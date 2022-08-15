 Москва-Белград. Как живут эмигранты из России в Сербии | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 16.08.2022

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Европа

Москва-Белград. Как живут эмигранты из России в Сербии

Белград дружественен по отношению к Москве, и многие сербы поддерживают российскую политику. После начала войны РФ против Украины десятки тысяч россиян эмигрировали в Сербию.

Участники встречи Open Mic в Белграде

Участники встречи Open Mic в Белграде

Центр Krov находится в маленькой квартирке на самом верхнем этаже под крышей в одном из обычных жилых домов в центре Белграда. Эта квартира напоминает пивной бар середины 70-х где-нибудь в Западной Германии. Обычно здесь встречаются активисты, представляющие различные культурные инициативы сербской столицы. Сегодня около 30 женщин и мужчин сидят на складных стульях перед импровизированной сценой. Здесь говорят по-русски. И кто хочет, может подойти к микрофону и что-то спеть.

"Мы должны были уехать из России" 

"Я приехал сюда из Москвы в апреле. С билетом в один конец, моими сотрудниками и моей кошкой", - рассказывает DW Илья Пинскер, организатор таких встреч, которые называются Open Mic. Вместе с друзьями-актерами Илья открыл в Белграде звукозаписывающую студию, в которой производится различная аудиопродукция: от саундтреков до рекламы. "С момента нападения РФ на Украину 24 февраля ситуация в России становилась все более невыносимой. Мы должны были оттуда уехать", - рассказывает Илья.  

Предприниматель из Москвы Илья Пинскер

Илья Пинскер

Сразу после вторжения РФ в Украину Илья, находясь в Москве, вместе со своими коллегами и друзьями начал в Telegram и других мессенджерах поддерживать украинцев. "Одной девушке мы в чате рассказывали, как управлять автомобилем, чтобы она могла вывезти свою семью из зоны военных действий. У ее матери были панические атаки и она не могла сесть за руль", - рассказывает Илья. Такого рода действия в путинской России считаются предательством, а предателям грозят большие тюремные сроки.  

Тем не менее у Ильи никогда не возникало мысли ничего не делать против этой войны. "Этот конфликт очень-очень близок мне, - рассказывает он. - Многие из моих друзей и коллег родом из Украины, их родственники живут там, у некоторых есть украинские паспорта. Я должен как-то помочь этим людям". Но уже после нескольких недель было понятно, что такая активность слишком рискованна в России. "Страх, что в наши двери постучат и за нами придут, с каждым днем нарастал. Режим становился все агрессивнее с момента аннексии Крыма, с 2014 года. Понятно, что сейчас, когда Путин ведет войну, будет еще хуже", - говорит Илья. 

В Сербии россиянам открывают счета и регистрируют фирмы 

Но почему россияне едут именно в Сербию? Правительство в Белграде хотя и осудило войну РФ против Украины, но санкции против российского режима Сербия не поддержала. Большая часть сербского общества чувствует свою связь с Россией - через похожий язык, через общую православную религию, поэтому путинскую войну открыто поддерживают на Западных Балканах не только правые радикалы.

Активистка Катя Хазина

Катя Хазина

Несмотря на это, по некоторым оценкам, с конца февраля от 30 до 50 тысяч российских граждан переехали в Сербию. Официальных данных нет, но точно известно, что с начала войны против Украины десятки тысяч россиян открыли в Сербии банковские счета. Более 1000 фирм, чьи владельцы имеют российские паспорта, были зарегистрированы в Торгово-промышленной палате Сербии, большинство в IT-секторе. 

"Я решила уехать в Сербию, потому что это одна из немногих стран, куда обладатели российских паспортов могли и все еще могут въехать без виз", - рассказывает Катя Хазина. "Но в независимости от этого, конечно, шизофренично то, что я - противница Путина, оказалась в стране, в которой так много людей, поддерживающих его режим, - говорит 34-летняя москвичка.  - Но я могу это выдержать, потому что знаю, как это несравнимо с тем, что должны пережить люди, которые бегут от войны в Украине".

В России Катя работала в феминистском издательстве. Несколько лет она активно выступала против режима Путина. В Белграде активистка присоединилась к НКО "Женщины в черном", которое в 1990-х годах протестовало против войны в Югославии, а с конца февраля этого года - против российской агрессии в Украине. Но и сербские сторонники Путина регулярно выходят на демонстрации - в поддержку войны против Украины и за победу Путина.

