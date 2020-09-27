Почему Болгария хочет помешать вступлению Северной Македонии в ЕС

Изменив название страны на Северную Македонию, власти балканской республики надеялись убрать последнее препятствие на своем пути в ЕС. Но теперь этому может помешать спор с Болгарией.
В декабре 2020 года в Брюсселе должны начаться переговоры о вступлении Северной Македонии в Европейский Союз. Хотя небольшое балканское государство является кандидатом на членство в ЕС еще с 2005 года, его присоединению к Евросоюзу долгое время препятствовал спор с Грецией из-за названия страны.
В Афинах опасались, что государство с названием "Македония" может предъявить территориальные претензии к Греции, в которой есть одноименная провинция. В июне 2018 года Скопье наконец согласился изменить название страны на Северную Македонию, надеясь тем самым положить конец историческим спорам и ликвидировать все препятствия на пути республики в ЕС и НАТО.
Однако не тут-то было. В то время как НАТО уже приняла Северную Македониюв в свои ряды, переговоры о вступлении балканской страны в Евросоюз теперь угрожает сорвать Болгария, которая является членом ЕС с 2007 года.
В августе София направила своим европейским партнерам шестистраничный меморандум, в котором разъясняется позиция Болгарии по ряду исторических вопросов. В документе болгарские власти призывают руководство Северной Македонии "порвать с идеологическим наследием коммунистической Югославии".
В меморандуме также отмечается, что жители Северной Македонии являются болгарами и говорят на болгарском языке, однако им искусственно навязали македонскую идентичность в то время, когда страна входила в состав бывшей Югославии.
В этом утверждении, впрочем, нет ничего нового. Болгария официально придерживалась такой позиции с 1950-х годов. Завкафедой истории Юго-Восточной и Восточной Европы Регенсбургсого университета, профессор Ульф Бруннбауэр (Ulf Brunnbauer), считает меморандум попыткой Софии "навязать националистический взгляд на историю и культуру другой страны и ее народа". "Это то же самое, если бы немцы говорили австрийцам, что они на самом деле немцы", - подчеркивает эксперт.
В Северной Македонии меморандум был воспринят с тревогой. Премьер-министр Северной Македонии Никола Димитров заявил, что язык "не является критерием признания или непризнания в Европе в XXI веке". Право народов на самоопределение нельзя отрицать, указал он.
Как отмечает болгарский социолог Ивайло Дитчев, основной посыл меморандума фактически заключается в том, что "Македонии в действительности не существует". "И когда новая нация упорно не хочет отказываться от своего права на существование, в Болгарии смотрят на это как на акт агрессии", - пишет он в гостевом комментарии для македонской редакции DW.
Во время Второй мировой войны Болгария, выступавшая на стороне Третьего рейха, оккупировала часть югославской территории, которая сегодня является Северной Македонией. В северомакедонских учебниках истории этот период называют "болгарской фашистской оккупацией". Официальная София же, в свою очередь, утверждает, что болгарские войска "освободили" братьев в Северной Македонии.
В декларации, принятой болгарским парламентом в 2019 году, София требует от Северной Македонии прекратить использовать термин "фашистская оккупация" в учебниках истории применительно к Болгарии и стереть подобные выражения с памятников страны.
Для решения спорных исторических вопросов в 2017 году была сформирована совместная болгарско-северомакедонская комиссия, в которую вошли историки и педагоги из обеих стран. Однако уже в 2019 году ее работа была приостановлена - по официальной версии, из-за выборов в Северной Македонии, а затем и пандемии коронавируса. Неофициальные источники, однако, утверждают, что членам комиссии не удалось продвинуться вперед из-за непреодолимых разногласий по ряду вопросов.
Теперь болгарские власти требуют, чтобы комиссия возобновила работу и представила первые ее результаты. В противном случае Болгария грозится перекрыть Северной Македонии путь в ЕС еще в самом его начале.
Хотя официальная позиция ЕС по поводу разногласий между Болгарией и Македонией пока не обнародована, Германия, которая в данный момент председательствует в Совете ЕС, призвала обе страны решать все двустронние споры в рамках исторической комиссии. Председатель группы северомакедонских экспертов комиссии Драги Георгиев, однако, считает, что это будет непросто. "Болгарский меморандум, в котором отрицается существование современного македонского языка и культуры, не способствует успешной работе комиссии", - отметил Георгиев в беседе с DW.
Ивайло Дитчев и другие аналитики считают меморандум пиар-ходом болгарских властей во главе с премьер-министром Бойко Борисовым. На фоне неутихающих антиправительственных протестов, участники которых обвиняют Борисова в коррупции, руководство страны пытается переключить внимание общественности на другую тему, полагают эксперты.
Другие наблюдатели, впрочем, не согласны с такой оценкой. Протесты в Болгарии не имеют к историческому спору никакого отношения, пишет в комментарии для DW депутат Европарламента от правящей консервативной партии Болгарии ГЕРБ Андрей Ковачев. Переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз не смогут начаться до тех пор, пока страна-кандидат не выполнит требования члена ЕС Болгарии, подчеркивает Ковачев.
Немецкий историк Ульф Бруннбауэр, в свою очередь, призывает Брюссель и особенно Берлин оказать давление на болгарское правительство. "То, как македонские историки и политики трактуют историю своего народа и своего языка, может раздражать болгарских националистов. Однако это вопрос не имеет абсолютно ничего общего с копенгагенскими или любыми другими критериями, которым должна соотвествовать страна-кандидат на вступление в ЕС", - резюмирует эксперт.
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