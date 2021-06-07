Лоббисты немецкого бизнеса призвали интегрировать в ЕС балканские страны

Европейскому Союзу необходимо углублять партнерство с государствами Юго-Восточной Европы и западных Балкан, считает Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft). Эта немецкая лоббистская организация в понедельник, 13 сентября, на фоне поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в Сербию и Албанию призвала оживить процесс вступления шести стран региона в Евросоюз.
"Потенциал региона - в его разнообразии. Возобновляемые источники энергии, разработка программного обеспечения и цифровизация, металлообработка, туризм, аграрная промышленность и производство продуктов питания - все это отрасли с огромным потенциалом", - заявил председатель комитета Оливер Хермес (Oliver Hermes).
Он призвал приложить усилия для создания современной трансграничной инфраструктуры, ориентированной на практику системы образования, а также прозрачных административных структур и процессов. "Кроме того, решающим является углубление региональной кооперации и инвестиции, в частности, в создание трансграничных промышленных кластеров", - добавил глава организации.
Объемы торговли с регионом растут
Хермес напомнил, что Словения, Болгария, Румыния и Хорватия уже получают выгоду от членства в ЕС и с момента вступления получили значительное развитие. "Немецкие компании инвестировали в эти четыре страны почти 20 млрд евро и создали более 400 тысяч рабочих мест. Одновременно показатель нашего ежегодного экспорта за прошедшие 10 лет удвоился до 30 млрд евро, что обеспечивает в Германии десятки тысяч рабочих мест", - подчеркнул он.
По словам Хермеса, объемы торговли Германии с десятью странами Юго-Восточной Европы за первые шесть месяцев текущего года возросли на 24 процента до 37 млрд евро и по итогам всего 2021 года могут установить новый рекорд. С учетом этой тенденции Восточный комитет немецкой экономики призывает ускорить процесс евроинтеграции остальных шести государств региона.
"Грустно видеть, что начало переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз, решение о котором принято в 2020 году, затягивается из-за того, что отдельные члены ЕС его блокируют", - указал Хермес, подчеркнув, что тем самым Брюсселю грозит потеря доверия в данном регионе.
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Автор: Ефим Шуман