значительным политическим игроком. Кроме того, она является совладельцем компании NIS, а также страной, которую большинство граждан Сербии считают дружественной".

Поэтому Белград, по оценке политолога, не повернется спиной к России и будет тщательно выбирать слова. Возможное решение о санкциях будет подано как вынужденная мера из-за давления Запада, как компромисс, как необходимое зло, заключил Страхиня Суботич.

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