Жозеп Боррель обеспокоен действиями боснийских сербов в БиГ

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По словам главы дипломатии Евросоюза Борреля, ЕС никогда "не согласится с распадом" Боснии и Герцеговины, ситуация с боснийскими сербами будет обсуждаться Советом ЕС 21 февраля.
Политическая ситуация в Боснии и Герцеговине (БиГ), где депутаты Народной скупщины (парламента) Республики Сербской (РС) в декабре проголосовали за ее выход из состава боснийских вооруженных сил, судебной и налоговой систем, "тревожна как никогда". Об этом в воскресенье, 20 февраля, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Ситуация в Боснии тревожна как никогда, она никогда не была легкой", но текущие тенденции "действительно очень беспокоят", подчеркнул глава европейской дипломатии.
Боррель призвал политических лидеров в БиГ "не допустить распада страны", рекомендовав им в скорейшем порядке провести необходимые конституционные и избирательные реформы. "Мы не согласимся с распадом и дезинтеграцией Боснии", - сказал он, отметив, что этот вопрос будет обсуждаться Советом ЕС по иностранным делам на уровне глав МИД 21 февраля.
Милорад Додик, лидер правящей коалиции Республики Сербской, в последнее время неоднократно угрожал ее выходом из состава Боснии и Герцеговины. В частности, в конце декабря он заявил, что власти РС ускорят этот процесс, и настаивал на принятии новых законов, нацеленных на то, чтобы судебная власть центрального правительства больше не действовала на территории сербской полуавтономной республики.
Депутаты Народной скупщины в начале декабря уполномочили региональное правительство в ближайшие 6 месяцев разработать новые законы для армии, налоговой и судебной системы взамен существующих нормативных актов Боснии и Герцеговины. После этого государственная прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело в отношении властей РС за "подрыв конституционного порядка", а Додик расценил решение как политически мотивированное и нацеленное на дестабилизацию республики. В начале января США ввели санкции в отношении Милорада Додика.
После окончания Боснийской войны (1992-1995 годы) Босния и Герцеговина была разделена на две полуавтономные республики: Республику Сербскую и Федерацию БиГ. Сегодня каждая из них имеет собственные правительство и парламент. Одновременно существует и общий орган руководства - президиум БиГ.
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