 Война в Украине: пойдет ли Белград на разрыв с Москвой? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 04.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Война в Украине: пойдет ли Белград на разрыв с Москвой?

После вторжения РФ в Украину тон Белграда в отношениях с Москвой изменился. Возможно, Сербия стоит на пороге больших внешнеполитических перемен.

Футболка с изображением президента России Владимира Путина в магазине в Белграде

Пока футболки с изображением Путина в Белграде - ходовой товар

Сербия уже много лет считается тесным союзником России. Кроме того, эта западно-балканская страна имеет отличные отношения с Китаем, который выделил ей огромные кредиты на развитие инфраструктуры, прежде всего строительство железных дорог, новых улиц и электростанций. При всем этом Сербия еще и кандидат на вступление в ЕС. На Западе эту политику нескольких альянсов называют "сидением на двух стульях", и Сербия начала ее проводить не со вчерашнего дня.

Бывший президент страны, а ныне оппозиционный политик Борис Тадич называл свой внешнеполитический курс "основанным на четырех столпах". Под руководством Тадича (с 2004 по 2012 годы) Сербия делала ставку не только на Россию, Китай и ЕС, но и на США как четвертого партнера. Эта максима, часто критикуемая Брюсселем и Берлином как "политика раскачивания на качелях", возможно, скоро перестанет существовать. На фоне войны в Украине Сербия переживает переломный момент, и правительству в Белграде предстоит решить, на чью сторону страна встанет в будущем.

Новый тон сербских СМИ

До недавнего времени сербские бульварные СМИ, считающиеся рупором правительства, рисовали четкую картину: друзьями были Россия и Китай, зло исходило от Запада. Но на прошлой неделе именно эти СМИ сделали неожиданный разворот.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде, сентябрь 2021 года

ЕС - исключительно важный торговый партнер для Сербии

"Мировая политика за наш счет", - гласил заголовок газеты Informer. В свою очередь газета Kurir написала: "Чистый расчет. Путин защищает интересы России (...) и не обращает внимания на позицию Сербии". "Путин забыл о сербах и Косово из-за своей войны", - таков был заголовок газеты Blic, а Srpski Telegraf выразился еще более прямолинейно: "Путин вонзает нож в спину сербов".

Что же случилось? Президент России Владимир Путин обосновывал свои претензии на Крым и восточную часть Украины тем, что Республика Косово была выведена Западом из состава Сербии и впоследствии признана независимым государством. Другими словами: "Вы отрезали Косово от Сербии, а теперь мы делаем то же самое по отношению к Крыму и востоку Украины".

Признаки смены курса

Американские сенаторы после визита к президенту Сербии Александару Вучичу 20 апреля 2022 года сообщили, что тот хочет скорректировать политику своей страны в течение двух месяцев. В свою очередь Вучич объявил, что намерен 6 мая выступить с программным обращением к сербскому народу, чтобы подвести итоги и дать новую оценку международной ситуации.

В последние недели давление на Белград постоянно усиливалось. Вашингтон и Брюссель практически ежедневно заявляли, что если Сербия хочет быть частью ЕС, то она должна следовать и внешнеполитической линии Евросоюза. Недавно парламент ЕС подверг резкой критике поставки китайского оружия в Сербию. Белграду не нужна эта зенитно-ракетная система, поскольку географически он окружен только странами НАТО и ЕС, указали в Брюсселе: "Или у страны есть другие планы?"

Наконец, в марте 2022 года министр внутренних дел Александар Вулин, сделавший себе имя как рупор президента Вучича, потребовал, чтобы Сербия прекратила любое дальнейшее сближение с ЕС и стала политически нейтральной. Идея самодостаточного нейтралитета берет исток в югославской истории, связанной с основателем коммунистического государства Иосипом Броз Тито, который вообще-то не пользуется большой популярностью у сербов, и его Движением неприсоединения, выступающим против участия в каких-либо блоках.

Давление на Вучича

Глава сербского государства Вучич считает, что оказался в уязвимом положении из-за существующих в стране социальных проблем, следует из публикаций небольшого числа имеющихся в Серби критичных СМИ. Журналистам кажется необычным, что президент публично распекает своего министра финансов Синише Мали за то, что тот настаивал на введении регистрационных касс на строительных рынках, несмотря на продолжавшиеся несколько дней протесты торговых предприятий.

