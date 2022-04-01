Война в Украине: пойдет ли Белград на разрыв с Москвой?

Сербия уже много лет считается тесным союзником России. Кроме того, эта западно-балканская страна имеет отличные отношения с Китаем, который выделил ей огромные кредиты на развитие инфраструктуры, прежде всего строительство железных дорог, новых улиц и электростанций. При всем этом Сербия еще и кандидат на вступление в ЕС. На Западе эту политику нескольких альянсов называют "сидением на двух стульях", и Сербия начала ее проводить не со вчерашнего дня.

Бывший президент страны, а ныне оппозиционный политик Борис Тадич называл свой внешнеполитический курс "основанным на четырех столпах". Под руководством Тадича (с 2004 по 2012 годы) Сербия делала ставку не только на Россию, Китай и ЕС, но и на США как четвертого партнера. Эта максима, часто критикуемая Брюсселем и Берлином как "политика раскачивания на качелях", возможно, скоро перестанет существовать. На фоне войны в Украине Сербия переживает переломный момент, и правительству в Белграде предстоит решить, на чью сторону страна встанет в будущем.

Новый тон сербских СМИ

До недавнего времени сербские бульварные СМИ, считающиеся рупором правительства, рисовали четкую картину: друзьями были Россия и Китай, зло исходило от Запада. Но на прошлой неделе именно эти СМИ сделали неожиданный разворот.

ЕС - исключительно важный торговый партнер для Сербии

"Мировая политика за наш счет", - гласил заголовок газеты Informer. В свою очередь газета Kurir написала: "Чистый расчет. Путин защищает интересы России (...) и не обращает внимания на позицию Сербии". "Путин забыл о сербах и Косово из-за своей войны", - таков был заголовок газеты Blic, а Srpski Telegraf выразился еще более прямолинейно: "Путин вонзает нож в спину сербов".

Что же случилось? Президент России Владимир Путин обосновывал свои претензии на Крым и восточную часть Украины тем, что Республика Косово была выведена Западом из состава Сербии и впоследствии признана независимым государством. Другими словами: "Вы отрезали Косово от Сербии, а теперь мы делаем то же самое по отношению к Крыму и востоку Украины".

Признаки смены курса

Американские сенаторы после визита к президенту Сербии Александару Вучичу 20 апреля 2022 года сообщили, что тот хочет скорректировать политику своей страны в течение двух месяцев. В свою очередь Вучич объявил, что намерен 6 мая выступить с программным обращением к сербскому народу, чтобы подвести итоги и дать новую оценку международной ситуации.

В последние недели давление на Белград постоянно усиливалось. Вашингтон и Брюссель практически ежедневно заявляли, что если Сербия хочет быть частью ЕС, то она должна следовать и внешнеполитической линии Евросоюза. Недавно парламент ЕС подверг резкой критике поставки китайского оружия в Сербию. Белграду не нужна эта зенитно-ракетная система, поскольку географически он окружен только странами НАТО и ЕС, указали в Брюсселе: "Или у страны есть другие планы?"

Наконец, в марте 2022 года министр внутренних дел Александар Вулин, сделавший себе имя как рупор президента Вучича, потребовал, чтобы Сербия прекратила любое дальнейшее сближение с ЕС и стала политически нейтральной. Идея самодостаточного нейтралитета берет исток в югославской истории, связанной с основателем коммунистического государства Иосипом Броз Тито, который вообще-то не пользуется большой популярностью у сербов, и его Движением неприсоединения, выступающим против участия в каких-либо блоках.

Давление на Вучича

Глава сербского государства Вучич считает, что оказался в уязвимом положении из-за существующих в стране социальных проблем, следует из публикаций небольшого числа имеющихся в Серби критичных СМИ. Журналистам кажется необычным, что президент публично распекает своего министра финансов Синише Мали за то, что тот настаивал на введении регистрационных касс на строительных рынках, несмотря на продолжавшиеся несколько дней протесты торговых предприятий.

Сегодня сербскому населению еще предстоит разобраться с повышением цен на продукты питания и горючее. Однако Вучичу уже удалось заручиться поддержкой пенсионеров, которым он пообещал единовременные выплаты.

Сербская экономика под угрозой?

В конце прошлой недели известная белградская газета Novosti, всегда защищавшая Вучича от якобы имеющего гнусные намерения Запада, опубликовала длинную, фундаментальную статью о ситуации в Сербии. Давление со стороны Запада "серьезно угрожает сербской экономике", утверждала газета.

Китайские системы вооружений у сербской армии вызывают недоумение в Брюсселе

Брюссель якобы рассматривает возможность прекращения финансовой помощи, отказа от дальнейших инвестиций и сокращения уже сделанных. Но все может оказаться еще гораздо хуже, рассуждает автор: под угрозой и безвизовые поездки сербов в ЕС, которые возможны с 2009 года. В то же время ЕС может свернуть помощь, направленную на подготовку Сербии к вступлению в Евросоюз, а статус страны-кандидата будет отозван, предрекало издание.

Теория заговора

Novosti вписывает этот угрожающий сценарий в грандиозную теорию заговора: Запад вместе со своими соседями в Боснии и Герцеговине, Черногории и Хорватии действует против президента Вучича. И далее: нынешнее давление на Сербию является продолжением разрушения Югославии и бомбардировок НАТО во время войны в Косово в 1999 году с целью "отдать часть нашей территории албанцам".

Однако в действительности Сербия полностью зависит от Запада: на сегодняшний день Брюссель предоставил стране с населением в 7 миллионов человек четыре миллиарда евро в качестве помощи на развитие. По данным Белграда, 24 000 сербских компаний, в которых работает почти 900 000 человек, живут за счет бизнеса с ЕС, а сербские производители направляют две трети своего экспорта в страны Евросоюза. Критически настроенные наблюдатели в стране считают, что Вучич не станет рисковать разрывом этих прочных связей. Поэтому он отвернется от России и будет четко ориентироваться на Запад.

Томас Брей был на протяжении почти 40 лет иностранным корреспондентом немецкого информагентства dpa. До выхода на пенсию он возглавлял все бюро dpa на Балканах.

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