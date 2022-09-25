  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович (фото из архива)
Никола Селакович (фото из архива)Фото: Kay Nietfeld/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСербия

Сербия не признает результаты "референдумов" в Донбассе

Жан Рофе
1 ч. назад

Признание "референдумов" о присоединении к РФ захваченных украинских территорий противоречит государственным и национальным интересам Сербии, заявил министр иностранных дел Никола Селакович.

https://www.dw.com/ru/serbia-ne-priznaet-rezultaty-referendumov-v-donbasse/a-63232791

Несмотря на хорошие отношения Сербии с Москвой, правительство в Белграде не может принять результаты "референдумов" о вхождении в состав России самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", а также оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом на пресс-конференции в Белграде в воскресенье, 25 сентября, как сообщают местные СМИ, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович.

По его словам, признание результатов этих фиктивных "референдумов" полностью бы противоречило государственным и национальным интересам Сербии и было бы "противоположно национальной политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу неизменности границ".

Вучич: Какова разница между суверенитетом Украины и Сербии?

Селакович провел параллель между российским вторжением в Украину и ситуацией с Косово. На это также ранее указал президент Сербии Александар Вучич. Выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, он заявил, что Белград поддерживает территориальную целостность всех государств - членов ООН, включая Украину.

"Я хотел бы задать вопрос лидерам многих стран, ответьте, какова разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и Сербии? Во втором случае было серьезное вопиющее нарушение, а вы международно признали это и придали легитимность, по крайней мере некоторые из вас", – сказал Вучич.

"Референдумы" на оккупированных РФ территориях Украины

"Референдумы" на оккупированных Россией территориях Украины начались 23 сентября. "Избирательные участки" открылись в так называемых "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях. "Голосование" продлится до 27 сентября. В первый же день "референдумов" в соцсетях стали появляться видео с вооруженными людьми, которые обходят квартиры для надомного "голосования".

В "ДНР" и "ЛНР" на "голосование" вынесли вопрос, поддерживают ли местные жители "вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ". В оккупированных Запорожской и Херсонской областях в бюллетенях указан вопрос: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?".

США, страны Евросоюза и НАТО неоднократно подчеркивали, что "референдумы" - это посягательства России на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины и никто не признает "никакие притязания России на никакие якобы аннексированные территории". Киев потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и привлечь Россию к ответственности за "попытки изменить международно признанные границы Украины".

Смотрите также:

Эксперты о мобилизации: "Это признак слабости Путина"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Дмитрий Гудков: "Путин на стороне партии войны, но при этом он трус" (21.09.2022)

Дмитрий Гудков: "Путин на стороне партии войны, но при этом он трус" (21.09.2022)

Путин - трус и поэтому не вводит массовую мобилизацию, сказал оппозиционный политик Дмитрий Гудков в интервью DW. Он считает, что своим высказыванием Алла Пугачева поставила точку в дискуссии о том, кто иноагент, а кто патриот, а тот факт, что петиция муниципальных депутатов об отставке Путина вызвала резонанс, говорит о том, что в обществе есть запрос на смену власти.
Политика
21 сентября 2022 г.
15:21 мин.
external

Что происходило в украинских деревнях под Харьковом, оккупированных РФ (19.09.2022)

Что происходило в украинских деревнях под Харьковом, оккупированных РФ (19.09.2022)

После начала контрнаступления Украины приграничные с Россией населенные пункты подвергаются постоянным обстрелам. Корреспондент DW отправился на недавно освобожденные от российской оккупации территории недалеко от Харькова, где он встретился с людьми, которые продолжают выживать под обстрелами.
Конфликты
19 сентября 2022 г.
03:04 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Пробка на границе России и Грузии

СМИ: Мужчинам после "референдумов" ограничат выезд из РФ

Конфликты
6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер

В ФРГ составили "реестр" лоббистов "Газпрома" помимо Шрёдера

В ФРГ составили "реестр" лоббистов "Газпрома" помимо Шрёдера

Экономика и бизнес
14 ч. назад
Джорджа Мелони во время избирательной кампании, 11 сентября 2022 года

"Братья Италии" на пороге власти. Путину рано радоваться?

"Братья Италии" на пороге власти. Путину рано радоваться?

Политика
24 сентября 2022 г.
Алишер Усманов

Любовь к Германии может дорого обойтись Алишеру Усманову

Любовь к Германии может дорого обойтись Алишеру Усманову

Экономика и бизнес
24 сентября 2022 г.
Джорджа Мелони

"Италия превыше всего": кто такая Джорджа Мелони

"Италия превыше всего": кто такая Джорджа Мелони

Политика
24 сентября 2022 г.
Украинские военнопленные после освобождения

Подоляк: Украина работает над формулой обмена "всех на всех"

Подоляк: Украина работает над формулой обмена "всех на всех"

Политика
23 сентября 2022 г.
Очередь из желающих покинуть Россию на пограничном посту "Сырым" в ночь с 21 на 22 сентября

Россияне бегут от мобилизации в Казахстан. Что их там ждет?

Россияне бегут от мобилизации в Казахстан. Что их там ждет?

Конфликты
23 сентября 2022 г.
На главную страницу