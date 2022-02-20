Жозеп Боррель обеспокоен действиями боснийских сербов в БиГ

Политическая ситуация в Боснии и Герцеговине (БиГ), где депутаты Народной скупщины (парламента) Республики Сербской (РС) в декабре проголосовали за ее выход из состава боснийских вооруженных сил, судебной и налоговой систем, "тревожна как никогда". Об этом в воскресенье, 20 февраля, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Ситуация в Боснии тревожна как никогда, она никогда не была легкой", но текущие тенденции "действительно очень беспокоят", подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель призвал политических лидеров в БиГ "не допустить распада страны", рекомендовав им в скорейшем порядке провести необходимые конституционные и избирательные реформы. "Мы не согласимся с распадом и дезинтеграцией Боснии", - сказал он, отметив, что этот вопрос будет обсуждаться Советом ЕС по иностранным делам на уровне глав МИД 21 февраля.

Лидер правящей коалиции Республики Сербской угрожает ее выходом из БиГ

Милорад Додик, лидер правящей коалиции Республики Сербской, в последнее время неоднократно угрожал ее выходом из состава Боснии и Герцеговины. В частности, в конце декабря он заявил, что власти РС ускорят этот процесс, и настаивал на принятии новых законов, нацеленных на то, чтобы судебная власть центрального правительства больше не действовала на территории сербской полуавтономной республики.

Депутаты Народной скупщины в начале декабря уполномочили региональное правительство в ближайшие 6 месяцев разработать новые законы для армии, налоговой и судебной системы взамен существующих нормативных актов Боснии и Герцеговины. После этого государственная прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело в отношении властей РС за "подрыв конституционного порядка", а Додик расценил решение как политически мотивированное и нацеленное на дестабилизацию республики. В начале января США ввели санкции в отношении Милорада Додика.

После окончания Боснийской войны (1992-1995 годы) Босния и Герцеговина была разделена на две полуавтономные республики: Республику Сербскую и Федерацию БиГ. Сегодня каждая из них имеет собственные правительство и парламент. Одновременно существует и общий орган руководства - президиум БиГ.

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