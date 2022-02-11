 Комментарий: Опасные идеи Милошевича снова интересуют сербов | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 12.02.2022

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Мнения

Комментарий: Опасные идеи Милошевича снова интересуют сербов

20 лет назад начался процесс по делу экс-президента Сербии Слободана Милошевича. Его обвиняли в преступлениях против человечности. Но его идеи вновь небезразличны сербам, пишет Томас Брей.

Слободан Милошевич на скамье подсудимых (фото из архива)

Слободан Милошевич на скамье подсудимых (фото из архива)

Несколько дней назад Момчило Бабич был назначен послом Сербии в России. В 90-е годы прошлого века он входил в окружение семьи Слободана Милошевича. 20 лет назад в Гааге в отношении Милошевича был начат судебный процесс в Международном трибунале по бывшей Югославии.

Милошевича, который много лет руководил Сербией и стал правителем с неограниченными полномочиями, обвиняли в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности. Обвиняемый, чья политика послужила началом кровопролитных войн во время распада многонациональной Югославии, не признал легитимность суда. Еще до того, как был вынесен приговор, Милошевич умер от инфаркта в тюрьме, где провел 4 года.

Попытки реабилитировать Милошевича и его соратников

После революции 2000 года Сербия, спустя долгие годы автократии и войн в Хорватии, Боснии и Герцеговине и Косово, наконец обрела надежду. Первый демократически избранный премьер-министр Зоран Джинджич, который получил высшее образование в Германии и имел хорошие связи с Западом, был гарантом проведения реформ и отстранения от власти бывших элит периода правления Милошевича.

Но в 2003 году Джинджич был убит людьми, возглавлявшими спецподразделение "Красные береты". Имена убийц, которых приговорили к длительным срокам лишения свободы, сейчас вновь оказались на первых полосах газет. Потому что кто-то подал петицию об их досрочном освобождении. 

Томас Брей

Томас Брей

Попытка реабилитировать соратников Милошевича и убийц Джинджича очень хорошо укладывается в нынешнюю общую политическую картину в стране. Идея Милошевича - все сербы должны жить в одном государстве - однажды уже привела к войне и разрушениям. Кровавые конфликты в бывших югославских республиках проводились с одной целью - создания "великой Сербии".

С прошлого года националистическая программа под лозунгом "Сербский мир" снова стала допустимой для обсуждения в приличном обществе. Белград, дескать, должен заботиться о сербах в соседних государствах, чтобы они не чувствовали себя ущемленными. И это должно служить оправданием тому, что Белград хочет вмешиваться в политику в Боснии и Герцеговине, Косово, Хорватии и Черногории. Ведь в каждой из этих стран живут сербы, являясь национальным меньшинством.

Люди Милошевича возвращаются

То, что идеи Милошевича вновь возрождаются, логично. Ведь политики времен Милошевича тоже возвращаются и снова имеют право слова. И прежде всего Александар Вучич, который в Сербии решает все. Во времена Милошевича он работал на пропагандистском канале боснийских сербов и в период с 1998 по 2000 год был министром информации. С тех пор его имя на Западе связывают с попыткой закрыть рот иностранным СМИ. Сегодня в Сербии вновь прибегают к старым рецептам. СМИ находятся на службе у президента Вучича в любое время, когда ему нужно.

Ивица Дачич сменил Милошевича в качестве руководителя Социалистической партии, ранее он был министром иностранных дел и главой правительства. А сегодня - председатель парламента. Милорад Вучелич, с 1992 по 1995 год - генеральный директор государственного пропагандистского канала RTS, сегодня возглавляет крупнейшее бульварное издание Novosti, которое сейчас, как и тогда, пытается доказать, что сербов угнетают соседи и "злой Запад".

В эту картину вписывается и то, что осужденные за военные преступления генерал Владимир Лазаревич и Драган Васильевич снова стали рукопожатными. И на фоне всего этого нынешняя сербская оппозиция и критически настроенные историки не могут прийти к единому мнению  - в Сербии сейчас такая же ситуация как в 90-е или уже гораздо хуже?  

Автор: Томас Брей, много лет был корреспондентом dpa по Юго-Восточной Европе

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Ефим Шуман


 

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