Сегодня сербскому населению еще предстоит разобраться с повышением цен на продукты питания и горючее. Однако Вучичу уже удалось заручиться поддержкой пенсионеров, которым он пообещал единовременные выплаты.

Сербская экономика под угрозой?

В конце прошлой недели известная белградская газета Novosti, всегда защищавшая Вучича от якобы имеющего гнусные намерения Запада, опубликовала длинную, фундаментальную статью о ситуации в Сербии. Давление со стороны Запада "серьезно угрожает сербской экономике", утверждала газета.

Китайские системы ПВО HQ-22 на вооружении Сербии во время учений под Белградом, апрель 2022 года

Китайские системы вооружений у сербской армии вызывают недоумение в Брюсселе

Брюссель якобы рассматривает возможность прекращения финансовой помощи, отказа от дальнейших инвестиций и сокращения уже сделанных. Но все может оказаться еще гораздо хуже, рассуждает автор: под угрозой и безвизовые поездки сербов в ЕС, которые возможны с 2009 года. В то же время ЕС может свернуть помощь, направленную на подготовку Сербии к вступлению в Евросоюз, а статус страны-кандидата будет отозван, предрекало издание.

Теория заговора

Novosti вписывает этот угрожающий сценарий в грандиозную теорию заговора: Запад вместе со своими соседями в Боснии и Герцеговине, Черногории и Хорватии действует против президента Вучича. И далее: нынешнее давление на Сербию является продолжением разрушения Югославии и бомбардировок НАТО во время войны в Косово в 1999 году с целью "отдать часть нашей территории албанцам".

Однако в действительности Сербия полностью зависит от Запада: на сегодняшний день Брюссель предоставил стране с населением в 7 миллионов человек четыре миллиарда евро в качестве помощи на развитие. По данным Белграда, 24 000 сербских компаний, в которых работает почти 900 000 человек, живут за счет бизнеса с ЕС, а сербские производители направляют две трети своего экспорта в страны Евросоюза. Критически настроенные наблюдатели в стране считают, что Вучич не станет рисковать разрывом этих прочных связей. Поэтому он отвернется от России и будет четко ориентироваться на Запад.

Томас Брей был на протяжении почти 40 лет иностранным корреспондентом немецкого информагентства dpa. До выхода на пенсию он возглавлял все бюро dpa на Балканах.

Смотрите также:

  • Запорожье, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Эвакуация из Мариуполя продолжается

    В фотохронике войны в Украине от 2 мая - мирные жители из Мариуполя и близлежащих городов прибывают в Запорожье, разрушенный войной Мариуполь, акции в поддержку Украины в разных странах мира и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Запорожье, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Прибытие в Запорожье

    Более ста мирных жителей, эвакуированных из Мариуполя, прибыли в Запорожье. Среди них - гражданские лица, эвакуированные с "Азовстали", а также те, кто сумел выбраться из осажденного города на личном транспорте.

  • Запорожье, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Эвакуация на собственном транспорте

    1 мая Россия сообщила об эвакуации из Мариуполя 80 человек в Донецкую область. На следующий день в Минобороны РФ указали, что из этой группы остаться в так называемой "ДНР" пожелали 11 человек. Остальные уехали в направлении Запорожья, на подконтрольную Киеву территорию.

  • Запорожье, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Долгожданная встреча

    Григорий обнимает свою жену Оксану. Они смогли увидеться вновь 2 мая, в пункте для размещения временно перемещенных граждан в Запорожье.

  • Запорожье, 3 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Папа снова вместе с сыном

    А на этом фото украинец Андрей Федоров прижимает к груди своего сына Макара. Ранее Макар уехал из Мариуполя вместе с мамой Дарьей. В Запорожье семье наконец удалось воссоединиться.

  • Запорожье, 3 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Наконец-то в безопасности

    Эвакуируясь из районов боевых действий, люди берут с собой лишь самое необходимое. Однако оставить на произвол судьбы домашних питомцев готовы не многие.

  • Запорожье, 3 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Верный спутник

    Вот и этому четвероногому члену семьи повезло: в пострадавшей от войны легковушке его хозяев место нашлось и для него.