"Отношения сербов к России очень странное" 

"Отношения сербов к России очень странное, - говорит Катя. - Фактически только немногие учат в Сербии русский язык, почти никто не был в России. Многие сербы не знают, какие предрассудки существуют у русских по отношению к ним. Что они, например, очень медленные в доставке еды, что уровень жизни у них очень низкий". Любовь сербов к России обусловлена тем, что "они ничего о России не знают, ни о репрессиях, ни о жестокости, как против Украины, так против оппонентов режима, ни о массивной пропаганде".

Граффити в Белграде с изображением Владимира Путина

Граффити в Белграде с изображением Владимира Путина

О своих земляках в Белграде Катя не очень высокого мнения. "На наши демонстрации приходят регулярно от 50 до 100 человек из десятков тысяч россиян, живущих в Белграде, - говорит она разочарованно. - Большая часть из них уехала в Сербию, потому что дома больше не работают Spotify und Netflix. Среди них очень много людей, далеких от политики".

Группа в Facebook под названием "Русские, украинцы, белорусы и сербы вместе против войны" насчитывает всего 3624 члена. "Но это ничего не значит, - уверен Петер Никитин. - Большая часть участников нашей группы - сербы или выходцы из других балканских стран. Цель этой группы - информировать сербское общество о войне против Украины, в которой участвуют россияне". "Контрпропаганда" - так обозначает Никитин задачу группы.

Что вызывает недовольство сербов

Информация о России и россиянах сербам необходима, ведь, кроме широко распространенной симпатии ко всему русскому в Сербии можно встретить и тех, кто категорически отвергает все, что связано с бывшим СССР.  Официант из ресторана Mala Slavija признается, что "одинаково ненавидит и русских, и украинцев": "Они невоспитанные и думают, что им все позволено, потому что у них есть деньги". В то, что в Сербии есть выходцы из постсоветских стран, которые ведут себя иначе, он не верит.    

Многих сербов раздражает то, что люди, недавно приехавшие из России, усложняют ситуацию на рынке недвижимости. В Сербии выбор жилья небольшой. В основном сербы после окончания эпохи социализма приобрели скромную недвижимость, в которой и живут. Еще до войны в Украине в Сербии трудно было найти жилье по доступным ценам.  

"Русские оккупируют Белград?" - задала провокационный вопрос в апреле 2022 года бульварная газета Blic. - Русские покупают квартиры и загородные дома и не смотрят на цену". А торговцы недвижимостью уверяют, что цены на аренду жилья в столице Сербии с момента начала войны в Украине выросли вдвое.

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    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

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  • Александра из Киева

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Ее воспоминания: "15 марта я решила, что надо уезжать. Рядом подорвали метро. Я проснулась от того, что стены трясутся. В 7 утра я вышла и домой больше не возвращалась. 23 марта села на поезд во Львов. Ночевала у подруги. 26 марта Львов бомбили. Я сидела в подвале и думала: "Боже, дай дожить до завтра". Во Львове узнала, что волонтер возит до Богумина. Из Чехии уехала в Германию".

  • Александра из Киева

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

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  • Александра из Украины

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

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  • Александра из Украины

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    "В Германии все помогают. Волонтеры дали одежду, есть гуманитарная помощь, еда, ежемесячная социальная помощь. Для меня главная проблема - незнание немецкого языка. Во всех ведомствах без немецкого тяжело. Если бы я знала язык, я бы уже работала. У меня только украинский, русский, английский. Непонятно, надолго ли я тут", - говорит женщина в интервью DW.

  • Елена

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

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  • Елена

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    О первых двух неделях: "В самом поселке российских военных не было. Но рядом Буча, Макаров, Бородянка… Там уже обстрелы были страшные. Со всех сторон были русские или украинские военные, и они через нас перестреливались. Я решила, что лучше соберу чемоданы и уеду. Остаться - всем рисковать. Не только жизнями, но и здоровьем моим и детей. Могут искалечить, могут изнасиловать".

  • Дети Елены

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Елену с детьми вывезла незнакомая семейная пара на своей машине. "Слышали, что могут быть российские блокпосты: если не понравится машина, может начаться обстрел. Состояние - комок нервов. Не знала, как посадить детей. Внутри на заднем сидении к дверям машины поставили рюкзаки, хотя понимали, что от пуль это не спасет. Выехали, слава богу, тихо. На дорогах лежали трупы в украинской военной форме".

  • Отъезд из Украины

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    "Я перешла границу у Пшемысля. Нас отвезли в лагерь для беженцев. В Польше принимали очень хорошо. В лагере были волонтеры из разных стран. Обычные люди на своих машинах. Нашла переводчика, он познакомил меня с ребятами из Германии. Пауль и Тим - из Кельна. Я решила ехать в Германию". На фото: очереди за гуманитарной помощью в Киевской области.

