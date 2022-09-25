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Заседание Совета безопасности ООНФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
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Украина потребовала созвать срочное заседание Совбеза ООН

Даниил Сотников
2 ч. назад

Киев призывает созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН и привлечь Россию к ответственности за проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

https://www.dw.com/ru/ukraina-potrebovala-sozvat-srocnoe-zasedanie-sovbeza-oon-izza-referendumov/a-63230697

Украина потребовала провести срочное заседание Совета безопасности ООН по поводу проведения Россией фиктивных "референдумов" на оккупированных территориях страны, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за дальнейшие попытки изменить международно-признанные границы Украины в нарушение Устава ООН", - написал он.

"Референдумы" на оккупированных РФ территориях Украины

"Референдумы" на оккупированных Россией территориях Украины начались в пятницу, 23 сентября. "Избирательные участки" открылись в так называемых "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях. "Голосование" продлится до 27 сентября.

В "ДНР" и "ЛНР" на "голосование" вынесли вопрос, поддерживают ли местные жители "вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ". В оккупированных Запорожской и Херсонской областях в бюллетенях указан вопрос: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?".

В первый же день "референдумов" в соцсетях стали появляться видео с вооруженными людьми, которые обходят квартиры для надомного "голосования".

Мировое сообщество не будет признавать "референдумы"

В США, странах Евросоюза и НАТО неоднократно подчеркивали, что "референдумы" - это посягательства России на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины и никто не признает "никакие притязания России на никакие якобы аннексированные территории". Президент США Джо Байден назвал "голосование" бутафорией и надуманным предлогом для аннексии. По его словам, США и партнеры будут вместе работать над тем, чтобы принять против Кремля "быстрые и суровые" экономические меры за организацию псевдореферендумов. В "большой семерке" (G7) также подчеркнули, что псевдореферендумы "не имеют юридической силы или легитимности".

"Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к этим "референдумам" и другим нарушениям международного права в Украине, будут привлечены к ответственности", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Союзники не признают и никогда не признают незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией. "Референдумы" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины не имеют легитимности и будут грубым нарушением Устава ООН. Союзники по НАТО не признают их незаконную и незаконную аннексию", - говорится в заявлении НАТО.

Киев: Псевдореферендумами Россия закроет любую возможность переговоров

"Мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут по этим псевдореферендумам, то для себя закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской стороне однозначно потребуются в определенный момент", - комментировал "референдумы" президент Украины Владимир Зеленский в августе.

После объявления Кремлем даты "голосования" он подчеркнул, что позиция Киева не изменилась.

Кремль угрожает ядерным оружием после "референдумов"

В Кремле заявили, что попытки Украины вернуть оккупированные территории после проведения "референдумов" будут расцениваться как атаки на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно. Сразу же в отношении этих территорий начнет действовать Конституция Российской Федерации, где все предельно четко изложено на этот счет", - ответил он на соответствующий вопрос.

"Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", - заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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