  • Запорожье, 3 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Когда дети снова могут улыбаться

    Эти подростки, прибывшие в Запорожье из города Токмак, коротают время в ожидании сопровождающих их взрослых. Лучи весеннего солнца на их лицах и мирное небо над головой - достаточный повод, чтобы снова начать улыбаться.

  • Запорожье, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Добрались!

    А этот малыш с перепачканными дорожной пылью руками играет за рулем пострадавшего от войны автомобиля. По данным генерального прокурора Украины, с начала российского вторжения в стране погибли 220 детей и более 406 получили ранения. Больше всего детей пострадали в Донецкой и Киевской областях: 139 и 115 соответственно.

  • Мариуполь, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Одна из школ Мариуполя

    Снаряды от ручного противотанкового гранатомета лежат на полу одной из мариупольских школ, разрушенных в ходе войны.

  • Харьковская область, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Эвакуация из Харьковской области

    Эти девочки и пожилая женщина также находятся в опасности. После освобождения от оккупантов их деревни, расположенной в Харьковской области, им предстоит эвакуация.

  • Харьковская область, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Буква Z

    Этот страшный снимок тоже был сделан на окраине Харькова. Трупы четырех солдат - судя по всему, российских военнослужащих, выложены в форме буквы Z, ставшей символом войны России против Украины. По словам репортера агентства AP, предместья города напоминают сегодня "морг на открытом воздухе", где человеческие тела остаются неубранными в течение недель.

  • Мариуполь, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Разрушено все

    Этот житель Мариуполя указывает на многоквартирный дом, разрушенный в ходе боевых действий. Еще в марте заместитель мэра города Сергей Орлов рассказал в одном из интервью, что в Мариуполе не осталось ни одного здания без повреждений. По его оценке, в результате российского вторжения было разрушено 90% города.

  • Мариуполь, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Дыхание весны

    И у этих женщин за спиной разрушенные жилые дома Мариуполя. Однако в их руках весенние цветы - символ новой жизни.

  • Мюнхен, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    В знак солидарности с Украиной

    Между тем по всему миру продолжаются акции солидарности с народом Украины. Вечером 2 мая телебашня Мюнхена была подсвечена желто-голубыми цветами.

  • Лондон, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    С Украиной в сердце

    Некоторые участники благотворительного забега Vitality на 10 км в Лондоне решили выразить свою поддержку Украине, взяв с собой желто-голубые ленточки и украинские флаги и раскрасив свое лицо желто-голубыми цветами.

  • Прага, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    За Украину и против российского газа

    А эти участники движения Fridays for Future в Праге решили выразить свою солидарность Украиной, выйдя к зданию правительства Чехии с плакатами, на которых можно прочитать: "Российский газ - дерьмо".

  • Барселона, 2 мая 2022 года

    Война в Украине - 03.05.2022

    Надежда на мир

    Итальянский урбанистический художник Сальваторе Бенинтенде, известный также под псевдонимом TVBoy, нанес это граффити на стены одного из зданий Барселоны. Тем самым он хотел выразить надежду на то, что небо над Украиной скоро снова станет мирным.

    Автор: Александра Иванова


Смотреть видео 63:39

Путина лишают миллиардов: Европа отказывается от российской нефти. DW Новости (02.05.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

На что готовы пойти немцы, чтобы наказать Путина за войну в Украине? (29.04.2022)  

Берлин призывает ЕС ввести нефтяное эмбарго против РФ (02.05.2022)  

Также по теме

Annalena Baerbock (Bündnis90/Die Grünen), Außenministerin, sitzt gegenüber von Aleksander Vucic, Präsident der Republik Serbien, im Präsidentenpalast. Baerbock wirbt vor dem Hintergrund des russischen Kriegs in der Ukraine darum, dass sich der Westbalkan weiter in Richtung Europa orientiert. +++ dpa-Bildfunk +++

Война в Украине. На чьей стороне Сербия и чего требует ЕС? 01.04.2022

Война РФ против Украины отразится и на предстоящих парламентских и президентских выборах в Сербии. Каким бы ни был их исход, Белграду придется занять четкую позицию, от которой зависит будущее страны в ЕС.

Реклама