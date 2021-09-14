Меркель подтвердила интерес ФРГ и Евросоюза к балканским странам

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) подтвердила интерес Германии к балканским государствам. "Независимо от того, как пройдут выборы в Германии, в сердце любого нового канцлера найдется место для этого региона", - заявила Меркель во вторник, 14 сентября, в Тиране на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Завершая двухдневную рабочую поездку по региону, Меркель, помимо Рамы, встретилась с главами правительств других пяти балканских государств - Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Республики Северная Македония и Косово. Все эти страны стремятся стать членами Европейского Союза.

Меркель призвала Брюссель сдержать обещание

Одновременно Ангела Меркель выразила разочарование застопорившимся процессом вступления Албании и Северной Македонии в Евросоюз. Переговоры с этими странами должны были начаться еще при председательстве Германии в ЕС в прошлом году, но, к сожалению, нам не удалось сделать это", заявила канцлер.

Она призвала Евросоюз в целом и государства - члены ЕС "сдержать слово". Не может быть, чтобы Евросоюз "по внутриполитическим причинам, возможно, в некоторых странах" просто придумывал новые условия. "Иначе возникнет разочарование, и такое разочарование уже есть", - отметила Ангела Меркель.

Накануне в Белграде глава правительства ФРГ провела переговоры с президентом Сербии Александаром Вучичем, подчеркнув "абсолютную геостратегическую заинтересованность" Германии и ЕС в том, чтобы балканские страны вступили в Евросоюз. Брюссель уже на протяжении многих лет ведет переговоры о вступлении в Евросоюз с Сербией и Черногорией. Албания и Северная Македония официально считаются кандидатами на вступление, Босния и Герцеговина, а также Косово рассматриваются как потенциальные кандидаты.

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