Война в Украине. На чьей стороне Сербия и чего требует ЕС?

После того, как к власти в Германии в 2021 году пришла новая правительственная коалиция из социал-демократов, "зеленых" и либералов, регион Западных Балкан стал одним из приоритетов международной политики ФРГ. Первым сигналом, демонстрирующим это является назначение политика из партии "зеленых" Мануэля Саррацина (Manuel Sarrazin) специальным уполномоченным федерального правительства по Западным Балканам.

С момента начала войны России против Украины правительство Германии еще более активно занялось Балканами. В Берлине опасаются, что российская агрессия может спровоцировать замороженные конфликты в этой части Юго-Восточной Европы. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в начале марта 2022 года посетила с визитом Боснию и Герцеговину, Косово и Сербию, чтобы продемонстрировать, что ЕС со всей серьезностью намерен обсуждать прием этих стран в свои ряды. Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) на пресс-конференции 28 марта подчеркнул, что переговоры с Северной Македонией и Албанией по этому вопросу должны начаться "так скоро, насколько возможно".

Выборы в Сербии на фоне войны в Украине

В то время, как ФРГ активно занимается регионом Западных Балкан, 3 апреля в Сербии пройдут парламентские и президентские выборы. Чего стоит от них ожидать? С этим вопросом DW обратилась к депутатам бундестага, участвующим в выработке балканской политики Берлина.

Адис Ахметович

По мнению Адиса Ахметовича, депутата бундестага от партии СДПГ, хорошо, что сербская оппозиция не будет бойкотировать выборы, как это было в 2020 году: "По итогам последних выборов отсутствуют все основополагающие механизмы парламентской демократии, при помощи которых оппозиция в парламенте контролирует работу правительства".

"Мы станем свидетелями формирования новой балканской политики, в которой каждая из этих стран будет играть свою собственную роль", - говорит Ахметович. Касаясь прогнозов, согласно которым нынешний президент Сербии Александар Вучич и после выборов останется во главе страны, Ахметович полагает, что в любом случае Вучич уже не будет иметь того особого статуса. каким он был наделен во время правления канцлера Меркель.

"Я считаю важным, что мы будем рассматривать все шесть стран Западных Балкан на равных", - говорит Ахметович. Прежняя ситуация, когда все намерения и усилия направлены на одну центральную фигуру на Западных Балканах, которая станет там гарантом стабильности, теперь не в интересах ЕС. Вместо этого "теперь каждый глава государства и правительства этих стран играет свою роль, когда речь идет о стабильности в регионе - при Меркель это было несколько иначе".

Белград по-прежнему играет важную роль на Западных Балканах, особенно учитывая ситуацию в Косово, Черногории и Боснии и Герцеговине . "Сербия должна обеспечить стабильность, и показать, что не от нее исходит фактор нестабильности - ведь все конфликты в странах этого региона так или иначе связаны с Сербией" , считает Ахметович.

Антон Хофрайтер

Сербия должна занять четкую позицию

Германия долгое время молча соглашалась с тем, как Белград балансировал между Москвой и Брюсселем, но российское вторжение в Украину должно полностью поменять картину. "Мы ожидаем от Сербии четкой позиции в международной политике. Белграду должно быть понятно, что невозможно сидеть на двух стульях. Сейчас время не компромиссов, а время четкой позиции", - говорит депутат бундестага от партии социал-демократов Адис Ахметович.

Похожего мнения придерживается и политик из партии "зеленых" Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter). Глава комитета европейской политики в бундестаге отмечает, что в стремлении к членству в ЕС у Сербии "сложный путь": "Сербии срочно необходимо вернуться к демократии и правовому государству. К этому относится и полное осуждение российской агрессии против Украины, и координация действий с европейскими партнерами".

Рената Альт (Renata Alt), депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) и глава комитета бундестага по правам человека придерживается такого же мнения. "Маневрирование Вучича между Востоком и Западом является следствием его нежелания присоединиться к санкциям против России. ЕС должен сделать серьезные выводы", - говорит Альт в интервью DW. Она полагает, что война в Украине так или иначе отразится на выборах в Сербии: "Нападение России на Украину отодвинуло на второй план такие темы избирательной кампании, как экология и коррупция".

Владимир Путин и Александар Вучич, январь 2019 года

"Сербские политики не могут игнорировать войну в Украине"

Требования представителей немецкой правящей коалиции к Сербии - в пользу Брюсселя или в пользу Москвы - разделяет и находящаяся ныне в оппозиции партия христианских демократов. "Российское нападение на Украину стало меткой, указывающей на то, что времена изменились, и сербские политики не могут это игнорировать", - считает Юрген Хардт (Jürgen Hardt), депутат бундестага и эксперт по вопросам международной политики фракции христианских демократов. Если Сербия всерьез намерена стать членом ЕС, она должна отвернуться от Путина и присоединиться к санкциям ЕС против РФ, подчеркивает он.

"Сербский народ заслужил того, чтобы стать частью ЕС и создавать со всеми вместе мирное совместное благополучное будущее Европы", - говорит Хардт. У Сербии есть необходимый потенциал стать основой европейского будущего Западных Балкан. "Но для этого политики должны оставить призраков прошлого и смело смотреть в будущее", - отметил депутат в интервью DW.

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