Почему Болгария хочет помешать вступлению Северной Македонии в ЕС

В декабре 2020 года в Брюсселе должны начаться переговоры о вступлении Северной Македонии в Европейский Союз. Хотя небольшое балканское государство является кандидатом на членство в ЕС еще с 2005 года, его присоединению к Евросоюзу долгое время препятствовал спор с Грецией из-за названия страны.

В Афинах опасались, что государство с названием "Македония" может предъявить территориальные претензии к Греции, в которой есть одноименная провинция. В июне 2018 года Скопье наконец согласился изменить название страны на Северную Македонию, надеясь тем самым положить конец историческим спорам и ликвидировать все препятствия на пути республики в ЕС и НАТО.

"Македонцы - это болгары"

Однако не тут-то было. В то время как НАТО уже приняла Северную Македониюв в свои ряды, переговоры о вступлении балканской страны в Евросоюз теперь угрожает сорвать Болгария, которая является членом ЕС с 2007 года.

В Болгарии считают македонскую идентичность искусственно созданной

В августе София направила своим европейским партнерам шестистраничный меморандум, в котором разъясняется позиция Болгарии по ряду исторических вопросов. В документе болгарские власти призывают руководство Северной Македонии "порвать с идеологическим наследием коммунистической Югославии".

В меморандуме также отмечается, что жители Северной Македонии являются болгарами и говорят на болгарском языке, однако им искусственно навязали македонскую идентичность в то время, когда страна входила в состав бывшей Югославии.

Македонии в действительности не существует?

В этом утверждении, впрочем, нет ничего нового. Болгария официально придерживалась такой позиции с 1950-х годов. Завкафедой истории Юго-Восточной и Восточной Европы Регенсбургсого университета, профессор Ульф Бруннбауэр (Ulf Brunnbauer), считает меморандум попыткой Софии "навязать националистический взгляд на историю и культуру другой страны и ее народа". "Это то же самое, если бы немцы говорили австрийцам, что они на самом деле немцы", - подчеркивает эксперт.

Ульф Бруннбауэр

В Северной Македонии меморандум был воспринят с тревогой. Премьер-министр Северной Македонии Никола Димитров заявил, что язык "не является критерием признания или непризнания в Европе в XXI веке". Право народов на самоопределение нельзя отрицать, указал он.

Как отмечает болгарский социолог Ивайло Дитчев, основной посыл меморандума фактически заключается в том, что "Македонии в действительности не существует". "И когда новая нация упорно не хочет отказываться от своего права на существование, в Болгарии смотрят на это как на акт агрессии", - пишет он в гостевом комментарии для македонской редакции DW.

"Оккупация" или "освобождение"?

Ивайло Дитчев

Во время Второй мировой войны Болгария, выступавшая на стороне Третьего рейха, оккупировала часть югославской территории, которая сегодня является Северной Македонией. В северомакедонских учебниках истории этот период называют "болгарской фашистской оккупацией". Официальная София же, в свою очередь, утверждает, что болгарские войска "освободили" братьев в Северной Македонии.

В декларации, принятой болгарским парламентом в 2019 году, София требует от Северной Македонии прекратить использовать термин "фашистская оккупация" в учебниках истории применительно к Болгарии и стереть подобные выражения с памятников страны.

Непреодолимые разногласия?

Для решения спорных исторических вопросов в 2017 году была сформирована совместная болгарско-северомакедонская комиссия, в которую вошли историки и педагоги из обеих стран. Однако уже в 2019 году ее работа была приостановлена - по официальной версии, из-за выборов в Северной Македонии, а затем и пандемии коронавируса. Неофициальные источники, однако, утверждают, что членам комиссии не удалось продвинуться вперед из-за непреодолимых разногласий по ряду вопросов.

Бойко Борисов

Теперь болгарские власти требуют, чтобы комиссия возобновила работу и представила первые ее результаты. В противном случае Болгария грозится перекрыть Северной Македонии путь в ЕС еще в самом его начале.

Хотя официальная позиция ЕС по поводу разногласий между Болгарией и Македонией пока не обнародована, Германия, которая в данный момент председательствует в Совете ЕС, призвала обе страны решать все двустронние споры в рамках исторической комиссии. Председатель группы северомакедонских экспертов комиссии Драги Георгиев, однако, считает, что это будет непросто. "Болгарский меморандум, в котором отрицается существование современного македонского языка и культуры, не способствует успешной работе комиссии", - отметил Георгиев в беседе с DW.

Пиар-ход или национализм?

Ивайло Дитчев и другие аналитики считают меморандум пиар-ходом болгарских властей во главе с премьер-министром Бойко Борисовым. На фоне неутихающих антиправительственных протестов, участники которых обвиняют Борисова в коррупции, руководство страны пытается переключить внимание общественности на другую тему, полагают эксперты.

Другие наблюдатели, впрочем, не согласны с такой оценкой. Протесты в Болгарии не имеют к историческому спору никакого отношения, пишет в комментарии для DW депутат Европарламента от правящей консервативной партии Болгарии ГЕРБ Андрей Ковачев. Переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз не смогут начаться до тех пор, пока страна-кандидат не выполнит требования члена ЕС Болгарии, подчеркивает Ковачев.

Немецкий историк Ульф Бруннбауэр, в свою очередь, призывает Брюссель и особенно Берлин оказать давление на болгарское правительство. "То, как македонские историки и политики трактуют историю своего народа и своего языка, может раздражать болгарских националистов. Однако это вопрос не имеет абсолютно ничего общего с копенгагенскими или любыми другими критериями, которым должна соотвествовать страна-кандидат на вступление в ЕС", - резюмирует эксперт.

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