  • Елена

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Елена считает, что ей очень повезло. "Раньше никогда не была здесь, но это была единственная страна, куда я хотела. Пауль и Тим помогли мне найти жилье. Здесь я чувствую себя хорошо и спокойно. Думаю, что мы останемся в Германии. Дети пошли в немецкую школу, учат язык, я тоже. Мы уже два раза уезжали от войны, хочу, чтобы мои дети выросли в спокойной обстановке", - говорит женщина в интервью DW.

  • Татьяна

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Татьяна уехала из Харькова 5 марта. Сейчас живет в Бонне. В Украине она провела с ребенком три недели под обстрелами. "Моя 10-летняя дочка была очень напугана, часто плакала и все время спрашивала: "Мама, я же здесь не умру?". Уезжать было страшно, но смотреть на ребенка в таком состоянии сил больше не было", - рассказывает женщина.

  • Татьяна в убежище

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    О своем отъезде: "До Львова мы добрались за 5 дней, оттуда - в Польшу. Польские пограничники улыбались, постоянно говорили, что мы теперь в безопасности, помогали нести сумки. Волонтеры встретили нас с игрушками для детей, горячей едой и целыми мешками предметов первой необходимости, объясняли маршруты до Германии". На фото: дочь Татьяны в бомбоубежище.

  • Татьяна

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Из Польшы Татьяна с дочерью отправилась в Германию: "Мы поехали с большим чемоданом и несколькими сумками. В Берлине на вокзале мы ненадолго зашли в магазин и оставили чемодан на платформе. Когда вернулись, его уже не было. В Бонн мы прибыли 11 марта. Нас с дочкой бесплатно поселили в небольшой комнате в отеле".

  • Татьяна

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Татьяна благодарна Германии и другим европейским странам за помощь: "Хотя я нахожусь в безопасности, сердце мое осталось в Харькове, с родными и близкими мне людьми. Каждый вечер я читаю новости о том, что снова бомбили, что снова кого-то ранили и есть убитые. Каждое утро обзваниваю тех, кто остался, в надежде, что ответят, скажут, что с ними все хорошо".

  • Дочь Татьяны

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Во время съемок дочь Татьяны пряталась под одеялом. "Моя дочь занимается с психологом, у нее психологическая травма. Она спрашивает, не нападет ли Россия на Германию. Недавно мы шли по улице и услышали петарды. Она прижалась ко мне и кричала, что нужно прятаться. Мои доводы на нее не действуют. Когда она остается в номере одна, то нередко прячется в ванной", - рассказывает женщина.

  • Инна из Одессы

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Инна рассказывает, что в Германию она с Ксенией приехала к знакомым, которые предложили временно у них остановиться. Дети доучиваются в своих украинских школах в режиме онлайн. Женщины благодарны всем, кто оказывал им помощь жильем и вещами.

  • Ксения и Инна

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Ксения и Инна уехали из Одессы. "Мы живем в неведении, не знаем, что дальше будет. Мы прекрасно понимаем, что нам придется восстанавливать свою страну. Понятно, что долгое время не будет работы, пострадала экономика, к этому все украинцы готовы. Но если бы какие-то сроки были, а так получается, что никто не понимает, что дальше делать, это самое сложное", - говорят они.

  • Ксения и ее семья

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    В интервью DW Ксения вспоминает: "24 февраля пролетело над нашим домом. Скорее всего, сбивали ракеты. Мы до сих пор боимся этих звуков. Дети могут их забыть, но мы никогда не забудем. В городе началась паника. В магазинах люди все сметали, на заправках - очереди. Я позвонила куме. Мы побежали покупать продукты, памперсы. Спали все у нас дома в коридоре на полу. На машине выехали в Приднестровье".

  • Рюкзак и сумка Инны

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    В Приднестровье Ксения и ее кума Инна прожили две недели. "Из-за того, что Приднестровье слишком пророссийское, мужья сказали нам уезжать оттуда, - говорит Инна. - По дороге сломалась машина, ночевали в Румынии, Венгрии, в Австрии. В Вене волонтеры на вокзале помогли с бесплатными билетами. Из Вены мы уже на поезде ехали в Германию". На фото: сумки, с которыми Инна и ее сын приехали в Германию.

  • Инна

    Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

    Инне (на фото) хочется вернуться в Одессу. Ксения добавляет: "Страшно, хочется домой, мы здесь гости, а ехать нельзя, муж категорически не разрешает. Я была пару раз на грани, когда хотелось просто вернуться, несмотря на войну. Я никогда не выезжала из своего города. Если бы муж был бы со мной, я бы, возможно, по-другому себя чувствовала. Он дома, патрулирует нашу улицу".  

    Автор: Дарина Мелетина


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