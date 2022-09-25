Сербия не признает результаты "референдумов" в Донбассе

Признание "референдумов" о присоединении к РФ захваченных украинских территорий противоречит государственным и национальным интересам Сербии, заявил министр иностранных дел Никола Селакович.

Несмотря на хорошие отношения Сербии с Москвой, правительство в Белграде не может принять результаты "референдумов" о вхождении в состав России самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", а также оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом на пресс-конференции в Белграде в воскресенье, 25 сентября, как сообщают местные СМИ, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович.

По его словам, признание результатов этих фиктивных "референдумов" полностью бы противоречило государственным и национальным интересам Сербии и было бы "противоположно национальной политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу неизменности границ".

Вучич: Какова разница между суверенитетом Украины и Сербии?

Селакович провел параллель между российским вторжением в Украину и ситуацией с Косово. На это также ранее указал президент Сербии Александар Вучич. Выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, он заявил, что Белград поддерживает территориальную целостность всех государств - членов ООН, включая Украину.

"Я хотел бы задать вопрос лидерам многих стран, ответьте, какова разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и Сербии? Во втором случае было серьезное вопиющее нарушение, а вы международно признали это и придали легитимность, по крайней мере некоторые из вас", – сказал Вучич.

"Референдумы" на оккупированных РФ территориях Украины

"Референдумы" на оккупированных Россией территориях Украины начались 23 сентября. "Избирательные участки" открылись в так называемых "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях. "Голосование" продлится до 27 сентября. В первый же день "референдумов" в соцсетях стали появляться видео с вооруженными людьми, которые обходят квартиры для надомного "голосования".

В "ДНР" и "ЛНР" на "голосование" вынесли вопрос, поддерживают ли местные жители "вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ". В оккупированных Запорожской и Херсонской областях в бюллетенях указан вопрос: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?".

США, страны Евросоюза и НАТО неоднократно подчеркивали, что "референдумы" - это посягательства России на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины и никто не признает "никакие притязания России на никакие якобы аннексированные территории". Киев потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и привлечь Россию к ответственности за "попытки изменить международно признанные границы Украины".

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