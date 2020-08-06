Комментарий: В Болгарии протестуют против государства в государстве

"Я сказал, что я простой человек, что не говорю по-английски, поэтому я их не понимаю, но потом я их перехитрил", - примерно так премьер Болгарии Бойко Борисов рассказывал о переговорах с премьер-министрами других стран-членов ЕС в телефонном разговоре, который нелегально прослушивали. Аутентичность записи он совершенно не оспаривает. Кстати, в оригинале Борисов выражался гораздо резче, используемые им крепкие словечки заставили бы многих покраснеть.

Хороший Борисов, плохой Борисов

Подлинность записи телефонного разговора и то, что в нем действительно участвовал Борисов, пока не доказана. Но все, кто однажды встречался с ним (в том числе и автор этих строк), могут совершенно четко распознать не только его голос, но и его образ мысли, и склонность к манипулятивному поведению. Именно оно все больше превращается в проблему. Причем не только для Болгарии, но и для всего Евросоюза.

Александр Андреев

Согласно данным Transparency International, Болгария уже многие годы считается самой коррумпированной страной в ЕС. В Брюсселе, однако, на это закрывают глаза. "Плохиши" - проблемные для ЕС руководители стран и правительств - сидят в Варшаве и Будапеште, в то время как в Софии правит настоящий европеец и надежный партнер - таков посыл. Но он ложный, и это гораздо больше, чем просто "оптический обман". Борисов всегда играет роль хорошего европейца - в вопросе введения санкций против России, урегулирования миграционного кризиса в ЕС, в разработке единой энергетической политики, в соблюдении критериев бюджетной стабильности и даже в том, что касается пандемии коронавируса.

Но одновременно с этим он выхолостил правовое государство в Болгарии; экономику страны (и прежде всего фонды ЕС) превратил в лавочку самообслуживания для верных товарищей по партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) и сомнительных олигархов; с помощью подставных лиц растоптал свободу слова (Болгария занимает 111-е место в ежегодном рейтинге "Репортеров без границ" стран, где нарушается свобода слова) и, наконец, из демократической политики в стране сделал вульгарное шоу одного актера.

Протесты против теневого государства

Именно поэтому в Болгарии уже месяц не утихают протесты, в которых участвуют тысячи человек. Они сыты по горло. Речь идет не только о бесконечных коррупционных скандалах, в которых замешаны некоторые высокопоставленные функционеры из правящей партии ГЕРБ. И не только о снимках, сделанных тайно в спальне Борисова, где у него на ночном столике лежит пистолет, слитки золота и стопки 500-евровых купюр. И даже не о том, как вульгарно он обходится с президентом, членами парламента и всем болгарским народом.

Речь, прежде всего, об одном: о ползучем установлении на протяжении трех сроков правления Борисова тотального контроля над политикой, экономикой, юстицией и СМИ. За время на посту премьер-министра Борисов создал в Болгарии государство в государстве: c невидимыми центрами влияния и органами юстиции, которые почти полностью контролируются исполнительной властью. Поэтому неудивительно, что демонстранты в Болгарии требуют также отставки генерального прокурора Ивана Гешева - юриста-недоучки и приспешника Борисова, который ставит под вопрос принцип разделения властей и может нелегально проводить обыски в кабинете президента страны.

Отставка и новые выборы - то, чего требуют протестующие. Выполнит ли Борисов их требования, пойдет ли на компромисс или устроит отвлекающий маневр, чтобы дотянуть до очередных парламентских выборов в апреле 2021 года, пока непонятно. Как и то, каким может быть новый болгарский парламент.

Но очевидно одно: ЕС и Европейская народная партия (ЕНР), в которую входит и болгарская ГЕРБ, как и правительство в ФРГ и новый генеральный прокурор ЕС, не должны и дальше закрывать глаза на то, что происходит в Болгарии. Протестующие в Софии, а также многие журналисты и эксперты, знающие Болгарию и живущие в Германии, уже много раз об этом говорили и хочется еще раз это повторить: госпожа Меркель, госпожа фон дер Ляйен, госпожа Кёвеши - хватит защищать Бойко Борисова!

Смотрите также:

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Китай, 176-е место: территория несвободы По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Сирия, 177-е место: под пулями С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Туркмения, 178-е место: мнимая независимость Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena. Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев

