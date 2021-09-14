Меркель подтвердила интерес ФРГ и Евросоюза к балканским странам

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) подтвердила интерес Германии к балканским государствам. "Независимо от того, как пройдут выборы в Германии, в сердце любого нового канцлера найдется место для этого региона", - заявила Меркель во вторник, 14 сентября, в Тиране на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.
Завершая двухдневную рабочую поездку по региону, Меркель, помимо Рамы, встретилась с главами правительств других пяти балканских государств - Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Республики Северная Македония и Косово. Все эти страны стремятся стать членами Европейского Союза.
Меркель призвала Брюссель сдержать обещание
Одновременно Ангела Меркель выразила разочарование застопорившимся процессом вступления Албании и Северной Македонии в Евросоюз. Переговоры с этими странами должны были начаться еще при председательстве Германии в ЕС в прошлом году, но, к сожалению, нам не удалось сделать это", заявила канцлер.
Она призвала Евросоюз в целом и государства - члены ЕС "сдержать слово". Не может быть, чтобы Евросоюз "по внутриполитическим причинам, возможно, в некоторых странах" просто придумывал новые условия. "Иначе возникнет разочарование, и такое разочарование уже есть", - отметила Ангела Меркель.
Накануне в Белграде глава правительства ФРГ провела переговоры с президентом Сербии Александаром Вучичем, подчеркнув "абсолютную геостратегическую заинтересованность" Германии и ЕС в том, чтобы балканские страны вступили в Евросоюз. Брюссель уже на протяжении многих лет ведет переговоры о вступлении в Евросоюз с Сербией и Черногорией. Албания и Северная Македония официально считаются кандидатами на вступление, Босния и Герцеговина, а также Косово рассматриваются как потенциальные кандидаты.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балканский маршрут"
До сих пор основной маршрут беженцев в Западную Европу проходил через балканские страны - Македонию, Сербию и Хорватию. Этот путь оказался окончательно перекрыт в конце февраля, когда македонские пограничники перестали пропускать беженцев, находящихся на территории Греции. В данный момент на границе Греции с Македонией скопилось несколько тысяч мигрантов.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Договор с Турцией: эффективность под вопросом
Договоренность ЕС с Анкарой предусматривает возвращение в Турцию беженцев, которые нелегально добираются до Греции. Однако это не остановит потоки мигрантов, полагают эксперты. Все популярнее становятся альтернативные маршруты - к примеру, через Италию и Албанию.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Италию
Один из альтернативных маршрутов начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. Затем мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. По данным СМИ, стоимость переправы колеблется от 3 до 5 тысяч евро.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Албанию
Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Болгарию
Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Румынию
Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Арктический маршрут"
С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балтийский маршрут"
В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.
Автор: Александра Ёлкина