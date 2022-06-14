 Сербия с ноября лишится поставок российской нефти из-за санкций ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 14.06.2022

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Европа

Сербия с ноября лишится поставок российской нефти из-за санкций ЕС

Президент Сербии Александар Вучич призвал сограждан готовиться к трудной зиме из-за дефицита энергоносителей, вызванного европейскими санкциями против России.

Президент Сербии Александар Вучич

Александар Вучич, фото из архива

Сербия с 1 ноября нынешнего года лишится поставок российской нефти из-за эмбарго Евросоюза, сообщил президент страны Александар Вучич во вторник, 14 июня. "Страна готовится к суровой зиме, но намерена обеспечить все необходимое, хотя ежедневно появляется с десяток новых проблем, в частности, следует иметь в виду, что с ноября мы более не сможем получать российскую нефть", - цитирует Вучича сербский телерадиоканал РТС.

По словам сербского президента, только община Обреновац рядом с Белградом ежедневно потребляет 350 тонн мазута, а зимой этот показатель увеличится в семь раз. "Нам необходимо обеспечить себя мазутом, но у нефтяной компании NIS нет достаточного количества, мы импортируем 20 тысяч тонн мазута, но на всю зиму потребуется 120 тысяч тонн", - сказал Вучич, уточнив, что топливо планируют завозить баржами из Румынии.

Кроме того, зимой Сербии потребуется до 100 тысяч тонн угля, в то время как реальная добыча составляет 80 тысяч тонн, рассказал Александар Вучич. По его словам, не исчезнут и проблемы с обеспечением страны газом. "Все хотят, чтобы в их квартире было тепло, чтобы можно было ходить в шортах и майке. Никто не хочет носить свитер зимой в квартире, но никто не спрашивает, как мы запасемся достаточным количеством газа, как мы обеспечим 2,7 млн кубометров газа в сутки, и это только для газовых электростанций в Нови-Саде, Панчево и Зренянине", - заявил сербский президент.

Оператор нефтепроводной системы Хорватии JANAF 6 мая сообщил, что из-за санкций Евросоюза приостановил прокачку нефти сербской компании NIS, которая входит в "Газпром нефть", по нефтепроводу "Адрия". Баррель иракской нефти, которая может стать альтернативой, обойдется стране на 31 долларов дороже, указывал Вучич. "Из-за санкций против российской нефти из карманов граждан Сербии украли 600 млн долларов. Мы находимся в трудном положении", - говорил он.

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    Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман


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