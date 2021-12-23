 Боснийские сербы ускорят выход республики из госинститутов Боснии и Герцеговины | Новости из Германии о Европе | DW | 23.12.2021

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Европа

Боснийские сербы ускорят выход республики из госинститутов Боснии и Герцеговины

Новые законы о судебной системе Республики Сербской следует принять в январе 2022 года, заявил Милорад Додик. Ранее региональный парламент отводил на выход из боснийских государственных институтов 6 месяцев.

Лидер правящей коалиции боснийских сербов Милорад Додик в Сараево

Милорад Додик (фото из архива)

Власти Республики Сербской (РС) намерены ускорить ее выход из состава центральных институтов Боснии и Герцеговины (БиГ). Так, новые законы о судебной системе республики должны быть приняты уже в январе 2022 года, заявил лидер правящей коалиции боснийских сербов Милорад Додик в среду, 22 декабря. Таким образом, судебная власть центрального правительства больше не будет действовать на территории сербской полуавтономной республики.

Депутаты Народной скупщины (парламента) РС в начале декабря проголосовали за выход из состава боснийских вооруженных сил, судебной и налоговой системы. Парламентарии уполномочили региональное правительство в ближайшие 6 месяцев разработать новые законы для армии, налоговой и судебной системы взамен существующих нормативных актов Боснии и Герцеговины.

Прокуратура БиГ открыла дело на власти Республики Сербской

Позднее государственная прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело в отношении властей РС за "подрыв конституционного порядка". Додик расценил этот шаг как политически мотивированный и нацеленный на дестабилизацию республики.

После окончания Боснийской войны (1992-1995 годы) Босния и Герцеговина была разделена на две полуавтономные республики: Республику Сербскую и Федерацию БиГ. Сегодня каждая из них имеет собственные правительство и парламент. Одновременно существует и общий орган руководства - президиум БиГ.

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    Автор: Ефим Шуман


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